ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เปิดตัว “ไหม สปา” (maai spa)

สปาระดับลักชัวรีที่ได้นำแรงบันดาลใจจากวัฏจักรชีวิตที่งดงามของตัวไหม สู่การเติบโตกลายเป็นผีเสื้อที่พร้อมออกโบยบิน (Transformative Process) มาผสานเข้ากับจิตวิญญาณการให้บริการอันเป็นเลิศแบบไทยร่วมสมัยที่หลอมรวมทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปรนนิบัติดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเข้าไว้ด้วยกัน สร้างสรรค์จนเป็นเสน่ห์อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ “ไหม สปา” เพื่อมอบบริการระดับพรีเมียม ด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยแต่ละทรีตเมนต์ของ “ไหม สปา” ตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้ทุกท่านได้รับความรู้สึกแห่งการฟื้นคืน ผ่อนคลาย และสดชื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตเปี่ยมสุขและสุขภาพที่ดี อิ่มเอมเต็มเปี่ยมทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก “ไหม สปา” มีความยินดีที่จะเชิญชวนให้ท่านร่วมเดินทางไปกับเส้นทางแห่งไหม (Silk Journey) เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แบบไปด้วยกัน

โปรแกรมทรีตเมนต์ของ “ไหม สปา” ประกอบไปด้วยรูปแบบทรีตเมนต์ที่ถูกออกแบบตามการเจริญวัยอันงดงามของตัวไหม 4 รูปแบบ เพื่อการปรนนิบัติร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายอย่างแท้จริง อาทิ โปรแกรม “ถักทอเส้นไหม” ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการปรนิบัติผ่าน ไหม ออนเซ็น ที่ท่านจะได้แช่ตัวในอ่างอาบน้ำอโรมาอุ่นสบายและแสนผ่อนคลาย จากนั้นตามมาด้วยการขัดผิวด้วย รังไหม บอดี้ สครับ แล้วจึงต่อด้วยการนวดกดจุดเท้าด้วยหินหยกอุ่นเพื่อการบำบัดและคลายความเครียด และการนวดศีรษะด้วยหวีหยกเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตบริเวณศรีษะ ก่อนจะจบด้วย สาวไหม เพื่อเป็นการเปิดการเคลื่อนที่ของพลังภายในร่างกายขึ้นอีกครั้ง เป็นต้น

ทรีตเมนต์ “ไหม สปา” (maai spa) กับเรื่องราวที่เล่าผ่าน Silk Journey

ทรีตเมนต์ของ “ไหม สปา” (maai spa) ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกได้ถึงการบำรุงและฟื้นฟูทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณแบบองค์รวม (Holistic Well-being) เพื่อให้เกิดความสุขความผ่อนคลายในทุกมิติ จนรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งภายนอกและภายใน เปรียบดังตัวไหมที่ค่อยๆ เติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมจะสร้างรังเพื่อผลิตเส้นไหมธรรมชาติที่งดงามต่อไป

หนึ่งในความพิเศษของ “ไหม สปา” (maai spa) คือการนำศาสตร์และศิลป์ของการนวดและการปรนนิบัติชั้นเลิศหลายแขนง ทั้งการนวดแบบสวีดิช (Swedish Massage) การนวดแบบสปอร์ต (Sports Massage) การนวดศีรษะแบบอินเดีย (Indian Head Massage) เทคนิคการกดจุดของจีน (Reflexology) และการนวดด้วยหยก (Jade Stone Massage) ที่ใช้หยกอุ่นๆ ค่อยๆ นวดไปตามร่างกายเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและปลดปล่อยความเครียด ผนวกเข้ากับการบำบัดรักษาแบบแผนไทยที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติอันมากด้วยกลิ่นหอมจรุงใจมามอบความผ่อนคลาย ควบคู่ไปกับการดูแลและให้บริการอย่างพิถีพิถัน โดยมีเอกลักษณ์ที่การดีไซน์ประสบการณ์สปาจากพื้นฐานความต้องการเฉพาะบุคคลแบบ Bespoke Services ตั้งแต่การสร้างสรรค์น้ำมันนวด (DIY Massage Oil) สูตรเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร ไปจนถึงการเลือกระดับของการกดนวดได้ตามความต้องการและความเหมาะสมต่อการฟื้นฟูร่างกายรวมถึงจิตใจของแต่ละท่าน

ในส่วนของทรีตเมนต์ร่างกาย (Body Treatment) จะรวมการขัด พอก และแช่ เข้าด้วยกัน โดยใช้ผลิตภัณฑ์สปาระดับพรีเมียม ของ DONNA CHANG ที่รังสรรค์ขึ้นจากส่วนผสมธรรมชาติและวัตถุดิบที่ได้จากกระบวนการเลี้ยงไหมอันอุดมด้วยคุณค่าด้านการบำรุง เพื่อ “ไหม สปา” (maai spa) โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีบริการทรีตเมนต์ผิวหน้า (Facial Treatment) ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล โดยใช้ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศของ ELEMIS ซึ่งจะช่วยเผยความเนียนนุ่มน่ายลให้กับทุกสภาพผิว

สำหรับ “ไหม สปา” (maai spa) ณ โรงแรม อมารี พัทยา (Amari Pattaya) เป็นสาขาที่สอง ถัดจากสาขาแรก ณ โรงแรม อมารี ราญา มัลดีฟส์ (Amari Raaya Maldives) มีความโดดเด่นด้านการตกแต่งซึ่งเน้นให้อารมณ์และความรู้สึกถึงเส้นทางการเติบโตของตัวไหม ผ่านห้องทรีตเมนต์ต่างๆ ที่เนรมิตให้เหมือนการเดินเข้าไปสู่รังไหม ตอบรับทั้ง 5 ประสาทสัมผัสจากการออกแบบทั้งสีสัน แสง อุณหภูมิ และกลิ่น จึงสื่อให้ผู้มาเยือนได้ความรู้สึกอบอุ่นอ่อนโยน โดยสาขา โรงแรม อมารี พัทยา นี้มีห้องทรีตเมนต์ทั้งหมด 7 ห้อง รวมถึงห้อง Family ซึ่งมี Kids’ Spa ให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินกับความผ่อนคลายสบายใจไปพร้อมคุณพ่อคุณแม่

ด้วยคอนเซปต์ที่แข็งแรงของแบรนด์และกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจอันโดดเด่นจนได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า “ไหม สปา” (maai spa) จะประสบความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการรวมถึงสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้า และเดินหน้าสู่การเป็นแบรนด์สปาพรีเมียมแถวหน้าของเอเชียได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ “ไหม สปา” ยังมีบริการนวดเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ โดยสามารถระบุระดับการนวดได้ ตั้งแต่ประสบการณ์การนวดอย่างอ่อนโยน เพื่อให้คุณลืมวันอันแสนวุ่นวาย จนถึงการกดนวดแบบลึกตามแบบฉบับภูมิปัญญาการนวดแผนไทย โดยใช้เทคนิคการกดจุดต่างๆ และใช้ไม้ไผ่อุ่นในการคลายกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนของเลือดและความยืดหยุ่น ขณะที่การนวด ไหม เจด สโตน (Maai jade stone) เป็นการใช้หินหยกอุ่นๆ ค่อยๆ ไถนวดไปตามร่างกาย ให้ความรู้สึกแสนสบายและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้อย่างดี ปลดปล่อยความเครียด และทำให้ร่างกายค่อยๆ เข้าสู่ภาวะผ่อนคลายอย่างแท้จริง

