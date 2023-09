FLASH Clinic [แฟลช คลินิก] เจาะกลุ่มคนเจนใหม่นำเสนอแนวคิด Flash Your Beauty. Flash Your Confidence. ดูดีมั่นใจในแบบตัวเอง

FLASH Clinic [แฟลช คลินิก] คลินิกความงาม รุกให้บริการด้านความงาม เน้นเจาะกลุ่มคนเจนใหม่ ชูจุดเด่นเป็นสถาบันความงามที่เชี่ยวชาญด้านการ “ปรับรูปหน้า” และ “ดูแลผิวพรรณ” นำเสนอการให้บริการ ภายใต้แนวคิด Flash Your Beauty. Flash Your Confidence. เปิดตัวสาขาแรกตั้งอยู่ที่ โครงการ The Wiz Ratchada2 ถนนรัชดาภิเษก ใกล้ MRT รัชดาฯ ประตู 2 โดยได้รับความไว้วางใจจากเหล่า เซเลบรีตี้ และ ไฮโซ คนเจนใหม่ ใช้บริการดูแลใบหน้าและผิวพรรณ เสริมความมั่นใจในแบบของตัวเอง ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.flash-clinic.com

พญ.นันทิชา ไชยกุล [คุณหมอเฟย์] แพทย์ American Board of Aesthetic Medicine และ ผู้ก่อตั้ง FLASH Clinic [แฟลช คลินิก] เปิดเผยว่า “ FLASH Clinic คือ คลินิกดูแลด้านความงาม โดยเน้นการดูแลการปรับรูปหน้า และ ดูแลผิวพรรณ เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มคนเจนใหม่ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านความงามอย่างเข้าใจ เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตเร่งรีบ ในขณะที่ ต้องการดูแลตัวเองในเวลาที่จำกัด FLASH Clinic จึงนำเสนอบริการด้านความงาม โดยดีไซน์บริการให้กระชับและรวดเร็ว แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลด้านความงามที่ได้มาตรฐานสากล อีกทั้ง ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมือง ให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์แท้ มีคุณภาพ ทั้งนี้ FLASH Clinic ตั้งอยู่ที่ โครงการ The Wiz Ratchada2 ถนนรัชดาภิเษก เดินทางโดย MRT สถานีรัชดาทางออก 2 มีที่จอดรถให้บริการสำหรับเดินทางโดยรถยนต์ เปิดให้บริการทุกวัน (หยุดทุกวันจันทร์) ระหว่างเวลา 12.30 – 20.30 น. โทรศัพท์ 095-159-6999

FLASH Clinic [แฟลช คลินิก] มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้าและดูแลผิวพรรณ โดยปัจจัยการบริการมุ่งเน้นที่ Experienced Doctors มีทีมแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ , Flexible Booking System มีระบบการนัดหมายที่ยืดหยุ่น, Convenient and Friendly ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจใหม่ มีที่จอดรถและการเดินทางสะดวกสบาย ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และต่างชาติ, Global Standard มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากเหล่าเซเลบริตี้ และ กลุ่มไฮไซไซตี้ อาทิ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, คุณรัญชา บริบาลบุรีภัณท์, คุณรมณีย์ เธียรประสิทธิ์, คุณสุดาภา เธียรประสิทธิ์ และเพื่อนๆ ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี และเป็นผู้ใช้บริการด้านความงามอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ FLASH Clinic [แฟลช คลินิก]เป็นคลินิกความงาม ให้บริการแบบครบวงจรที่ดูแลทั้งงานปรับรูปหน้าและงานผิว โดยมีเทคโนโลยีนำสมัยที่คัดสรรมาเพื่อเน้นที่ผลลัพธ์อย่างแท้จริง ได้รับรองมาตรฐานจาก USFDA ประกอบกับราคาที่เข้าถึงง่าย อาทิ เทคโนโลยี เครื่องเลเซอร์ Picolo กับนวัตกรรม Picosecond Laser เลเซอร์ตัวล่าสุดที่มีความเร็วสูงสุดระดับ 1 ต่อล้านล้านวินาที เหมาะต่อการรักษาหลุมสิว ผิวไม่เรียบเนียน สีผิวไม่สม่ำเสมอ , เทคโนโลยีเครื่อง Ultraformer ยกกระชับใบหน้าและลำคอแบบไม่พึ่งเข็ม ไม่ต้องเสียเวลาพักฟื้น และ เทคโนโลยีเครื่องกำจัดขนสามพลังงาน ในหนึ่งเดียว สามารถขจัดขน พร้อมเพิ่มความขาวกระจ่างใส เป็นต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีความหลากหลายเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภค ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด FLASH Clinic [แฟลช คลินิก] มุ่งสร้างแบรนด์ดิ้งผ่านการสื่อสารกับผู้บริโภคให้เข้าถึงง่าย ด้วยเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อสะท้อนคาแรกเตอร์ของแบรนด์และการบริการอย่างชัดเจน ในชื่อเพลง คุณหมอแซลมอน (Dr. Salmon) ร้องโดย ฉัตรวรา วรรณทิพย์ (ปืนใหญ่) นักร้องเจนใหม่ไฟแรง ซึ่งได้มาร้องในงานเปิดตัว FLASH Clinic [แฟลช คลินิก] ให้ทุกคนได้ฟังเป็นที่แรก

ยิ่งไปกว่านั้น FLASH Clinic [แฟลช คลินิก] ยังให้บริการในรูปแบบ Personal Beauty Consult ให้คำปรึกษาความงามแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดย Beauty Expert ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม และมีการออกแบบการรักษาด้วยเทคนิคเฉพาะ จากทีมแพทย์ที่มีความรู้และเข้าใจปัญหาผิวพรรณอย่างแท้จริง และเนื่องในวันฉลองเปิดตัวสาขา ทาง FLASH Clinic [แฟลช คลินิก] ได้จัดโปรโมชั่น Gift Card สุดคุ้ม ลดเพิ่ม on-top สูงสุดถึง 30% และโปรโมชันอีกมากมายให้กับลูกค้าได้มาเลือกและทดลองใช้บริการถึง 30 ก.ย. 66 อีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.flash-clinic.com หรือ social media ทุกช่องทาง