นายจักรพันธ์ ปุณยปภา ผู้บริหาร บริษัท ทีซีจี. โซเชียลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (TCG Social Media Group) พร้อมด้วย นาย ขจรยศ จะริยะมา ทนายผู้รับผิดชอบคดี ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ยื่นฟ้องศาลอาญา จากกรณี ที่ทางบริษัท JKN Global Group และ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ได้เผยแพร่แถลงการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ Project “Miss Universe Coin” โดยได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณะว่า เป็น Project Cryptocurrency ที่บริษัท JKN Global Group Public Company Limited (เจ้าของแบรนด์ Miss Universe) ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งมีข้อความที่แจ้งต่อสาธารณะว่า

To our fans – please use caution and do not join in this falsely-named coin scam! We are doing everything we can to shut this down publicly, so that our community is not victims of this fraud.

(ถึงแฟนๆ – กรุณาระวังและอย่าได้เข้าร่วมกับเหรียญหลอกลวงที่ใช้ชื่อปลอม เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดเรื่องนี้ในสาธารณะลง เพื่อให้ชุมชนกลุ่มของเราไม่เป็นเหยื่อในการหลอกลวงครั้งนี้)

โดยข้อเท็จจริงแล้ว โครงการเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ Miss Universe Coin หรือ MU Coin ได้มีการลงนามร่วมงานกันระหว่างบริษัท TCG Social Media Group กับบริษัท JKN Global Group Public Company Limited ในวันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี 2566 โดยมีการตกลงร่วมกันเพื่อทำเหรียญ Crypto Currency ในรูปแบบ Asset-Backed Coin (เหรียญคริปโตเคอเรนซี่ ประเภทที่มีสินทรัพย์รองรับ) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้ชื่อ Miss Universe Coin หรือ MUCoin โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมวางแผนงานร่วมกัน มีหลักฐานการประชุม และมีการแจ้งข้อมูลความคืบหน้าของงานมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ข้อความที่ทาง บริษัท JKN Global Group Public Company Limited และ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ได้โพสต์ลงในช่องทางสื่อโซเชี่ยลต่างๆ ได้สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากต่อโครงการ Miss Universe Coin หรือ MU Coin รวมทั้งได้ส่งผลต่อเนื่องมายังบริษัท TCG Social Media Group ผู้ร่วมปฏิบัติงานในโครงการนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้เข้าแจ้งความฟ้องร้องบริษัท JKN Global Media Public Company Limited ต่อศาลอาญาในวันที่ 25 กันยายน 2566 ประทับตราเลขคดีดำที่ อ.2860/2566 นัดไต่สวนมูลฟ้อง 18/12/2566 เวลา 13.30 น. เรียกร้องค่าเสียหาย เป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาท เพื่อปกป้องชื่อเสียงและธุรกิจของบริษัท ที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างมากในขณะนี้