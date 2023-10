บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด และ WealthMagik Group ร่วมกับ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จัดงานประกาศผลโครงการประกวดแอนิเมชัน และ Short Video ด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award Season 8 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้แสดงศักยภาพ ในการใช้เทคโนโลยี นำความรู้ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผลงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงินที่เข้าใจยาก ให้เป็นสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน และวีดิทัศน์เรื่องสั้นที่สนุกและเข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงได้ในทุกช่วงวัย ทั้งยังได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยบริหารเงินออมให้งอกเงย เพื่ออนาคตยามเกษียณ โดยโจทย์การประกวดในปีนี้คือ “ช่วยพ่อแม่วางแผนเกษียณ” We are family (เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคาร Software Park ถนนแจ้งวัฒนะ)

นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม และบริษัทหลักทรัพย์เว็ลธ์ เมจิก จำกัด กล่าวว่า

“ที่มาของหัวข้อการประกวดในปีนี้ มีที่มาจากเมื่อประมาณ 11 ปีที่แล้ว มีงานวิจัยของ ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน ผู้ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจอายุวัฒน์ (Longevity economy) การตลาดอายุวัฒน์ ได้ทำการวิจัยให้กับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) โดยงานวิจัยระบุว่า สังคมไทยเป็นสังคมชรา ชราเร็วมาก และพบว่าร้อยละ 50 การเกษียณจน หรือมีฐานะติดลบหลังเกษียณ จึงเป็นที่มาให้ WealthMagik พยายามหาพันธมิตรเพื่อสื่อสารเรื่องการวางแผนการลงทุนก่อนเกษียณ และเป็นโครงการเงินออมสร้างชาติ ขึ้นมาเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ผ่านการสร้างสรรค์การสื่อสารในรูปแบบสื่อดิจิทัลของเยาวชนเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารไปยังครอบครัวและสังคมในวงกว้างขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เยาวชนตระหนักรู้ และเตรียมตนเองตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยทำงาน และสร้างสังคมที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมร่วมกันต่อไป”

สำหรับการประกวดปีนี้จากจำนวน 169 ทีม เหลือ 13 ทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ นอกจากเป็นผลงานที่มีคุณค่า และเป็นวิทยาทานให้บุคคลในสังคมได้ตระหนักรู้แล้ว น้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังได้ฝึกแนวคิดในการนึกถึงสังคมส่วนรวมให้มาก่อนส่วนตัวไปด้วย อีกทั้งยังได้ฝึกการเรียนรู้ใน บู๊ตแคมป์ (Bootcamp) จากผู้มีประสบการณ์ระดับประเทศให้ความรู้ และวิทยาทานกับน้อง ๆ อย่างเต็มที่ ซึ่งนับเป็นประสบการณ์ และความรู้อันล้ำค่า ที่จะช่วยให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าประกวดได้ประโยชน์จากโครงการ และช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไป

ด้านรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงาน Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 8 หัวข้อ “ช่วยพ่อแม่วางแผนเกษียณ” We are family ใน หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ออมดีขยี้ใจ จากผลงานเรื่อง พ่อจ๋าแม่จ๋าฟังทางนี้ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม HAPPYZ จากผลงานเรื่อง Beat the Clock องชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม หิวข้าว จากผลงานเรื่อง Green Retire ประเภทบุคคลทั่วไป ทีมชนะเลิศ ได่แก่ ทีม Tonmai3D โดย จากผลงานเรื่อง Chat รองชนะเลิศอันดับ 1 ได่แก่ ทีม Fiction Five จากผลงานเรื่อง Carpenter’s Daughter รองชนะเลิศอันดับ 2 ได่แก่ ทีม Asteria นอกจากนี้ยังมี ประเภทรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น (Short Video) โครงการ Software Park –WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 8 หัวข้อ “ช่วยพ่อแม่วางแผนเกษียณ” We are family ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม NACA จากผลงานเรื่อง เกษียณสุขใจในบ้านทรายทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม MOVING IMAGE จากผลงานเรื่อง “ด้วยรักและผูกกรรม เอ้ย ผูกพัน เอ้ย ถูกแล้ว” รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม GF Tear จากผลงานเรื่อง Serum รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตร และยังได้รับรางวัล Popular Vote พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โดยทุกท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ wealthmagik.com/animationaward และเฟสบุ๊คของ WealthMagik แหล่งรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน และ การบริหารการลงทุน ศูนย์รวมข้อมูลและช่องทางซื้อขายกองทุนรวม หุ้นกู้ และพันธบัตร พร้อมด้วยเครื่องมือบริหารและวางแผนการลงทุนที่ดีที่สุด

ท้ายสุด ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award ได้ดำเนินงานมาต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และขอแสดงความยินดีกับทีมงานและน้อง ๆ ทุกๆ ทีม ที่ได้ปล่อยพลังในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มคนที่เป็นพ่อ – แม่ ทั้งของน้อง ๆ ซึ่งท่านทำงานมาทั้งชีวิต 30 – 40 ปี ได้ตระหนักถึงการวางแผนเกษียณสุขได้อย่างไร ต้องขอชื่นชมทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งปีนี้จำนวนเข้าร่วมประกวดมากขึ้นและหวังว่าจะนำไปต่อยอดผลงาน และเป็นประสบการณ์ที่ดีในการทำงานในอนาคต