LEARN คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน จาก 2 เวทีนานาชาติ ด้วยกลยุทธ์ “Good Place to Work” ตอกย้ำการเป็นบริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย

LEARN Corporation ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech คว้ารางวัลการบริหารทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม จาก 2 เวที ในงาน HR Excellence Awards 2023 และงาน HR Asia Awards 2023 จากประเทศสิงคโปร์ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำการเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย!

LEARN Corporation เจ้าของกลุ่มธุรกิจ EdTech (Education Technology) หรือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกวัย เช่น OnDemand, EduSmith, LSP School, Skooldio ฯลฯ ได้รับรางวัล Best HR Team (SME) หรือรางวัลทีมทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม (SME) ระดับบรอนซ์ จากเวที HR Excellence Awards 2023 โดยสถาบัน Human Resources Online สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพทีมบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ในทุกมิติของพนักงาน และรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2023 หรือองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย จากเวที HR Asia Awards 2023 โดยนิตยสาร HR ASIA ประเทศสิงคโปร์ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 ด้วยกลยุทธ์ ‘Good Place to Work’ หรือการสร้างพื้นที่ทำงานอย่างมีความสุข ที่นอกจากจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมหรือแสดงความสามารถได้อย่างเต็ม

ศักยภาพแล้ว LEARN Corporation ยังผลักดันโครงการ Social Impact หรือโครงการพัฒนาสังคมที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มพนักงาน สนองความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมต่อยอด ‘งานที่สร้าง Impact ’ ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ถือเป็นปัจจัยเสริมสร้างความสุขในที่ทำงาน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่จะช่วยยกระดับการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในสังคมต่อไป

นายสาธร อุพันวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “LEARN Corporation รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 2 เวที ถึง 2 ปีติดต่อกัน สิ่งที่เรามุ่งมั่นตลอดมา คือการผลักดัน EdTech ให้เข้าถึงทั่วประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในสังคมอย่างยั่งยืน โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อน LEARN Corporation คือ ทีมงานที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเรา เราพยายามสนับสนุนให้ทุกคนแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ ส่งเสริมการสร้างฟีดแบ็กหรือแสดงความคิดเห็นภายในทีมเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ พร้อมพัฒนาศักยภาพของทีมงานด้วยการส่งเสริมทักษะที่ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมผลักดันธุรกิจและพัฒนาสังคมไปด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การได้รับรางวัลจาก 2 เวทีนี้ คือสิ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นที่ LEARN Corporation ตั้งใจทำมาโดยตลอด และแน่นอนว่าเราจะพัฒนา EdTech เพื่อสร้างสังคม Lifelong Learning พร้อมกับตามหาคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลการยกระดับการศึกษา มาร่วมกันสร้าง Impact ให้กับสังคมต่อไป” นายสาธร กล่าวปิดท้าย