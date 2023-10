แฟลช เอ็กซ์เพรส คว้ารางวัลเหรียญทอง “นวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม”

จากเวที TCCTA Contact Center Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

แฟลช เอ็กซ์เพรส คว้าเหรียญทองผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชน จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ในงานประกาศรางวัล “TCCTA Contact Center Awards 2023” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำศักยภาพความเป็นผู้นำด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพ ที่นำเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ยกระดับการให้บริการลูกค้าผ่านคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 30%

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพ ให้บริการครบวงจร ครอบคลุมทั่วไทย และเซาท์ อีส เอเชีย ชนะการประกวดรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม (The Best Effective Software Contact Center) ประเภทองค์กร โดยแฟลช เอ็กซ์เพรส ได้พัฒนาซอฟท์แวร์ FIND MY FLASH ภายใต้โครงการ “น้องแฟลชเสียงสั่งได้” เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อสาขาทั่วประเทศ ซึ่งระบบสามารถแจ้งตำแหน่งสาขาปัจจุบันของพัสดุให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงสถานะได้อย่างถูกต้อง ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวนอกจากจะสามารถช่วยลดการติดต่อของลูกค้ายังเพิ่มประสิทธิภาพให้ AI สามารถจบการสนทนากับผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องส่งต่อให้พนักงานคอลเซ็นเตอร์รับสายลดการเกิด Abandon call ได้อีกทางหนึ่งด้วย

นางสาวรวมพร บุญทนาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ กล่าวว่า แฟลช เอ็กซ์เพรส นับว่าเป็นผู้ให้บริการขนส่งเอกชนรายแรกที่ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นหนึ่งในพันธกิจขององค์กร เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การได้รับรางวัลดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำในสิ่งที่เรามุ่งมั่นมาโดยตลอดเวลา ที่สำคัญการนำระบบ Software AI ที่พัฒนาขึ้นเข้ามาช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนก contact center ในการรองรับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% หากเทียบกับตอนยังไม่ได้นำระบบดังกล่าวเข้ามาใช้งาน นอกจากนี้แฟลชยังมีแผนพัฒนาระบบแจ้งเตือนตำแหน่งที่พัสดุเข้าสาขาล่าสุดเพื่อลดจำนวนสายที่ติดต่อเข้ามา ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำให้ AI สามารถคาดการณ์การใช้บริการของลูกค้า และระบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน AI เพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น การชนะรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของแฟลชที่จะพัฒนากระบวนการทำงาน พร้อมนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด

สำหรับ TCCTA Contact Center Award นับเป็นรางวัลที่การันตีสุดยอดผู้ให้บริการด้าน Contact Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปี 7 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ Contact Center ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมและบริหารจัดการงานบริการได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งปีที่แล้ว แฟลช เอ็กซ์เพรส ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพถึง 2 รางวัล คือ รางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาคเอกชนยอดเยี่ยม (The Best Effective Software Contact Center) และรางวัลสื่อสังคมออนไลน์ดีเด่น (The Best Social Media Contact Center) สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการให้บริการลูกค้าที่แฟลชให้ความสำคัญเสมอมา