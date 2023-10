นวัตกรรม เปิดตัว Capillus หมวกเลเซอร์ปลูกผมจาก USA ช่วยกระตุ้นการเกิดผมใหม่ได้อย่างมีปประสิทธิภาพ

นวัตกรรม บริษัท เอสล่า จำกัด เปิดตัว Capillus แบรนด์หมวกเลเซอร์ปลูกผมยอดนิยม นำเข้าและผ่านการรองรับมาตรฐานจาก U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยกระตุ้นการเกิดผมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์แห่งความงามจากภายในสู่ภายนอก เพื่อสุขภาพที่ดีของเส้นผม จากงาน “A Sense of Beauty and Luxury Style ที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี คุณปกรณ์ เมธาธราธิป, คุณจุรีพร แสนเมือง, คุณSøren Maor Sinay คณะกรรมการบริหาร บริษัท เอสล่า จำกัด ร่วมด้วยเซเลบริตี้ชื่อดังมากมาย อาทิ คุณณภัสวรรณ จิลลานนท์, คุณศศิวิมล ดารารัตนโรจน์, คุณวีรดา เกตุโกมล และคุณปิยะมาลา ดำริกาญจน์ ร่วมอัปเดตนวัตกรรมความงามด้วย ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

คุณวรุตม์ สุทธินันท์ ประธานกรรมการบริหารผู้จัดการ บริษัท เอสล่า จำกัด กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการนำเข้าหมวกเลเซอร์ Capillus มาสู่ตลาดในประเทศไทย “เราตั้งใจจะขยายตลาดเพิ่มเติมจากฝั่ง Aesthetics เข้าสู่ตลาด Hair restoration และเล็งเห็นว่าปัญหาเรื่องเส้นผมเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชาย ทำให้ภาพรวมของตลาดเส้นผมเป็นสิ่งที่ต้องทำและติดตามผลอย่างต่อเนื่องถึงจะได้ผลการรักษาที่ดี ดังนั้น กลุ่ม Hair transplant และกลุ่มสินค้าแบบ Home use จึงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ ซึ่งหลังจากได้ศึกษาข้อมูลของ Capillus ทำให้ทราบว่าเป็นแบรนด์หมวกเลเซอร์ปลูกผมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน USA เราจึงมั่นใจที่จะนำเข้าสินค้ามาเปิดตลาดในไทยครับ”

“หมวกเลเซอร์ Capillus เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเส้นผม ทั้งเรื่องเส้นผมหลุดร่วง ไม่แข็งแรง ไปจนถึงกลุ่มคนปกติที่ต้องการการดูแลสุขภาพของเส้นผมให้แข็งแรง มีสุขภาพดี โดยกลไกการทำงานของหมวกเลเซอร์ Capillus นั้นจะมีช่วงความยาวคลื่นอยู่ที่ 650 nm. ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นการไหลเวียนของหลอดเลือด ทำให้มีสารอาหารหล่อเลี้ยงเส้นผม เพื่อเส้นผมที่แข็งแรงและมีสุขภาพดียิ่งกว่าเดิม ซึ่งนวัตกรรมเลเซอร์ Capillus ยังได้การรับรองมาตรฐานโดย U.S.FDA ว่าได้ผลจริงในเรื่องการกระตุ้นให้เกิดการงอกของเส้นผมใหม่ นอกจากนี้ทั้งรูปลักษณ์ที่ทันสมัยใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานที่ และใช้เวลาในการใช้งานเพียงแค่ 6 นาทีต่อวัน จึงตอบโจทย์กับความเร่งรีบในการใช้ชีวิตของสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมากครับ” คุณวรุตม์กล่าว

นอกจากการเปิดตัวนวัตกรรมจากหมวกเลเซอร์ Capillus แล้ว ภายในงานยังมีแบรนด์พาร์ตเนอร์เข้าร่วมให้คำแนะนำด้านศาสตร์แห่งความงามและไลฟ์สไตล์อีกมากมาย อาทิ การวิเคราะห์สีผมและผ่อนคลายด้วย Organic detoxing scalp treatment แบบเฉพาะบุคคล โดย O way และ A Sense of Beauty Salon by Sacha, ร่วมสัมผัสเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่กับน้ำอัญมณีบำบัด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเปล่า จาก Vitajuwel Thailand, การวิเคราะห์จิวเวลรี่ที่เหมาะกับสีผิว จาก เครื่องประดับสัญชาติอิตาลี miSiS สมกับเป็นงานสุดเอ็กคลูซีฟที่รวมศาสตร์แห่งความงามต่าง ๆ ไว้อย่างครบวงจรเลยทีเดียว

สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรมหมวกเลเซอร์ Capillus สามารถสั่งซื้อได้ทางบริษัทเอสล่า และ ร้าน A sense of beauty by Sacha at Four Seasons hotel Bangkok รวมไปถึงคลินิกเวชกรรมชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งสามารถตรวจเช็ครายชื่อคลินิกและสถานที่ให้บริการได้ที่ www.aesla.com

เลขที่ใบจดแจ้ง / อ.ย. 66-2-2-2-0013657