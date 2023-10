เตรียมจัดงาน “20 Years of Good Mornings” ชวนเที่ยวชมสวนทานตะวันใจกลางเมือง

ในรูปแบบของ 5 Senses Exhibition พร้อมสัมผัสประสบการณ์ลูกบ้าน SC ด้วย SC Event Morning Coin 19-23 ตุลาคมนี้ ณ ลานพาร์ค พารากอน



SC Asset ฉลองก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 บนความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี มอบประสบการณ์

For Good Mornings ให้ลูกค้ามาตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการเติบโตเคียงคู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เตรียมจัดงานใหญ่แห่งปี “20 Years of Good Mornings” โดยมีไฮไลท์สำคัญที่จะมอบประสบการณ์ “SC Event Morning Coin” ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสการเป็นลูกบ้าน SC Asset ด้วยการเก็บสะสม “คอยน์” ผ่านกิจกรรมต่างๆ ณ ลานพาร์ค พารากอน ในวันที่ 19-23 ตุลาคม 2566

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 20 ปี SC Asset ประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจัยความสำเร็จเกิดจาก การเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า การร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆในหลายอุตสาหกรรม และการดูแลพนักงานที่ช่วย ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า เราคือ Living Solutions Provider ที่ใส่ใจเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างทุกเช้าที่ดีให้ลูกค้าทุกคน เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าทุกคนของเรา ใช้ชีวิตในที่พักอาศัยได้อย่างไร้กังวล สามารถใช้เวลา และพลังงานได้อย่างเต็มที่กับเรื่องสำคัญในชีวิต ปีนี้ SC Asset ฉลองการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 แห่งความสำเร็จ ด้วยวิสัยทัศน์การเติบโตแบบ ‘Thriving Together’ ส่งมอบ ‘คุณค่า’ ที่มากกว่ากำไร โดยหัวใจสำคัญคือ การสร้างคุณค่าเพื่อ ‘เติบโตร่วมกัน’ ไปกับสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของ SC แล้วคุณค่าจะกลับมาสร้างกำไรให้องค์กร เพื่อกำไรจะกลับไปสร้างคุณค่า

ให้ผู้คนรอบข้างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน”

นางสาวโฉมชฎา กุลดิลก หัวหน้าสายงานกลยุทธ์แบรนด์ และสื่อสารองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset กล่าวว่า “ที่ SC เรามีการอบรมพนักงานด้วยระบบ ‘ซันฟลาวเวอร์ มายด์เซ็ต’ (Sunflower Mindset) เป็นหลักสำคัญที่ทุกคนในองค์กรยึดถือและปฏิบัติเรื่อยมา โดยพวกเราเปรียบตัวเองเป็น ‘ดอกทานตะวัน’ และมีลูกค้าเป็น ‘แสงอาทิตย์’ ที่เหล่าทานตะวันจะคอยหันตามและพร้อมเบ่งบานดูแลลูกค้ามาตลอด 20 ปี พร้อมนำเสนอบริการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอยู่เสมอ และในโอกาสพิเศษนี้ เราจึงอยากบอกเล่าให้ทุกคนได้รู้จัก SC Asset ได้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดงาน ’20 Years of Good Mornings’ ที่เราจะชวนทุกคนมาเดินเล่นทำความรู้จักแบรนด์ SC ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ด้วยคอนเซ็ปต์การเดินทางจาก ‘อดีต’ สู่ ‘ปัจจุบัน’ และ ‘อนาคต’

สำหรับโซนต่างๆ ภายในงาน ประกอบด้วย โซน Five Senses Exhibition พบกับเส้นทางตลอด 20 ปีของ SC Asset ผ่าน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เริ่มจาก Dawn ดอกทานตะวันขนาดใหญ่ 6 เมตร ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ที่มาร่วมงานได้ แบบเรียลไทม์ โซนนิทรรศการ Light & Sound บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางกว่า 20 ปี ของ SC Asset ที่มาจากความต้องการ ของลูกค้า คือ จุดเริ่มต้นที่ SC Asset จะสร้างทุกเช้าที่ดีให้ลูกค้าทุกคน โซน Behind a Good Morning เบื้องหลังการเติบโต ของทานตะวัน การได้รับข้อเสนอแนะที่ดีนำมาปรับปรุง คือ จุดเริ่มต้นของการเพาะพันธุ์ทานตะวัน โซน Sunflower Service ที่สะท้อนถึงผลผลิตที่งอกงาม การเติบโตของสวนทานตะวันที่งดงาม เพราะเรามีแหล่งเพาะปลูกที่ดี ทั้งพนักงานทุกคน (People) การบริการ (Service) และงานบริการหลังการขาย (After-Sale Service) นอกจากนี้ ยังมีโซนอาณาจักรของดี โซนการขายที่รวมข้อเสนอสุดพิเศษของโครงการต่างๆ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม และ First Preview คอนโดใหม่ ‘โค้บบ์’ (COBE) แห่งที่ 2 บนทำเลย่านเกษตร-ศรีปทุม ราคาเริ่มต้นที่ 2.79 ล้านบาท พร้อมรับโปรโมชันสุดพิเศษเมื่อ จองภายในงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถชมห้องตัวอย่างครั้งแรกได้ในงานนี้

นอกจากนี้เตรียมยังมีกิจกรรมและแขกรับเชิญพิเศษมากมาย อาทิ PP Krit นักแสดง นักร้องหนุ่มสุดฮอต และ มินิคอนเสิร์ตสุดเซอร์ไพรส์จาก หนุ่ม ๆ 789 DEBUT GROUP หน้าใหม่ มาแรง วงการ T-POP และ เวทีทอล์กโชว์ (Worry-Free Talks)กับหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ ออมเงินยังไงให้ได้อสังหาฯ กับโค้ชหนุ่ม จักรพงศ์ The Money Coach, 20 ปี 20คำถามกับ เคน นครินทร์ และ ฟาโรส, เรื่องวุ่นๆ ของคนอยากกรีน กับ ดีเจนุ้ย , มูเตroom ฮวงจุ้ยบ้าน กับ ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร และ

รู้เรื่องบ้านกับฅนค้นบ้าน Influencer สายบ้าน ร่วมกับทีม SC ที่จะมาสร้างความสนุกสนาน รวมทั้ง มอบความรู้ตลอดงาน แบบเต็มอิ่มทุกวัน

งาน “20 Years of Good Mornings” จะจัดขึ้นตลอด 5 วัน ณ ลานพาร์ค พารากอน ในวันที่ 19-23 ตุลาคม 2566 ผู้สนใจ เข้าร่วมงานสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scasset.com หรือติดต่อที่เบอร์โทร 1749

