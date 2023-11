บริษัท เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท แอสเซทไวส์ จํากัด (มหาชน) ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมอิ่มเอมใจในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ ในคอนเสิร์ตการกุศล “Happiness Together 2024” – Song of joy and love ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เริ่มเวลา 14.00 น.

ชมมหกรรมการแสดงดนตรี 3-in-1 ที่รวมนักร้องแถวหน้าของเมืองไทย กัน-นภัทร, ปาน-ธนพร, จุ้ย-สุรุจ, กิต-กิตตินันท์, ลูกหว้า-พิจิกา, สปาย-ภาสกรณ์, อาร์ม-กรกันต์, โน้ต-ศรัณย์, เอิงเอย-ปภาวริญจ์, นัท นัททิว, ผิงผิง-สรวีย์, พั้น-พัทธนันท์ มาขับขานบทเพลงแห่งเทศกาลและบทเพลงที่เสริมสร้างแรงบันดาลร่วมกับศิลปินนักดนตรี 3 แนว อันได้แก่ แนวร้องประสานเสียงโดยวงสวนพลูคอรัส แนวแจ๊สโดยวง RSU Jazz Trio และแนววงออร์เคสตรา โดยการผสานร่วมมือกันระหว่างวงเกษตรศาสตร์วินด์ที่เพิ่งไปโชว์ฝีมือที่สหรัฐอเมริกามาหมาดๆ กับวง Feroci Philharmonic แห่งมหาศิลปากร โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วงดังนี้

ช่วงแรก โหมโรงกันด้วยวงสวนพลูคอรัส วงร้องประสานเสียงของไทยที่ออกแสดงมาแล้วทั่วโลก ที่สามารถคว้ารางวัลระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยมาแล้ว นำเสนอบทเพลงเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสและเพลงฮิตอย่าง Jingle Bells, The First Noel, A Million Dream, ออเจ้าเอย, สวัสดีปีใหม่, รำวงสวนพลู Never Enough ฯลฯ ร่วมกับนักร้องประสานเสียง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และศิลปินนักร้องรับเชิญ อาทิ โน้ต ศรัณย์ คุ้งบรรพต

ช่วงที่สอง นำท่านเข้าสู่ดนตรีแจ๊สโดยวง RSU Jazz Trio ด้วยเครื่องดนตรี 3 ชิ้น เปียโน กลอง และเบส นำโดย รศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ ซึ่งเป็นหนึ่งศิลปินแจ๊สและผู้ประพันธ์เพลงสไตล์แจ๊ส ที่ได้การยอมรับอย่างกว้างขวาง นำเสนอบทเพลงเทศกาล อาทิ White Christmas, What Child Is This, What a Wonderful World และเพลงฮิตอย่าง รักข้ามขอบฟ้า, คนจะรักกัน, คนึงครวญ, ไม่เคยรักใครเท่าเธอ ฯลฯ ร่วมกับ ลูกหว้า พิจิกา, สปาย ภาสกรณ์, ผิงผิง สรวีย์ เป็นต้น

ช่วงที่สาม พิเศษสุดเมื่อวงออร์เคสตราชั้นนำ 2 วงมารวมตัวกัน โดยวงเกษตรศาสตร์วินด์ (Kasetsart Winds) ที่เพิ่งไปร่วมแสดงฝีมือที่สหรัฐอเมริกามาหมาดๆ จะร่วมพลังกับวง วงเฟโรชี่ออร์เคสตรา อันเลื่องชื่อ แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอบทเพลงเทศกาล อาทิ Santa Claus Is Coming to Town, We Three Kings, O Holy Night, และเพลงที่สร้างสรรค์กำลังใจและความสุข อาทิ นิทานพันดาว, พรหมลิขิต, ฟลอร์เฟื่องฟ้า, ปล่อยใจฝัน, ดาวประดับใจ, รางวัลแด่คนช่างฝัน, พี่ชายที่แสนดี ฯลฯ ในเวอร์ชั่นออร์เคสตรา ที่จะขับร้องโดย กัน นภัทร, ปาน ธนพร, อาร์ม กรกันต์, กิต กิตตินันท์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีศิลปินรับเชิญทั้งนักร้องและนักดนตรีอีกหลายท่าน อาทิ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, น้องปลายฟ้า พันธเกียรติไพศาล ศิลปินอายุน้อยมากสามารถที่เคยขึ้นโชว์ระดับโลกมาแล้ว, ครูโจ้ นพดล บุญลีลากุล นักเปียโนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ฯลฯ

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลภูมิพล