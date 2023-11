จัดงานสุดยิ่งใหญ่ Hall Of Fame in Singapore Awards 2023 กลายเป็นที่พูดถึง และเป็นข่าวทอล์คออฟเดอะทาวน์ในหลายๆ ประเทศสำหรับงานสุดยิ่งใหญ่ “Hall Of Fame in Singapore Awards 2023″ จัดโดย Win Win PRPlus (Singapore) งานประกาศรับรางวัลอันทรงเกียรติระดับเอเชียที่จัดขึ้น ณ The Ritz-Carlton Millenia Singapore ประเทศสิงคโปร์ โดยภายในงานมี นักธุรกิจ และคนดังอินฟลูเอนเซอร์ ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ เดินทางมาร่วมรับรางวัลภายในงานนี้อย่างมากมาย

โดยงานนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงบินมารับรางวัล อาทิ ดีเจมะตูม เตชินท์ ได้รับรางวัลในสาขา Outstanding Entertainer Hall of Fame, ดีเจบุ๊คโกะ และ นายแบบชาวเมียนมาร์ ไป่ทาคน ได้รับรางวัลในสาขา The Iconic Figure of Social Media Hall of Fame นักแสดงตัวแม่ชื่อดัง หนิง ปณิตา ได้รับรางวัลในสาขา The Pinnacle CEO Performance of the Year

นอกจากนี้ยังเหล่าคนดังสายยูทูบเบอร์จากประเทศอาทิ SPD, zbing z, หนุ่ย พงศ์สุข (หนุ่ย แบไต๋) และยังมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์จากหลากหลายประเทศ อาทิ ยูทูบเบอร์ชื่อดังจากฝั่งสิงคโปร์อย่าง JianHao Tan, Wahkao สาวสวย Michelle Dy บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังจากประเทศฟิลิปปินส์ SreyNea Nea จากกัมพูชา, Van Vu จากช่อง What The Pho ประเทศเวียดนาม , Dr.Laurel จากประเทศเมียนมาร์ และยังมีแบรนด์สินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทย และต่างประเทศอีกมายมาย ที่ทางผู้บริหารแต่ละแบรนด์เดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง

และงานสุดยิ่งใหญ่อย่าง “Hall Of Fame in Singapore Awards 2023″ ถือเป็นก้าวใหญ่ในการทำงานระดับสากลที่ประสบความสำเร็จของ Organized & Agency แนวหน้าของเมืองไทยอย่าง Win Win PRPlus (Singapore) บริหารงานโดยประธานกรรมการบริษัท “คุณฐิติมา สิรินธรานนท์” ผู้ที่คร่ำหวอดในวงการธุรกิจสุขภาพ และความงามมานานกว่า 20 ปี และจัดงานอีเว้นท์-ทำการตลาด-ประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงาน องค์กร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมาแล้วอย่างมากมาย

ซึ่งงานนี้ คุณฐิติมา สิรินธรานนท์ CEO Win Win PRPlus (Singapore) เผยว่า “Hall Of Fame in Singapore Awards 2023 เป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานที่ทีมงานทุกๆ คนภาคภูมิใจมากๆ ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาในประเทศสิงคโปร์ และเป็นที่พูดถึงในหลายๆ ประเทศในเอเชีย ทางเราต้องขอขอบคุณหลายๆ หน่วยงานในประเทศสิงคโปร์ ที่ให้ความร่วมมือ และตอบรับกับงานนี้เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานทุกๆ อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี Win Win PRPlus (Singapore) จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการผลักดัน และสนับสนุนความสำเร็จของนักธุรกิจในหลากหลายอาชีพ คนดัง เซเลบ ทั้งในวงการบันเทิง อินฟลูเอนเซอร์ ยูทูบเบอร์ จากหลากหลายประเทศ ที่ให้เกียรติเดินทางมารับรางวัลในงาน HOFS AWARD 2023 และประเทศไทยเองก็มีหลายๆ แบรนด์ผลิตภัณฑ์สินค้าชื่อดัง ที่ถือได้ว่าเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ (soft power) ที่โด่งดังในมากๆ ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้กับทางแบรนด์สินค้า และนักธุรกิจหลายๆ ท่าน ที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ที่สำคัญเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะ”

ซึ่งงานนี้ “Hall Of Fame in Singapore Awards 2023″ (HOFS AWARD 2023) ได้รับความร่วมมือจากสภาธุรกิจสิงคโปร์ และสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสิงคโปร์ ที่มาร่วมเป็นเกียรติให้ความรู้แด่เหล่านักธุรกิจจากหลากหลายประเทศที่เดินทางไปร่วมรับรางวัลในงานนี้ โดยมี บริษัท ซิ้ลโร้ด บิสซิเนส เซอร์วิส เซส สิงคโปร์ (SILK ROAD BUSINESS SERVICES PTE. LTD.) ยังเป็นทีมที่ช่วยในการประสานงานกับทางรัฐบาลอีกด้วย