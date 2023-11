เปิดตัวโครงการ “Park85 Residences” คอนโดใหม่บนทำเลทองสุขุมวิท 85

สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับกับนวัตกรรมที่อยู่อาศัยระดับ Ultimate Luxury

ภายใต้แนวคิด “You have dreamt for the best, now it’s time to make it yours.”

ผสานแนวคิดการใช้ชีวิตของชาวสวิสกับความเป็นไทยได้อย่างลงตัว สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยผ่านการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย

“พาร์ค 85 เรสซิเดนเซส” พัฒนาโดยครอบครัวผู้ก่อตั้งโรงเรียนบางกอกพัฒนา เป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรูเหนือระดับ ตั้งอยู่บนทำเลทองของสุขุมวิท 85 ที่เชื่อมต่อกับย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ได้สะดวก ตั้งอยู่สุดถนน 2 เลนอันเงียบสงบ ไม่ไกลจากย่านธุรกิจใจกลางเมือง ขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งบรรยากาศอันเงียบสงบ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดการสร้างพื้นที่อยู่อาศัยในแบบของชาวสวิส ซึ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการนี้ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกชื่อดัง ดวงฤทธิ์ บุญนาค (DBALP) โดยมุ่งให้ผู้พักอาศัยมีคุณภาพชีวิตสะดวกสบายเหนือระดับ ด้วยการใช้เทคโนโลยีระดับโลกเพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะและไม่ซ้ำแบบใคร ตอบสนองความต้องการด้านไลฟ์สไตล์ของผู้ที่กำลังมองหาวิถีชีวิตที่พิเศษสุดและมีเพียงหนึ่งเดียว

Fiona Rodel หนึ่งในทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลผู้ก่อตั้งโรงเรียนบางกอกพัฒนาและเป็นผู้บริหารโครงการ Park85 Residences (พาร์ค 85 เรสซิเดนเซส) ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท แฟนเดอร์ เฮลเวติค ไทย จำกัด เปิดเผยว่า “พาร์ค 85 เรสซิเดนเซส” เป็นคอนโดมิเนียม Low Rise ระดับ Ultimate Luxury แบบซื้อขายสิทธิ์ขาด (freehold) สูง 7 ชั้น 2 อาคาร จำนวนทั้งสิ้น 47 ยูนิต ถูกออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวสูงสุด พร้อมมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแก่ผู้อยู่อาศัย เป็นชุมชนระดับหรูที่รองรับทั้งครอบครัวขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรมของโลกตะวันตกและตะวันออก ซึ่งสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้บริหารโครงการที่มีเชื้อสายไทย-สวิส ผู้ซึ่งครอบครัวได้ซึมซับความเป็นไทยมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น

จุดเด่นสำคัญของโครงการฯ คือ ที่ตั้งโครงการที่อยู่บนทำเลทอง เชื่อมต่อสุขุมวิทซอย 85 และ 87 เดินทางสะดวกสบายเพราะอยู่ใกล้จุดขึ้น-ลงทางด่วนทั้งสุขุมวิท 50 และสุขุมวิท 62 ทั้งยังอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS บางจาก และ BTS อ่อนนุช และอยู่ใกล้สถานที่สำคัญๆ เช่น สถานศึกษาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ อาทิ โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส, บางกอกเพรพ, เซนต์ แอนดรูส์ และบางกอกพัฒนา อยู่ใกล้โรงพยาบาลชั้นนำ อาทิ สมิติเวช สุขุมวิท และ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ รวมทั้งสนามกอล์ฟชั้นนำบนถนนบางนา-ตราดอย่าง ไทย คันทรี คลับ และสถานที่สำคัญอื่นๆ มากมาย

โครงการ “พาร์ค 85 เรสซิเดนเซส” เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ “MORE for Life” ประกอบด้วยจุดแข็งที่โดดเด่น 3 ด้าน ได้แก่

More SPACE for Life.

โครงการฯ เน้นความกว้างขวางของพื้นที่ เพื่อความสะดวกสบายที่มากขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาวะของลูกบ้านในหลากหลายช่วงอายุ รองรับได้ทั้งครอบครัวขนาดเล็กและใหญ่ โดยออกแบบขนาดของยูนิตในแต่ละชั้นให้รูปแบบของจำนวนห้องมีลักษณะผสมผสานกันหลากหลายสไตล์ แต่ละยูนิตมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันและผสานกันอย่างลงตัว ทั้งยังให้ความเป็นส่วนตัวสูง โดยมีให้เลือกตั้งแต่แบบ 1 ห้องนอนที่กว้างขวาง ไปจนถึงเพนต์เฮาส์สุดหรู นอกจากนี้ยังมีระเบียงยื่นออกจากห้องนอนและห้องนั่งเล่นของทุกยูนิตเพื่อให้ลูกบ้านได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติโดยรอบ

“พาร์ค 85 เรสซิเดนเซส” มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ห้องเก็บของใต้ดินส่วนตัวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิถีความเป็นอยู่ของชาวสวิสที่มีพื้นที่จัดเก็บของโดยเฉพาะอยู่ชั้นใต้ดินของทุกบ้าน ห้องเก็บของเหล่านี้ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศแบบประหยัดพลังงาน (energy recovery ventilation หรือ ERV) เพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ระดับที่เหมาะสมที่สุด ทำให้สามารถจัดเก็บอุปกรณ์กีฬาขนาดใหญ่ กระเป๋าเดินทาง และสิ่งของต่างๆ ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บภายใต้สภาพแวดล้อมเฉพาะ ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องสำหรับทำงานอดิเรกได้อีกด้วย

อีกหนึ่งความพิเศษ คือ ห้องเก็บไวน์และวิสกี้ที่ได้มาตรฐานและสามารถรองรับได้ตั้งแต่ 47 ขวดขึ้นไปต่อล็อคเกอร์ นอกเหนือจากคุณสมบัติเหล่านี้ “พาร์ค 85 เรสซิเดนเซส” ยังมีที่จอดรถจักรยานที่สะดวกสบายด้วยระบบจอดจักรยาน Velopa AG นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงพื้นที่ล้างรถเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่ายานพาหนะคันพิเศษของผู้พักอาศัยได้รับการดูแลอย่างดี

นอกจากนี้ โครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีก เช่น Co-Working Space ที่กว้างขวาง และห้องรับพัสดุ (Delivery Drop-off Room) ที่อยู่ถัดจากแผนกต้อนรับ

More QUALITY for Life.

จุดแข็งที่สองนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตระดับสูงและความสุขที่ยั่งยืนให้กับผู้อยู่อาศัย ผ่านการคิดและดีไซน์รูปแบบของการใช้ชีวิตในทุกแง่มุมภายในโครงการ ผสานเข้ากับนวัตกรรมระดับโลกเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของทุกครอบครัวสมัยใหม่

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้การรับรองจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าปลอดภัยจากก๊าซเรดอน (ก๊าซกัมมันตรังสี) สารก่อมะเร็งหลักที่พบได้ในอากาศจากการระเหยออกจากชั้นพื้นดิน นอกจากนี้ ยังมีระบบแลกเปลี่ยนอากาศในตัว (built-in air exchange system) ประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะทำให้ได้อากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์ไหลเวียนสม่ำเสมอในทุกยูนิต

นอกจากนี้ โครงการฯ มาพร้อมทางเลือกให้กับลูกบ้านที่ต้องการพักผ่อนภายใต้บรรยายกาศที่เงียบสบายในรูปแบบ Digital Detox ซึ่งจะช่วยให้นอนหลับเต็มอิ่ม ไร้กังวลจากการรบกวนของรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electric และ magnetic fields หรือ EMF) ซึ่งเกิดจากอุปกรณ์พกพา สิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้าน ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ นอกจากนี้ยังมีระบบการป้องกันน้ำท่วม ห้องครัวระดับไฮเอนด์ และระบบห้องน้ำหรูสไตล์ยุโรปให้เลือกอีกด้วย

More LOVE for Life.

จุดแข็งสุดท้ายเกิดจากการผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างไทย-สวิส สู่ความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร โดยโครงการฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน สะท้อนบรรยากาศสวนสาธารณะ หรือ Park ที่ที่ครอบครัวและเพื่อนฝูงมารวมตัวกัน พักผ่อน ใช้ชีวิต และดื่มด่ำกับความงามของธรรมชาติ แม้จะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศในเมืองใหญ่ก็ตาม ทั้งยังมีการออกแบบพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงและเจ้าของได้ใช้เวลาร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเน้นพื้นที่สีเขียวที่กว้างขวางและมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อเปลี่ยนพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ

นอกจากนี้ “พาร์ค 85 เรสซิเดนเซส” ยังตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น การจัดสรรพื้นที่สำหรับคอมมิวนิตี้ที่กว้างขวาง ช่วยให้วีลแชร์สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ภายในโครงการ, การอนุรักษ์ลานน้ำพุหินอายุ 150 ปีจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์, การจัดหาสถานีชาร์จ EV ที่เพียงพอสําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยาน และที่น่าสนใจ คือ ในโครงการฯ มีหนึ่งในต้นไม้กลางสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ

“ที่ พาร์ค 85 เรสซิเดนเซส การสร้างที่อยู่อาศัยที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพและความสุขของผู้พักอาศัยไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เราให้ความสำคัญลำดับต้นๆ เท่านั้น แต่สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเสาหลักของชุมชนของเรา เราขอต้อนรับสู่การใช้ชีวิตเหนือระดับ ที่ซึ่งสุขภาวะของคุณ คือ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเรา ขอต้อนรับสู่ที่ที่พวกเราเรียกว่าบ้าน ที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา” Fiona กล่าว

นางนลินรัตน์ เจริญสุพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการขาย โครงการ “พาร์ค 85 เรสซิเดนเซส” กล่าวว่า เน็กซัส เข้ามาร่วมเป็นมาตลอดระยะเวลา 4 ปี จุดเด่นของโครงการคือความใส่ใจในรายละเอียด ตลอดจนการผสมผสานระหว่างความแม่นยำในแบบสวิสเซอร์แลนด์และความเข้าใจบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาโครงการแบบ Super Luxury ที่มีความแตกต่าง มีจุดขายและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน คิดและใส่ใจเพื่อทำสินค้าให้ตอบรับกับผู้บริโภคในกลุ่มนี้อย่างแท้จริง ทั้งเทคโนโลยี พื้นที่ใช้สอย และสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ ซึ่งเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เปิดมิติใหม่แห่งความหรูมีระดับที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างแท้จริง

สำหรับภาพรวมการแข่งขันตลาดคอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury ในย่านสุขุมวิทในปีนี้ พบว่า ผู้พัฒนาโครงการยังมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นแข่งขันในเรื่องคุณภาพของโครงการและทำเลที่น่าสนใจจริงๆ นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจุบันความต้องการคอนโดมิเนียมกลุ่มนี้ คือ กลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงเป็นหลักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยราคาเฉลี่ยในตลาด Super Luxury จะอยู่ในระดับสูงกว่า 290,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป และราคาต่อยูนิตตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

“ความน่าสนใจ สำหรับทำเลสุขุมวิท 85 นั้น คือ มีความสงบเป็นคอมมิวนิตี้ที่เหมาะกับการเป็นที่อยู่อาศัยจริง ในขณะที่มีทางด่วนและรถไฟฟ้าเชื่อมต่อสามารถเดินทางไปยังส่วนต่างๆ ของกรุงเทพฯ ได้ รวมทั้งยังใกล้สถานศึกษา และใกล้ชุมชนที่อยู่อาศัย รวมถึงแหล่งแฮงค์เอาท์ อย่างทองหล่อและเอกมัยอีกด้วย ทั้งหมดนี้ทำให้ พาร์ค 85 เรสซิเดนเซส ถือเป็นทางเลือกที่ลงตัวที่สุด” นางนลินรัตน์ กล่าว

