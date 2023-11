Frederique Constant เผยโฉมคอลเลคชั่น Highlife จากความสำเร็จในอดีต ต่อยอดเป็นเรือนเวลาสปอร์ตที่โดดเด่นของยุคสมัย

คุณวิภาวรรณ มหาดำรงค์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้านาฬิกา Frederique Constant อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเปิดตัวคอลเลคชั่น Highlife ภายใต้ชื่องาน The World of Highlife: Unveiling the Highlife Collection โดยคอลเลคชั่นนี้นับว่าเป็นการนำเอาความสำเร็จของดีไซน์สปอร์ตอันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Highlife เมื่อปี 1999 นำมาพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นเรือนเวลาที่โดดเด่นเข้ากับยุคสมัย ด้วยจุดเด่นสายนาฬิกาแบบ interchangeable ที่ให้ความสะดวกในการถอดเปลี่ยนสายให้เข้ากับทุกโอกาสของผู้สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นลุกเรียบหรูคลาสสิค หรือลุคสปอร์ตในวันสบายๆ และในครั้งนี้ทาง Frederique Constant ได้นำไฮไลท์ 5 รุ่นเด่นจากคอลเลคชั่น Highlife มาเผยโฉมให้ผู้หลงใหลในเรือนเวลาได้รับชม พร้อมสัมภาษณ์พิเศษจากดร.ปราโมทย์ เหรียญเจริญสุข ผู้ก่อตั้ง IAMWATCH และกูรูนาฬิการะดับแถวหน้าของประเทศไทย พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ คุณศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช ร่วมพูดคุยบนเวที ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา

คอลเลคชั่น Highlife ซึ่งกลายมาเป็นเรือธงใหม่ของ Frederique Constant นั้น

โดยรวมยังคงยึดคอนเซ็ปต์ดั้งเดิมของรุ่นปี 1999 ทั้งการออกแบบที่เน้นรูปลักษณ์สปอร์ตหรู

และสถานะนาฬิกาสวิสราคาคุ้มค่าที่เหมาะสำหรับสวมใส่ในชีวิตประจำวัน พร้อมจุดเด่นของสายนาฬิกาแบบ interchangeable ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นสายหนัง สายยาง หรือสายสแตเลสสตีลได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เปลี่ยนสายใดๆ โดยในปีนี้ ในวาระครบรอบ 24 ปีคอลเลคชั่น Highlife นี้ ทางFrederique Constant ประเทศไทยจึงได้จัดงานเปิดตัวคอลเลคชั่น Highlife อย่างเป็นทางการ ผ่าน 5 รุ่นเด่น ได้แก่ 1. Highlife Tourbillon Perpetual Calendar Manufacture ผลิตเพียง 30 เรือนทั่วโลก (และมีเพียง 1 เรือนในประเทศไทย) ตัวเรือนสีโรสโกลด์หรู มาพร้อมกลไล in-house FC-975 กับ 188 ชิ้นส่วนกลไกทำงานสำหรับทั้งฟังก์ชั่นการบอกเวลาและฟังก์ชันปฏิทินถาวร แสดงวัน เดือน และปีอธิกสุรทิน หน้าปัดเผยให้เห็นความสวยงามกลไกแบบทูร์บิญอง (Tourbillon) อันสลับซับซ้อนที่หน้าต่างบริเวณ 6 นาฬิกา มาพร้อมสายหนังจระเข้สีน้ำเงิน Navy Blue และสายยางสีน้ำเงิน Navy Blue เช่นเดียวกัน

2. Highlife Worldtimer Manufacture อีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมตลอดกาล ถูกนำมาบอกเล่าผ่านคอลเลคชั่น Highlife ได้อย่างลงตัว กลไกแบบ in-house FC-718 ฟังก์ชั่น Worldtimer สามารถแสดงเวลาในไทม์โซนต่างๆ ทั่วโลก ด้วยสเกลWorldtimer แสดงชื่อเมือง 24 ทั่วโลก และเวลาแบบ 24 ชั่วโมง ที่สามารถปรับตั้งผ่านเม็ดมะยมเพียงเม็ดเดียว หน้าปัดสลักรูปโลกอันเป็นเอกลัษณ์ มาพร้อมทั้งสายหนังและสายยาง ที่นักเดินทางสามารถเลือกเปลี่ยนให้เข้ากับทุกสถานที่และทุกสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย

3. Highlife Perpetual Calendar Manufacture จุดเด่นของรุ่นนี้คือการออกแบบหน้าปัดนาฬิกาเป็นครั้งแรกด้วยหน้าปัดสีน้ำเงินเทาเข้ม ซึ่งเป็นสีที่ทันสมัยที่สุดในการผลิตนาฬิการ่วมสมัยและสัญลักษณ์ของความกลมกลืนของสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลท้องฟ้าและอวกาศ นอกจากนี้ตำแหน่งแสดงวันที่ เดือน และปีอธิกสุรทินทั้งหมดบนหน้าปัดเดียว ให้ลุคสปอร์ตด้วยสายสแตเลสสตีลและสายยาง หรือจะเลือกปรับลุคให้ดูคลาสสิคด้วยสายพิเศษที่เป็นสายหนังสีน้ำเงินได้เช่นกัน

4. Highlife Heart Beat Automatic เผยโฉมในตัวเรือนสแตนเลสสตีลและแบบเคลือบโรสโกลด์ขนาด 41 มม. พื้นหน้าปัดตกแต่งด้วยลายเส้นลูกโลก ซึ่งเป็นวงกลมแห่งชีวิตที่กลมกลืนและสวยงาม กลไกออโตเมติก Cal.FC-310พร้อมไฮไลท์ช่องหน้าต่างขนาดใหญ่บริเวณใต้ตำแหน่ง 12 นาฬิกา เพื่อแสดงการทำงานของชุดจักรซึ่งถือเป็นหัวใจของเครื่องบอกเวลา อันเป็นที่มาของชื่อรุ่น ‘Heartbeat’ มาพร้อมตัวเลือกสายสเตนเลสสตีลที่ดีไซน์สายเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวเรือน หรือจะเลือกเปลี่ยนบุคลิกด้วยสายหนังหรือสายยางที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายได้เช่นกัน

5. Highlife Ladies Automatic Sparkling ปิดท้ายเอาใจสุภาพสตรี ด้วยการผสมผสานดีไซน์เดิมของ Highlife ให้เข้ากับสไตล์ยุคใหม่ ผสมผสานไว้ซึ่งงานฝีมือและงานออกแบบ ถ่ายทอดถึงความสง่างาม

รวมถึงความมั่นใจของผู้หญิงยุคใหม่ หน้าปัดสีฟ้าและสีน้ำเงิน cosmic blue

ที่ประดับประดาด้วยเพชรทั้งบนหน้าปัด และขอบตัวเรือน ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากท้องฟ้ายามราตรีที่พร่างพราวไปด้วยแสงของมวลหมู่ดาว กลไกออโตเมติก FC-303 ฝาหลังเปลือยโปร่ง เผยให้เห็นการทำงานอันซับซ้อนของจักรกล ซึ่งสามารถเลือกจับคู่กับสายยางสีขาว หรือสายสเตนเลสสตีลสุดคล่องแคล่ว สไตล์ผู้หญิงยุคใหม่

คุณวิภาวรรณ มหาดำรงค์กุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า “นับว่าเป็นครั้งแรกที่รุ่น Highlife ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งเป็นรุ่นที่มีความพิเศษมากเพราะเป็นการนำดีไซน์นาฬิกา Highlife รุ่นแรกในปี 1999 ที่ Peter Stas หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Frederique Constant เป็นผู้ดีไซน์ นำมาต่อยอดออกมาเป็นนาฬิกาดีไซน์สปอร์ตที่ครอบคลุมทุกรุ่นเด่น มาพร้อมแบบสาย Interchangeable สามารถเลือกปรับเปลี่ยนสายได้ตามสไตล์ของผู้สวมใส่ และเป็นอีกรุ่นเรือธงของ Frederique Constant ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั่วโลก และครั้งนี้เราก็ได้นำรุ่นเด่นจากคอลเลคชั่น Highlife ปี 2023 มาให้ผู้ที่ชื่นชอบนาฬิกาได้รับชม เช่น Highlife Tourbillon Perpetual Calendar Manufacture ที่มีเพียง 1 เรือนในประเทศไทย”

Frederique Constant แบรนด์นาฬิกาหรูสัญชาติสวิสฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 โดยมีโรงงานทำนาฬิกาอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อออกแบบ ผลิต และประกอบนาฬิกาโดยช่างทำนาฬิกาที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตนาฬิกาที่มีกลไกละเอียดอ่อนและนาฬิกาที่ มีความคลาสสิคเป็นเอกลักษณ์ ในความตั้งใจที่จะทำให้ผู้คนเข้าถึงนาฬิกาคุณภาพสวิสฯ ในราคาที่จับต้องได้ ปัจจุบัน Frederique มีสาขามากกว่า 3,000 สาขา ใน 120 ประเทศทั่วโลก และในปีค.ศ. 2016 Frederique

Constant Group (Frederique Constant, Alpina Watches, Ateliers deMonaco) ได้เข้าร่วมกับกลุ่มแบรนด์นาฬิกา Citizen นาฬิกาชื่อดังสัญชาติญี่ปุ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและผลิตนาฬิกาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลก