ไอคอนสยาม” ต่อยอดความสำเร็จเดินหน้าทุ่มงบการตลาด 500 ล้าน

จับมือพันธมิตรจัดงานมหาปรากฏการณ์ฉลองความสำเร็จครบ 5 ปี

เริ่ม 9 – 11 พ.ย.นี้ ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

ไอคอนสยาม ฉลองความสำเร็จครบรอบ 5 ปี ประกาศต่อยอดการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำความแข็งแกร่งจับมือพันธมิตรทั่วโลก จัด World Class Event ตลอดปี พร้อมยกระดับ Soft Power ชูเทศกาลประเพณีไทยให้เป็นกิจกรรมใหญ่ระดับโลก ล่าสุด ร่วมกับพันธมิตร ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดงานฉลอง ‘ICONSIAM – The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled’ เนรมิตพื้นที่งดงามที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา รังสรรค์การแสดงแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่ ยกกองทัพนักแสดงและศิลปินต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก บินตรงมาร่วมเฉลิมฉลองไอคอนสยามในฐานะ Global Destination บนแนวคิดนำ ‘สิ่งที่ดีที่สุดของไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก’ The Best of Thailand Meets The Best of The World สุดยิ่งใหญ่ตลอด 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 9 -11 พฤศจิกายนนี้ ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม พร้อมแคมเปญโปรโมชั่นแรงเพื่อขอบคุณลูกค้ายาวตลอดถึงสิ้นปี

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า ไอคอนสยาม มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ ได้ดำเนินภารกิจสำคัญตามวิสัยทัศน์ที่ผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมลงทุนได้ให้ไว้กับประเทศไทยสำเร็จลุล่วง ด้วยการสร้างแม่เหล็กดึงดูดให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายที่ครองความเป็นที่หนึ่งในใจผู้คนทั่วโลก จนปัจจุบันครบรอบการดำเนินธุรกิจ 5 ปี ไอคอนสยามได้รับการยกย่องทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้เป็น Global Destination สัญลักษณ์ประเทศไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแท้จริง ก้าวต่อไปเพื่อต่อยอดการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ไอคอนสยามได้วางกลยุทธ์ที่จะร่วมมือกับพันธมิตรจากทั่วโลกในการจัดกิจกรรม World Class Event ภายในศูนย์การค้าตลอดทั้งปี พร้อมยกระดับงานเทศกาลและประเพณีไทยที่สำคัญให้กลายเป็นกิจกรรมระดับโลก เช่น งานลอยกระทง ประเพณีงานสงกรานต์ การละเล่นว่าวไทย เป็นต้น โดยเราพร้อมจับมือกับภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ และพันธมิตรทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมระดับโลก หรือ Global Cultural Influence ผ่านการปั้น Soft power ของไทยสู่เวทีโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น ดีไซเนอร์ และอื่นๆ ในทุกมิติ

นายสุพจน์ กล่าวถึงการจัดงานฉลอง 5 ปี ว่า เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและทั่วโลกในช่วงปลายปีนี้ ไอคอนสยามได้ร่วมมือกับพันธมิตรรายสำคัญ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดแคมเปญฉลองครบรอบ 5 ปีของไอคอนสยามอย่างยิ่งใหญ่ โดยทุ่มงบประมาณ 500 ล้านบาท เตรียมแผนการตลาดจัดกิจกรรมมหาปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ตลอด 5 เดือน ทั้ง World Class Event โปรโมชั่นเร้าใจ และกิจกรรมบันเทิงมากมาย โดยจะนำ Soft Power ของไทย มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยี่ยมชม ขณะเดียวกัน จะเรียนเชิญศิลปินต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาร่วมแสดงผลงานกับศิลปินไทยในหลากหลายมิติมากขึ้น โดยล่าสุด ได้รับการตอบรับจากศิลปินระดับอินเตอร์ที่จะเดินทางมาร่วมฉลองครบรอบ 5 ปี กับไอคอนสยามในวันที่ 9 พ.ย.นี้ ได้แก่ “อีจุนโฮ” พระเอกซีรีส์ดัง ‘King the Land’ เมมเบอร์บอยแบนด์สุดฮอตวง ‘ทูพีเอ็ม’ (2PM) และ “มาร์ค ต้วน” (Mark Tuan) หนึ่งในอดีตสมาชิกวง GOT7 และเป็นหนึ่งใน K-POP ขวัญใจชาวไทย มอบประสบการณ์ช็อปปิ้งพิเศษด้วยโปรโมชั่นแรงมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท

นายสุพจน์ กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับแคมเปญโปรโมชั่นที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการฉลองครบรอบ 5 ปี ครั้งนี้ ถือเป็นการขอบคุณลูกค้าครั้งใหญ่ โดยมอบของรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาทตลอดสองเดือนสุดท้าย แคมเปญแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 – 30 พ.ย. 2566 นี้ ภายใต้แนวคิด “The ICON Unrivaled” มอบโชคสามต่อ สำหรับโชคต่อแรกลูกค้าได้ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่มากมาย เช่น รถยนต์ TESLA Model 3 มูลค่า 1,599,000 บาท, รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเอ็กซ์แม็กซ์ คอนเน็คเต็ด พร้อมหมวกกันน็อก มูลค่า 200,000 บาท, จี้เพชรจากแบรนด์ Jubilee, และรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวม 24,500 รางวัล โชคต่อที่สอง เพียงช็อปครบตามยอดซื้อที่กำหนด สามารถเลือกแลกรับของรางวัล เช่น ICONSIAM Travel Bag Set, THANN set หรือ Siam Gift Card และโชคต่อที่สาม พิเศษระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย.นี้ รับเพิ่ม 9,000 Viz Coin ( 1 Viz Coin เท่ากับ 1 บาท) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ครบ 300,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป แคมเปญใหญ่นี้เป็นการรวมพลังทั้งจากพันธมิตรทางธุรกิจและร้านค้าต่างๆในไอคอนสยามกว่า 300 ร้านค้า ที่พร้อมมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายให้กับลูกค้า เพื่อร่วมฉลองความสำเร็จไปด้วยกัน จึงขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่าน พลาดไม่ได้สองเดือนสุดท้ายนี้ต้องจัดเวลามาร่วมประสบการณ์ช็อปปิ้งสุดพิเศษครั้งนี้กับไอคอนสยาม

“ไอคอนสยามถือเป็นหนึ่งในโครงการสุดยอดไอคอนิค นำสิ่งที่ดีที่สุดของไทยมาบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก ‘The Best of Thailand Meets The Best of The World’ เป็นการนำเสนอคุณงามความดีในทุกมิติของความเป็นไทย พร้อมนำความยิ่งใหญ่ของสิ่งมหัศจรรย์จากทุกมุมโลก มารวมกันให้ปรากฏเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เราเติบโตและทำธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การร่วมกันรังสรรค์ (Co-Creation) และการสร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Value) ทำให้สามารถเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วน เกิดผลตอบรับเชิงบวกสู่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนสำคัญที่นำไอคอนสยามก้าวสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลกได้ ความสำเร็จตลอด 5 ปีของไอคอนสยาม เกิดจากพลังความร่วมมือของพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนโดยรอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด ในวาระพิเศษนี้ จึงขอเชิญชวนพันธมิตรทุกภาคส่วนและประชาชนมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยกัน ภายใต้แนวคิด The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled เพื่อความสุขและความรุ่งเรืองของทุกภาคส่วน และร่วมกันตอกย้ำให้ทุกคนรู้ว่า ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” นายสุพจน์ กล่าวในที่สุด

สำหรับงานฉลองครบรอบ 5 ปี “ICONSIAM – The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled” ในครั้งนี้ ไอคอนสยาม มุ่งมั่นและตั้งใจรังสรรค์ในทุกรายละเอียดของกิจกรรม เพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบอภิมหาความสุข ในค่ำคืนของวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม อัดแน่นไปด้วยมหาปรากฏการณ์การแสดงสุดตระการตาจากเหล่าศิลปินชื่อดังมากมายตลอด 3 วัน รายละเอียด ดังนี้

9 พฤศจิกายน 256 (เวลา 18.00 – 22.00 น.)

พบกับมหาปรากฏการณ์ ไฮไลต์สุดยิ่งใหญ่จากศิลปินชื่อดังระดับโลกและเหล่าซุปเปอร์สตาร์ก้องฟ้าเมืองไทยกว่า 40 ชีวิต ที่มาเข้าร่วมเดินพรมแดงท่ามกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อร่วมเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี นำโดยศิลปินระดับอินเตอร์อย่าง “อีจุนโฮ” พระเอกซีรีส์ดัง ‘King the Land’ เมมเบอร์บอยแบนด์สุดฮอตวง ‘ทูพีเอ็ม’ (2PM) ที่บินลัดฟ้ามาเมืองไทยเพื่อร่วมงานฉลองในครั้งนี้ พร้อมทัพศิลปินแนวหน้าของไทย อาทิ พีพี – กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, บิวกิ้น- พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, โต๋ – ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, แอลลี่ – อชิรญา นิติพน, เจมส์ – จิรายุ ตั้งศรีสุข, นนกุล – ชานน สันตินธรกุล, ไบร์ท – รพีพงศ์ ทับสุวรรณ, 789 DEBUT GROUP (12), บลู – พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, เจสซี่- กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์, วีณา – ปวีนา สิงห์ทักวาล ฯลฯ และเซอร์ไพรส์พิเศษ!! กับศิลปินชื่อดังระดับโลก “มาร์ค ต้วน” (Mark Tuan) ที่บินมาร่วมฉลองในค่ำคืนนี้ด้วย พร้อมชมการแสดง Phenomenon of The ICON Unrivaled แสงสีเสียงสุดตระการตาที่รังสรรค์พิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ตอกย้ำแนวคิด “สิ่งที่ดีที่สุดของไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก” ที่นำอัตลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของความเป็นไทยทั้ง 4 ภาค มาผสมผสานกับความทันสมัย พร้อมกับท่วงทำนองแห่งบทเพลงที่สวยงาม The ICON of Dream ร่วมขับร้องโดยศิลปินคุณภาพ โต๋ – ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร และ แอลลี่ – อชิรญา นิติพน ที่มาโชว์พลังเสียงก้องกังวานริมแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งท้ายค่ำคืนสุดประทับใจไปกับมินิคอนเสิร์ต Celebration of Prosperity จากคู่จิ้นสุดฮอต พีพี – กฤษฏ์ อำนวยเดชกร และ บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ต่อด้วยนักร้องสาวมาดเท่ Sarah Salola ที่มาโชว์เพลงเพราะให้รับฟังและชมกันอย่างเต็มอิ่ม

10 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 18.00 เป็นต้นไป)

แฟนคลับ ATLAS และประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าชมการแสดง Phenomenon of The ICON Unrivaled และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินวง ATLAS กับ 7 หนุ่มบอยกรุ๊ปสุดฮอตในปีนี้ จูเนียร์, ภูมิ, เจ็ท, ไนซ์, เออร์วิน, มิวออน และ แทด

11 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 18.00 เป็นต้นไป)

ชมการแสดง Phenomenon of The ICON Unrivaled ต่อด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจาก เป๊ก – ผลิตโชค อายนบุตร ที่ขนเพลงฮิตมาเอาใจแฟนๆแบบจัดเต็ม

ร่วมฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งในมหาปรากฏการณ์บิ๊กอีเวนท์ระดับโลกกับงานฉลองครบรอบ 5 ปี “ICONSIAM – The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled” โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 – 22.00 น. ของวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ที่เฟสบุ๊ค ICONSIAM สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338