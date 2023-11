Sea Thailand ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มชั้นนำ และให้บริการด้านการเงินดิจิทัลร่วมกับพันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบอร์ดเกม เปิดตัวบอร์ดเกมใหม่ “Wishlist จัดสรรเงินเติมความฝัน” บอร์ดเกมการเงินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ทางการเงิน พร้อมจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านเล่นบอร์ดเกมการเงิน Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน

บอร์ดเกมการเงิน Wishlist เกิดจากการรวบรวมข้อมูลทางทฤษฎีการเงิน และประสบการณ์ตรงจากกลุ่มครู นักเรียน รวมถึงการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้คำปรึกษาปัญหาทางการเงินในชีวิตจริงจนเกิดเป็น “บอร์ดเกมการเงิน Wishlist จัดสรรเงินเติมความฝัน” ที่สอดคล้องกับบริบททางการเงินในประเทศไทยและการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ทางการเงินและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่ถูกต้องและสามารถใช้ความรู้และทักษะด้านการเงินในการยกระดับคุณภาพชีวิตในอนาคต

ทั้งนี้ Sea Thailand ได้ร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน ร่วมดีไซน์บอร์ดเกม “Wishlist” ได้แก่ “Wizard of learning” ผู้ร่วมออกแบบ ดีไซน์ และผลิตบอร์ดเกมการเรียนรู้, “Institute of Board Game for Learning” ร่วมออกแบบบอร์ดเกมให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้, “Money coach” ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ทางการเงินและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่ถูกต้อง

คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ จากเพจ The Money Coach เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมพัฒนาบอร์ดเกม Wishlist ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาเรื่องการเงินส่วนบุคคลในยุคปัจจุบันว่า สาเหตุแบ่งเป็นสองส่วน คือ ภายนอกกับภายใน ภายนอกเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเศรษฐกิจสังคม ซึ่งรวดเร็วมากจนตามไม่ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสินเชื่อทางเลือกมากมาย เช่น บัตรเครดิต มีส่วนทำให้คนรุ่นใหม่เป็นหนี้กันมาก นี่จึงทำให้การควบคุมปัจจัยภายในซึ่งเกี่ยวกับความรู้และการรับรู้ ผ่านการบริหารจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าบอร์ดเกม Wishlist จะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ จุดเด่นของเกมนี้คือการสอนให้รู้ว่า การบริหารจัดการเงิน ไม่ใช่เรื่องของการหาเงินอย่างเดียว แต่สิ่งสำคัญกว่าคือการควบคุมการใช้จ่ายและการลงทุน หวังว่าเกมนี้จะส่งเสริมวินัยการเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ในระยะยาว

คุณพีรัช ษรานุรักษ์ นักออกแบบบอร์ดเกมจาก Wizard of Learning บริษัทออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้ ได้เผยถึงกระบวนการออกแบบบอร์ดเกม Wishlist ว่าได้เริ่มต้นจากปัญหาหรือ Pain Point ที่คุณครูในโรงเรียน เด็กนักเรียน และผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน มีความเข้าใจปัญหาทางการเงินที่คลาดเคลื่อนกัน โดยก่อนหน้านี้คุณครูที่สอนเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของบอร์ดเกม เข้าใจว่าการบริหารจัดการเงินคือการ “ออมเงิน” ในขณะที่โลกแห่งความ เป็นจริงนั้นไม่ใช่ เพราะการมีเงินอย่างเดียวโดยไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรหรือมีเป้าหมายอะไรไม่ใช่สิ่งที่ถูก จึงเป็นที่มาของชื่อ “Wishlist” ที่เป็นเกมที่เน้นการหาสมดุลระหว่างการออมเงินและการใช้เงินตามเป้าหมาย ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า “การจัดสรรเงิน” อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกปัญหาสำคัญของการ เรียนรู้ด้านการเงินในโรงเรียนคือ ความไม่มั่นใจในการสอนเรื่องการเงินของคุณครู เนื่องจากศัพท์เทคนิคที่มาก และความไม่ตายตัวของสถานการณ์ทางการเงินในชีวิตจริง ที่ทำให้คุณครูไม่สามารถสอนเด็กแบบฟันธงได้ บอร์ดเกมจึงเข้ามาตอบโจทย์ในการลองผิดลองถูกที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งคาดหวังว่าจะสร้างภูมิคุ้ม กันทางการเงินผ่านการเล่นมบอร์ดเกม ดีกว่าไปผิดพลาดในชีวิตจริง

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดบอร์ดเกม Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน ในเวอร์ชั่น Print & Play ไปเล่นได้ฟรี! ทาง https://seaacademy.co/program_type/finance-boardgame/