กรมอุตสาหกรรมกว่างโจว จัดงาน Connecting Industry Chains To Set Sail In the Greater Bay Area (Thailand Station)

เชื่อมต่อฮับในไทย ยกระดับการค้าไทย-จีนแข็งแกร่ง

สำนักอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ เมืองกว่างโจว ประเทศจีน ปักหมุดกรุงเทพฯ จัดงาน ‘Connecting Industry Chains To Set Sail In the Greater Bay Area (Thailand Station)’ รวมพลังกลุ่มคณะมณฑลกว่างโจวและการเดินเรือแนวชายฝั่งทะเล จับมือรัฐบาลไทยเชื่อมต่อฮับสถานีเมืองไทย ขับเคลื่อนความร่วมมือทางการค้าไทย-จีนสู่เป้าหมาย ตอกย้ำนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในเอเชียตะวันออก” ครบ 10 ปี

นับเป็นอีกครั้งสำคัญของการสร้างความร่วมมือในระดับสากลระหว่างไทย-จีน ผ่านงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ ‘Connecting Industry Chains To Set Sail In the Greater Bay Area (Thailand Station)’ หรืองาน “สายสัมพันธ์ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและกิจกรรมการลงทุนในเขตจีบีเอ(สถานีประเทศไทย)” ได้รับการสนับสนุนโดยหอการค้าไทย-จีน ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โดยมีผู้ร่วมงานจากภาครัฐและเอกชนจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เป็นการสองฝั่งรวมพลังกันผลักดันอุตสาหกรรมไทย-จีน เพื่อสร้าง Belt and Road Initiative (BRI) เส้นทางเศรษฐกิจที่จะเชื่อมเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ไว้ด้วยกัน ขยายพื้นที่การพัฒนาของบริษัทและอุตสาหกรรมกว่างโจว รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมโซนอาเซียน และมุ่งเน้นไปที่ความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมคุณภาพสูงที่ได้เปรียบระหว่างไทย-จีน ซึ่งงานนี้ได้เปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ จากประเทศจีน และประเทศไทย สามารถสื่อสารกันแบบเห็นหน้า และหารือแนวทางความร่วมมือการมีส่วนสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นพลังการรวมตัวแห่งความมุ่งมั่น ดั่งนิยาม “ทิศทางลมดีสามารถพัดเรือได้ไกล”

ภายในงาน รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญของกรมอุตสาหกรรมในภูมิภาค รวมถึงข่าวสารของเมืองกว่างโจว โดยมี นายหาน กั๋วชวี่ (Han Guoxu) รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำเมืองกว่างโจว เป็นตัวแทนจากจีน และ นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ และ นายวิชัย มงคลชัยชวาล รองประธานหอการค้าไทย-จีน ตัวแทนจากไทย

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ของหลายบริษัทและองค์กร ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือในสัญญาต่าง ๆ ยึดถือเทคโนโลยีสีเขียวเป็นหัวใจสำคัญ การออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับโรงไฟฟ้ากำจัดมลพิษทางอากาศของขยะ และอุปกรณ์บริการสำหรับเสริมผลิตภัณฑ์ กระตุ้นการลงนามสัญญาโครงการต่างของไทยและจีนในการส่งเสริมการลงทุนและแลกเปลี่ยนขยายทางการค้า ให้พาณิชย์ของทั้งสองฝั่งมีโอกาสที่หลากหลายในการค้าในกิจการที่หลากหลาย อาทิ กว่างโจวทงโย่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์, รถยนต์พลังงานใหม่อ้ายอันกว่างชี่, กว่างโจวเผิงฮุยเทคโนโลยีพลังงาน เป็นต้น

กิจการทั้งหมดได้สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของกิจการ พร้อมนำเสนอถึงความต้องการร่วมมือในปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ในครั้งนี้มีกิจกรรมรวมตัวกันที่โดดเด่นในด้านอสังหาริมทรัพย์ไทยและกวางตุ้ง ทั้งความสามารถในการลงทุน พัฒนาความร่วมมือ ยกระดับความเชื่อมโยงให้สูงขึ้นไป พร้อมทั้งการเจรจาความร่วมมือระหว่างจการต่างๆในไทย กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ

ด้าน “กลุ่มคณะรวมตัวมณฑลกวางโจวและการเดินเรือแนวชายฝั่งทะเล” เสนอความต้องการเชื่อมต่ออสังหาริมทรัพย์ไทย และต้องการลงลึกกับกิจกรรมทางการค้ากับทางไทย เพื่อว่ากิจการในพื้นที่ท้องถิ่นสามารถเข้ามาในประเทศจีนและกิจการในประเทศจีนสามารถออกไปได้ลงทุนด้านนอกประเทศได้ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือที่สำคัญต่าง ๆ และเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์สะพานเชื่อมมิตรภาพ ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นทางเศรษฐกิจ กระตุ้น นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เพื่อการพัฒนาคุณภาพ สังคม และเศรษฐกิจทั้งสองฝั่งพัฒนาสู่พลังใหม่ที่ดียิ่งขึ้น