รวมพลนักดำน้ำสร้างประวัติศาสตร์รักษ์โลก ณ เกาะกระดาน จังหวัดตรัง

แคมเปญ “Go Green Active 2024”(โกกรีนแอคทีฟ 2566)กิจกรรมอีโค่สปอร์ตรักษ์โลกสุดคลีน และกรีน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กรมประชาสัมพันธ์ ปตท สผ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และ บริษัทเอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่นจำกัด พันธมิตรภาครัฐและเอกชน อีกทั้งมหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง, มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำโดย ศิลปิน ส้มอมรา เจ้าของเพลง Play girl และผู้ผลิตรายการฉันชอบเที่ยว รวมพลเพื่อนนักดำน้ำเก็บขยะฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลเกาะกระดาน ร่วมทำลายสถิติโลกใน Guinness World Records พร้อมอวดความสมบูรณ์สู่สายตาชาวโลกสร้างประวัติศาสตร์นำชื่อประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับของโลกในการดำน้ำท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสามารถทำลายสถิติโลกซึ่งเดิมชาวอเมริกันทำไว้ได้สำเร็จ

เมื่อวันที่วันก่อน เหล่าคนรักษ์โลกนำโดย ส้ม อมรา และนักดำน้ำสายอนุรักษ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมกันดำน้ำลึกเก็บขยะใต้ทะเลฟื้นฟูระบบนิเวศของเกาะกระดาน จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “อันดับ 1 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566” (BEST BEACH ON EARTH) ผ่านแคมเปญ Go Green Active 2023 โดย ผู้สนับสนุนและบริษัทเอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่นจำกัด สร้างประโยชน์ต่อพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยต่อสาธารณชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาเป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism Goals: STGs 17 ประการ ต่อยอดจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ผ่านกิจกรรมดังกล่าว ส้มอมรายังคงเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยว เที่ยว 4ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา คือ สิ่งแวดล้อมดี-วัฒนธรรมดี-เศรษฐกิจดี-ชีวิตดี ตามแนวทางผู้สนับสนุนหลักคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังเชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมัน

บริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่นจำกัด ออกแบบการสื่อสารในรูปแบบของกิจกรรม Soft Power โดยกิจกรรม “Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์พยายามทำลายสถิติโลก 2566” นับเป็นปีที่ 2 ของกิจกรรมนี้ ได้จัดขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีบุคคลสำคัญจากภาครัฐและเอกชนให้เกียรติมาร่วมงาน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง, ผศ.ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช นายกสมคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง,ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง, ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจาก Guinness World Record และนักดำน้ำร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก นับเป็นภาพความสามัคคีอีกครั้งระหว่างภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมนี้

ส้ม อมรา กล่าวว่า “Go Green Active เป็นโครงการที่จะทำให้เกิดการรวมตัวของคนที่รักการเล่นกีฬากลางแจ้งในพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่น แม่น้ำ ภูเขา ทะเล ซึ่งที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนรักษ์โลกและร่วมทำกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระแสที่นักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจอย่างมาก การทำกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในหัวข้อที่ท้าทาย เนื่องจากเป็นสถิติที่ประเทศต่างๆแข่งขันกัน เพื่อสร้าง Soft Power ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศนั้นๆ และภูมิใจที่ได้เป็นผู้จัดกจกรรมในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ”

ในปีนี้ โครงการ Go Green Active ทำลายสถิติโลก สำเร็จโดยมี ผู้แทนจาก Guinness World Record ตรวจทุกขั้นตอนในการทำลายสถิติโลกตามกติกาสากลของ Guinness World Record โดยมีนักดำน้ำร่วมต่อตัวเป็นรูปพีระมิดมมนุษย์จำนวนคนมากที่สุด จำนวน 65 คน บฏิบัติการใต้น้ำเป็นเวลาทั้งหมด 38 นาที ลงดำน้ำบริเวณเกาะกระดาน ซึ่งสามารถทุบสถิติโลกได้จากเดิมของชาวอเมริกันที่ทำไว้ และร่วมกันเก็บขยะมรสุมที่มักลอยมาเข้าประเทศไทยในช่วงเดือนมรสุมของทุกปี ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลที่มักพบว่ากินขยะและเสียชีวิต โดยในครั้งนี้สามารถเก็บขยะได้จำนวนกว่า 420 กิโลกรัม ก่อนจะส่งต่อให้เทศบาลเกาะลิบงดำเนินการต่อไป

ผศ.ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช นายกสมคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง กล่าวว่า “แคมเปญ Go Green Active นับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญ สะท้อนถึงพลังความสามัคคีและเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังอีกด้วย ซึ่งนอกจากจะที่ลดภาวะโลกร้อนและฟูสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในในระยะยาว ทั้งในแง่ของภาพลักษณ์ที่ดี และรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ชุมชน ในจังหวัดตรัง”

สำหรับ “เกาะกระดาน” เป็นเกาะธรรมชาตที่งดงามอย่างมาก ได้รับรางวัล “อันดับ 1 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566” จากเว็บไซต์ World Beach Guide ซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดของประเทศอังกฤษ จุดเด่นของเกาะกระดานคือชายหาดที่กว้าง เม็ดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสจนมองเห็นแนวปะการังน้ำตื้น และยังมีฝูงปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายให้ได้เห็นกันแบบใกล้ชิด ในขณะที่ “ถ้ำมรกต” เป็นถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเล เมื่อลอดผ่านถ้ำเข้าไปแล้วนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Go Green Active ได้ที่ www.gogreenactive.com เฟสบุ๊ค GoGreen Active