บมจ.ศุภาลัย ส่งคอนโดฯ Low Rise บุกทำเลแห่งอนาคต “ศรีนครินทร์” ตอบรับความต้องการที่อยู่อาศัยไม่เกิน 3 ล้านบาท แถมเดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีสวนหลวง ร.9

เพียง 700 เมตร ใช้ชีวิตแบบ “เว เค ฉัน” กับอิสระที่ตัวฉันเลือกเองได้…ใกล้ห้างซีคอนสแควร์

ศรีนครินทร์ เพียง 600 เมตร ใกล้แหล่งช้อป ชิม ชิล ครบจบในย่านเดียว

เปลี่ยนการใช้ชีวิตของตัวฉัน ให้วันจันทร์ – อาทิตย์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ลากกระเป๋า Staycation กับไฮไลท์ห้องพักแบบ Pool Access Room (34.50 ตร.ม. และ 39.00 ตร.ม.) ที่มีเพียง 7 ห้องเท่านั้น! แค่เปิดประตู…ปล่อยใจ เดินลงสระว่ายน้ำแบบส่วนตัว สัมผัส Sense แห่งการพักผ่อนได้ 360 วัน

เพราะ…“เว ของ ฉัน” มันหลากหลาย ศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์ จึงออกแบบห้องพัก พร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่ ขนาดเริ่มต้น 25-53 ตารางเมตร ในราคาเริ่มต้นเพียง

1.42 ล้านบาท เลือก “เว ของ คุณ” ได้แล้ว พบกัน Pre- Sales 18-19 พฤศจิกายนนี้

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

ปีนี้บริษัทฯ เปิดตัวโครงการคอนโดฯ ระดับ Economy 3 โครงการ ซึ่งศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์ เป็นโปรเจกต์สุดท้ายของปี เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงต้องการเข้าถึงและเจาะตลาดกระแสหลัก (Mass Market) หลังจากพ้นช่วงขาลงจากสถานการณ์ต่างๆ ก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และคาดว่าตลาดความต้องการคอนโดฯ ไม่เกิน 3 ล้านบาทจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงพร้อมส่งโครงการสไตล์ใหม่ ในราคาเริ่มเพียงล้านต้นๆเอาใจคนรุ่นใหม่ที่มี “เว ของ ฉัน” โดยโครงการ “ศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์” ตั้งอยู่บนถนน “ศรีนครินทร์”ย่านที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต หลังจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่เชื่อมการเดินทางเข้าสู่เมืองได้ง่ายขึ้นลดปัญหาการจราจรติดขัด รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, พาราไดซ์พาร์ค, ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ ใกล้สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ สวนหลวง ร. 9 และยังใกล้สถานศึกษาและโรงพยาบาลชั้นนำ และเป็นถนนที่สามารถเชื่อมการเดินทางเข้า-ออกเมืองได้หลายเส้นทาง อาทิ จากถนนอ่อนนุชเชื่อมถนนสุขุมวิท เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมือง, มุ่งหน้าถนนลาดกระบังไปสู่สนามบินสุวรรณภูมิ, วิ่งเส้นบางนา-ตราดหรือมอเตอร์เวย์เชื่อมการเดินทางออกนอกเมืองสะดวกยิ่งขึ้น ถือเป็นทำเลศักยภาพที่ครบครันทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์ และการเดินทาง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ – จนถึงคนรุ่นใหญ่ ซื้อเพื่ออยู่เองก็ผ่อนง่าย จ่ายสบาย หรือจะซื้อเพื่อลงทุนสร้างผลตอบแทนในอนาคต เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้างเพราะ ศุภาลัยกล้ารับประกันโครงสร้างนานถึง 10 ปี และส่วนควบนาน 3 ปี

ด้านนายชัยจักร วทัญญู ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถใช้ชีวิตในวันธรรมดา ให้เหมือน

วันหยุด Vacation ได้ หรือ ทำอย่างไรให้การอยู่บ้าน แต่ได้ฟิวเหมือนพักผ่อนทุกวัน ศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์ คอนโดฯ Low Rise บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร A สูง 7 ชั้น อาคาร B และ C สูง 8 ชั้น จำนวน 477 ยูนิต ห้องพักหลากหลาย 1 – 2 ห้องนอน เริ่ม 25 – 53 ตร.ม. และ 7 ยูนิตพิเศษ Pool Access Room ออกแบบธีมการพักอาศัย Stay + Vacation เข้าด้วยกันเป็น “Sense of Staycation” สัมผัสความรู้สึกของการอยู่อาศัย และการพักผ่อนรวมไว้ ในที่เดียวกับ ห้องพักไฮไลท์ Pool Access Room ที่มีเพียง 7 ยูนิตเท่านั้น (34.50 และ 39 ตร.ม.) ราคาเริ่มต้น 2.53 ล้านบาท จุดเด่นที่ห้องนั่งเล่นและห้องนอน เชื่อมต่อสระว่ายน้ำ

สามารถเปิดประตู เดินลงสระได้เลย ภายในห้องแบ่งฟังก์ชันเป็นสัดส่วน พื้นที่กว้าง พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ และรูปแบบห้องอื่นๆ ที่ออกแบบให้สอดรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบ “เว ของ ฉัน” อาทิ

ห้องของคนชอบทำครัว โดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน แยกพื้นที่ครัวเพื่อไม่ให้กลิ่นอาหารรบกวนในห้องนั่งเล่น ห้องสำหรับคนชอบทำงาน ใช้มุมอเนกประสงค์ (Me Corner) ปรับเป็นห้องทำงาน หรือ ห้อง Live Stream ทำคอนเทนต์ เพราะเป็นมุมที่สามารถรับแสงได้ตลอดวัน โล่ง โปร่ง สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีได้ ห้องสำหรับคู่รัก คู่พี่น้อง ที่ออกแบบพื้นที่ให้เหมาะกับการใช้ชีวิตสำหรับ 2 คน โดยแต่ละฟังก์ชันภายในห้องกว้างขวาง เช่น ห้องนอนขนาดใหญ่วางเตียง 6 ฟุตได้ ห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ และมีมุมพักผ่อน พื้นที่กว้าง ห้องสำหรับสายแฟชั่น เปลี่ยนมุมอเนกประสงค์ (Me Corner) เป็น Walk-In Closet โดดเด่นกับแปลนห้องพักที่เชื่อมโยงพื้นที่มุมต่างๆ (Open Plan) ให้เข้าถึงกันด้วยการวางฟังก์ชัน ทำให้ห้องดูมีพื้นที่ กว้างขวาง โปร่งสบาย ไม่อึดอัด ใช้ชีวิตสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งภายในโครงการ เสริมฟังก์ชันเพื่อตอบโจทย์ New Lifestyle อาทิ Storage Room, Food Drop, Drop Store, จุดติดตั้ง Vending Machine, EV Charger และยังมี Facilities ที่หลากหลายให้ความรู้สึก Vacation ตลอดทั้งวัน

ศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ Fitness, Co-Walking Space, Swimming Pool, Jacuzzi, Kids Pool, Roof Garden & Jogging Trail อุ่นใจปลอดภัยด้วย Digital Door Lock, Touchless Face Scan ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัย และ CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรถบริการรับ-ส่งถึงสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีสวนหลวง ร.9 โดยโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมให้เข้าอยู่ภายในปี 2569 สัมผัสบรรยากาศพักอาศัยแบบ Staycation ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.42 ล้านบาท พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ เมื่อจองในวัน Pre-Sales วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายนนี้ และสามารถชมห้องตัวอย่างได้แล้ว ณ สำนักงานขาย ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 โซนโลตัส สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.1720 หรือติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ www.supalai.com และ Facebook: Supalai