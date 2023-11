เตรียมฉลองส่งท้ายปี กับงาน “CHILL AT THE PARQ 2024” เทศกาลกิน ดื่ม ช้อปประจำปี

ที่ เดอะ ปาร์ค เติมเต็มบาลานซ์ด้วยความสุขมอบให้กับทุกคน 23 พ.ย. – 31 ธ.ค. นี้

กลับมาอีกครั้งกับงาน CHILL AT THE PARQ 2024 เทศกาลกิน ดื่ม ช้อป ที่ เดอะ ปาร์ค (The PARQ)

จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปีเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคน โดยปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ “WEALTH OF LIVING” ที่ให้ทุกคนร่วมดื่มด่ำบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองท่ามกลางหมู่บ้านหิมะที่อบอุ่นมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยความสุขกับเสียงดนตรีและกิจกรรมอีกมากมาย พร้อม โปรโมชันสุดพิเศษตลอดเดือน เริ่มตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2566 นี้

โดยประเดิมงานวันแรกด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ ทอม – อิศรา กิจนิตย์ชีว์ ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน ส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอันแสนอบอุ่น ณ บริเวณลาน Q Space พร้อมเอาใจสายโซเชียลด้วยมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ ท่ามกลางบรรยากาศของหมู่บ้านหิมะ ณ บริเวณ Q Steps ชั้น 1 นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรม “Gift to Give” แบ่งปันเสื้อผ้า สิ่งของที่เก็บไว้ในสภาพดีให้กับมูลนิธิโอกาสที่สองแห่งชีวิต (Second Chance Bangkok) เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนคลองเตย พร้อมเพลิดเพลินกับ Winter Market ตลาดของขวัญที่รวบรวมสินค้า ไลฟ์สไตล์ ขนมและเครื่องดื่มจากร้านดังมาในงาน ในวันพฤหัสที่ 23 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป

พลาดไม่ได้กับโปรโมชันส่งท้ายปีมากมายจากร้านค้าบริการเพื่อสุขภาพ และร้านอาหาร ภายใน เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ พิเศษ! เมื่อใช้จ่ายครบ 500 บาท* รับทันทีต้นไม้จิ๋วในขวดแก้ว (Mini plant) มูลค่า 100 บาท 1 ต้น

ปักหมุดเตรียมตัวให้พร้อม มาเช็คอินก่อนใครที่ Chang Live Park แหล่งแฮงค์เอ้าท์ นั่งชิล แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย ที่จะเวียนมาสร้างความบันเทิงตลอดการจัดงาน อาทิ ปาล์มมี่, ป็อบ ปองกูล, แสตมป์ อภิวัชร์, อะตอม ชนกันต์, เดอะ พาร์กินสัน (The Parkinson), เคลียร์ (Klear), โอนลี่ มันเดย์ (Only Monday), ฟลัวร์ (Flure) และโอ แว่นใหญ่ – มน ชุติมน ณ ลาน Q Space

ร่วมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและความสนุกในงาน “CHILL AT THE PARQ 2024” ที่ เดอะ ปาร์ค (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2566

ติดตามข่าวสารล่าสุดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน “CHILL AT THE PARQ 2024” ได้ที่ Facebook: The PARQ Instagram: @THEPARQBKK Website: www.theparq.com โทร. 02-080-5700

#CHILLATTHEPARQ2024 #ThePARQ #LifeWellBalanced