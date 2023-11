“ทิพยประกันภัย” ฉลอง 72 ปี ตอกย้ำความเป็นตัวจริง!

ผู้นำด้าน Digital Insurance เข้าถึงทุกกลุ่ม ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

“ทิพยประกันภัย” ฉลองครบรอบ 72 ปี ตอกย้ำความเป็นตัวจริง “TIP FOR REAL” จากประสบการณ์ ในการดูแลคนไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยบริการด้านการรับประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยอื่น ๆ รวมทั้งประกันภัยโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไทยเสมอมา จนได้รับการการันตีถึงศักยภาพด้วยรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าทิพยประกันภัยเป็นองค์กรคุณภาพอย่างแท้จริง

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 7 ทศวรรษ ทิพยประกันภัย ผู้เป็นนำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ดูแลคนไทยมาอย่างยาวนาน นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยปราศจากความกังวล (Worry free) ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยที่หลากหลายและครอบคลุม ทั้งการรับประกันภัยในรูปแบบองค์กร (Commercial Lines) และการรับประกันในรูปแบบบุคคล (Personal Lines) ให้สอดคล้องและเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทย รวมทั้งยังใส่ใจด้านการบริการที่เหนือระดับ ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น เชื่อใจ และมั่นใจ ในทิพยประกันภัยเสมอมาตลอด 72 ปี นับจากวันแรกจนถึงปัจจุบัน ทิพยประกันภัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยไม่หยุดนิ่ง จากประสบการณ์การให้บริการที่ทั้งใส่ใจและเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงได้ปรับโครงสร้างของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP สู่การดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH เดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติ ช่วยสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจของทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันภัยในยุคดิจิทัล ทิพยประกันภัยจึงยังเดินหน้าออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อรองรับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำ Research (Data Driven) และคิดค้นนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา

แต่สร้างความคุ้มค่า (Value for money) ให้ลูกค้า ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และทุกประเภทของอุปกรณ์ (Anywhere Anytime Any Device) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า” ดร.สมพร กล่าว

คุณศิรนุช โรจนเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในโอกาสฉลองครบรอบ 72 ปี ทิพยประกันภัย ถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะเปิดตัว “THE REAL OBSERVER” ครั้งแรกของภาพยนตร์โฆษณาแนวใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง (Immersive Virtual Reality) มาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ของทิพยประกันภัย ให้ผู้ชมได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่สมจริง มีความตื่นตาตื่นใจ โดยมีเรื่องราวจริงในชีวิตของผู้คนที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ ทิพยประกันภัยตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นหลักประกันที่มั่นคงของทุกการใช้ชีวิต จึงได้พัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคดิจิทัล ตลอดปี พ.ศ. 2566 นับเป็นปีแห่งการสร้างการรับรู้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ของทิพยประกันภัย เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายในยุคดิจิทัล พร้อมพาลูกค้าก้าวผ่านทุกเหตุการณ์ไปด้วยกันอย่างมั่นคง สมดังชื่อแคมเปญ #จริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ

สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงของ “THE REAL OBSERVER” ที่มีกำหนดเผยแพร่ครั้งแรกในวันที่ 15 พ.ย.นี้ ผ่านช่องทาง Facebook Official: ทิพยประกันภัย และ Youtube: Dhipaya นอกจากนี้ ตลอดเดือน พ.ย. 66 – ต.ค.67 ยังมีแคมเปญสุดพิเศษต่าง ๆ และกิจกรรม Online activation ให้ร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกจากแคมเปญด้วย”

ภายในงานยังมี The Real User ตัวจริงที่ให้ความสำคัญกับการทำประกัน อย่าง ลี-ฐานัฐพ์ โล่คุณสมบัติ และ มะปราง-อลิสา ขุนแขวง เล่าถึงประสบการณ์และความประทับใจการให้บริการของทิพยประกันภัย

ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก คริสติน่า อากีล่าร์ ที่มาสร้างบรรยากาศสนุก ๆ ด้วยเพลงดังที่คัดสรรมาเพื่อร่วมฉลองความสำเร็จของ ‘ทิพยประกันภัย’ อย่างยิ่งใหญ่!

