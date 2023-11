โครงการ “ดิ อิเธอร์นิตี้ อาร์ค รามอินทรา – วัชรพล” (THE ETERNITY ARC Ramintra – Watcharapol) เจาะกลุ่มลูกค้า “SATHA” มาพร้อมแนวคิด “The Shape of your Pride”

สถาพร เอสเตท (SE) เดินหน้ารุกตลาดอสังหาส่งท้ายปลายปี เปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุดกับ โครงการ “ดิ อิเธอร์นิตี้ อาร์ค รามอินทรา – วัชรพล” (THE ETERNITY ARC Ramintra – Watcharapol) บ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพียง 58 ยูนิต บนทำเลศักยภาพที่สุดของความสะดวกสบาย ย่านวัชรพล ใกล้จุดขึ้น-ลง ทางด่วนรามอินทรา – อาจณรงค์ เพียง 500 เมตร มาพร้อมที่จอดรถ 3 คัน จับกลุ่มลูกค้า SATHA ภายใต้แนวคิด “The Shape of your Pride” ในราคาเริ่มต้น 11.9 ล้านบาท* พร้อมเตรียมเปิดจองอย่างเป็นทางการวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน ศกนี้

นายสุนทร สถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด (SE) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพทั้งโครงการคอนโดมิเนียม บ้าน และทาวน์โฮม กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างสถิตินิวไฮจากการนำทัพโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและคอนโดคุณภาพไปร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 44 โดยสามารถโกยยอดขายในงานมากกว่า 200 ล้านบาท และเป็นยอดขายต่อเนื่องจากลูกค้าที่นัดหมายเยี่ยมชมในงานอีก 100 ล้านบาท รวมยอดขายทั้งหมดกว่า 300 ล้านบาท โดยภายในงานดังกล่าวบ้านระดับราคา 10 ล้านบาทของบริษัท ลูกค้าให้การตอบรับที่ดีมาก โดยมีจุดเด่นเรื่องความคุ้มค่า และแบบบ้านที่มีขนาดใหญ่

“ภาพรวมของตลาดแนวราบในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้ ยังคงมีดีมานด์และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทำเลย่าน รามอินทรา – วัชรพล ที่ถือเป็นทำเลสุดฮอตที่ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อบ้านมากที่สุดในกรุงเทพฯ และเป็นทำเลที่ มีความต้องการบ้านราคามากกว่า 10 ล้านบาท มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ในกรุงเทพฯ อีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ จึงเลือกทำเลนี้ในการเปิดตัวโครงการระดับลักซ์ชัวรีใหม่ล่าสุด กับโครงการ “ดิ อิเธอร์นิตี้ อาร์ค รามอินทรา -วัชรพล” ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรี สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพียง 58 ยูนิตเท่านั้น มูลค่าโครงการ 777 ล้านบาท บนพื้นที่โครงการ 14-1-55 ไร่ โดยโครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสามารถเชื่อมการเดินทางไปสู่ย่านต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากอยู่ห่างจากจุด ขึ้น-ลง ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา – อาจณรงค์) เพียง 500 เมตร ซึ่งสามารถเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกสบาย รวมถึงสามารถขึ้นทางด่วนจุดเดียวกันเพื่อเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษก เพื่อไปพักผ่อนตากอากาศต่างจังหวัดก็สะดวกสบายเช่นกัน อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ที่ครบครัน ทั้งสถานศึกษาชั้นนำ, ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์, ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์, บิ๊กซี ฟู้ดเพลส สุขาภิบาล 5, สายไหมอเวนิว, โรงพยาบาล ซีจีเอช พหลโยธิน, โรงพยาบาลสินแพทย์, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกรุงเทพ–วัชรพล เป็นต้น

โครงการ ดิ อิเธอร์นิตี้ อาร์ค รามอินทรา – วัชรพล มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “SATHA” นั่นคือ กลุ่มครอบครัวที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยมีรายได้ทั้งสามีและภรรยา ถึงแม้ไม่ได้ทำงานประจำก็ตาม ตลอดจนมีแนวคิดที่รักสุขภาพ และต้องการมีเวลาให้ครอบครัวมากที่สุด โดยโครงการถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “The Shape of your Pride” ที่สะท้อนความภาคภูมิใจ ความสำเร็จ และความหมายของชีวิต โดยได้ออกแบบภายใต้แนวคิดหลักของบริษัทคือ “PASSION FOR LIVING WELL” ที่มุ่งเน้นในเรื่อง Design ,Function, Facilities เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และตอบโจทย์ความต้องการในทุกด้านของการอยู่อาศัย

สำหรับโครงการ ดิ อิเธอร์นิตี้ อาร์ค รามอินทรา – วัชรพล เป็นโครงการ Private Residential เพียง 58 ยูนิต ประกอบด้วยแบบบ้าน 3 รูปแบบ โดยมีที่ดินเริ่มต้น 50 – 80 ตารางวา ได้แก่ แบบ MAJESTY ที่มาพร้อมพื้นที่ใช้สอย 305 ตารางเมตร โดยประกอบด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 พื้นที่อเนกประสงค์ 1 ห้องแม่บ้าน และที่จอดรถสำหรับ 3 คัน, ถัดมาที่แบบ GLORY ที่มาพร้อมพื้นที่ใช้สอย 235 ตารางเมตร โดยประกอบด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถสำหรับ 3 คัน และปิดท้ายด้วยแบบ VICTORY มาพร้อมพื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร โดยประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ และที่จอดรถสำหรับ 2 คัน โดยแบบบ้าน Majesty จะมีเพดานสูงถึง 6.4 เมตร และทุกแบบบ้านถูกออกแบบให้มีหน้าต่างบานใหญ่ที่ทำให้ดูโปร่ง สบาย ทั้งยังออกแบบให้มี Courtyard พื้นที่สีเขียวสำหรับการพักผ่อนในรูปแบบ Inside-Out Outside-In รวมถึงพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับเสริมสร้างทุกกิจกรรมของครอบครัว และยังติดตั้ง EV Charger Support เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของลูกบ้านอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้รังสรรค์พื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อเป็น LIVING WELL CLUBHOUSE พื้นที่ของครอบครัวในการทำกิจกรรมร่วมกัน ที่ออกแบบโดยให้ความสำคัญกับจินตนาการของเด็ก ๆ พร้อมเติมเต็มความแอคทีฟไปตามจังหวะความมีชีวิตชีวารอบตัว เพื่อให้ร่างกายได้เติมเต็มพลังในทุก ๆ วัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายสุนทร กล่าว

ทั้งนี้ โครงการ ดิ อิเธอร์นิตี้ อาร์ค รามอินทรา – วัชรพล มีกำหนดเปิดจองอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานขายโครงการฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนติดต่อเข้ารับชมโครงการ ได้ที่ www.se-thai.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 007 5555 EXT.8