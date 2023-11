ฟาร์มเฟสฯ 2023 ขนทัพศิลปินสุดอลังการ ร่วมเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

​Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 10 เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ กับเวทีกลางแจ้งในบรรยากาศธรรมชาติ ท่ามกลางขุนเขาและลมหนาวของจังหวัดเชียงราย ขนทัพ 25 ศิลปินชื่อดังร่วมงานคับคั่งตลอด 5 วัน 5 คืน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 66 ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย

คุณพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด กล่าวว่า Farm Festival On The Hill (ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์) เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ หนึ่งใน Bucket List ที่คอดนตรีทุกคนเฝ้ารอคอย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งเรามั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะพบกับความสนุกสนานจากศิลปินนักร้องชื่อดังหลากหลายแนวดนตรี และเต็มอิ่มไปกับบรรยากาศรับลมหนาว ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา ที่ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นที่เชียงรายมีอากาศดีที่สุด โดยคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 100,000 คน

“Farm Festival On The Hill ถือเป็น 1 ใน 2 อีเวนต์ใหญ่ประจำปีของสิงห์ปาร์ค เชียงราย ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย เป็นสัญญาณเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในช่วงไฮซีซั่น ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายและภูมิประเทศ ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์สวยงาม ประกอบกับการมีศิลปินชื่อดังมากมายมาร่วมสร้างความสนุก มอบความสุข บนเวที Outdoor ท่ามกลางขุนเขา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงาน Farm Festival on the Hill จนกลายเป็นงานที่ได้รับความนิยม และการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวตลอดกว่า 10 ปี และในเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเทศกาลแห่งความรัก กับเทศกาลบอลลูนนานาชาติ Singha Park International Balloon Fiesta เทศกาลบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดย สิงห์ปาร์ค เชียงราย ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้อย่างสวยงาม พร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเราเชื่อว่าการจัดอีเวนต์ต่างๆจะช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวส่งต่อไปยังผู้ประกอบการ สร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ประชาชนในจังหวัด เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต”

สำหรับ Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 10 นี้ จัดเต็มทั้งเวที แสง สี เสียง และศิลปินชื่อดังที่ยกขบวนขึ้นเวทีตลอด 5 วัน อาทิ เอิ๊ต – ภัทรวี ศรีสันติสุข, ที เจ็ตเซ็ตเตอร์, หนุ่ม กะลา, อิ้งค์ วรันธร, เสก โลโซ, KLEAR, TATTOO CALOUR, PLAYGROUND, HOMERUN MUSIC, SEASON FIVE, เอ๊ะ จิรากร, BIG ASS, MINDSET CREW, YOUNGOHM, JSPKK, INDIGO, สิงโต นำโชค, แหลม สมพล ฯลฯ ฟังไปชิลไปกับซุ้มอาหารอร่อยชื่อดังกว่า 50 ร้าน จากทั่วประเทศ รวมถึง ลาน Cargo BBQ ร้านอีสานกายะ อาหารอีสานฟิวชั่นที่มีกลิ่นอายสไตล์ญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับโชว์ Open Stage บริเวณลานกิจกรรมริมน้ำ ช่วงเย็นในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน ของเหล่าศิลปินจากค่าย Muzik Move และสนุกกันต่อยาวๆ กับ After Party สุดมันส์จากเหล่า DJ

เอาใจขาแดนซ์ พร้อมด้วยกิจกรรมอีกมากมาย ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย เปิดให้บริการอาทิ ฟาร์มทัวร์ ชมความสวยงามของธรรชาติ วิวไร่ชา แปลงดอกไม้, สกู๊ตเตอร์, จักรยาน, กิจกรรมแอดเวนเจอร์ ATV บนเส้นทางธรรมชาติ, Zipline ชมวิวมุมสูงแบบ 360 องศา

เทศกาลดนตรี “Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 10” (ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์) จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566 ที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำหน่ายบัตรเข้างานวันละ 200 บาท บัตรเหมา 5 วัน ราคา 800 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Singhapark Chiangrai (www.facebook.com/SinghaparkChiangrai)