สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global) พร้อมพระราชทานโล่รางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่น และงานวิจัยดีเด่น ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ในการนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบหมายให้ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ โดยในส่วนนิทรรศการภายในงาน ส.ป.ก. ได้ร่วมจัดแสดง ในส่วนของ Agritechnology Zone โดยนำ “เครื่องหยอดเมล็ด ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ รุ่น ALRO 1” ซึ่งผลงานนี้ สวก. สนับสนุนทุนวิจัยแก่ ส.ป.ก. แบบมีส่วนร่วม มีลักษณะการทำงานเป็นเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงปลูกข้าวแบบนาแห้ง จำนวน 2 รูปแบบ ที่มีอัตราใช้เมล็ดข้าวประมาณ 3-5 กก./ไร่ (ลดลง 37.5-80% เปรียบเทียบกับกาารปลูกข้าวที่ใช้เมล็ดพันธุ์ 20-25 กก./ไร่) ดังนี้ 1) แบบต่อพ่วงรถไถเดินตาม ขนาด 4 แถวปลูก และ 2) แบบต่อพ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 6 แถวปลูก ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีอาชีพเสริม โดยสร้างเครื่องหยอดจำหน่ายได้ เป็นการลดการนำเข้าเครื่องจักรการแกษตรจากต่างประเทศด้วย

การประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global) จัดโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสำนักงานฯ เป็นงานที่สร้างโอกาสให้ที่ภาคส่วนต่าง ๆ จะได้นำความรู้ไปต่อยอดพัฒนา ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และมูลค่าของสินค้าเกษตร เป็นโอกาสพลิกโฉมเกษตรไทย สู่การเติบโตที่ยังยืน โดยจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ