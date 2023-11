กลุ่มเปราะบาง – ส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ ตามมาตรา 33 และ 35 และร่วมกับ “มูลนิธิออทิสติกไทย” ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มออทิสติก ด้วยการสร้างสรรค์ Autistic Application นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะ เสริมสร้างสมาธิ สติปัญญา และการสื่อสาร ให้แก่บุคคลออทิสติก พัฒนา STS (Screening Tools for Special Needs) แพลตฟอร์มการสำรวจ และคัดกรองเบื้องต้น เพื่อช่วยให้กลุ่มออทิสติก ได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและรับสิทธิพื้นฐานที่เท่าเทียม อีกทั้ง ยังจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก (CP-TRUE-Autistic Thai Vocational Training Center) เพื่อฝึกอาชีพให้สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ จากมูลนิธิออทิสติกไทยฝึกอบรมการชงกาแฟ และก้าวเป็น “บาริสต้า” มืออาชีพ พร้อมได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานในร้านทรูคอฟฟี่ ต่อเนื่องทุกปีถึงปัจจุบัน รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้ได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ นำผลงาน Art Story by Autistic Thai ฝีมือน้องๆ จากมูลนิธิออทิสติกไทยมาจำหน่าย ณ ร้านทรูคอฟฟี่ ตลอดจนริเริ่มธนาคารชุมชนออทิสติก เพื่อส่งเสริมการออม สร้างเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สมาชิก และช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมอาชีพอีกด้วย