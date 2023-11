สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาฯ เตรียมจัดงาน FIDIC Asia Pacific Conference 2023

“Engineering towards Net Zero” เข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ ผู้ว่ากรุงเทพฯ เข้าร่วมงานด้วย

Net Zero คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

ต้องทำอย่างไร ประเทศไทยจึงจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น “ศูนย์” ให้ได้ภายในปี 2065?

นวัตกรรมอะไรที่ประเทศไทยและประเทศต่างๆ กำลังใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก?

จากการวิเคราะห์ของสหประชาชาติ หากเรายังไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ค.ศ. 2050 หรืออีก 27 ปีข้างหน้า ระดับน้ำทะเลในอ่าวไทยจะสูงขึ้น 70 เซนติเมตร และน้ำอาจท่วมกรุงเทพฯ จริงหรือไม่?

พาคำตอบเหล่านี้ได้ในงานสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ระดับนานาชาติ ที่มีชื่อว่า FIDIC Asia Pacific Conference 2023 ในหัวข้อ “Engineering towards Net Zero” จัดโดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายนนี้ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ซึ่งได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ตัวแทนภาครัฐ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาส ความท้าทาย และความสำเร็จในการทำงานที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจะนำความรู้ที่ได้ไปร่วมกันผลิตผลงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2065 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน จาก 20 ประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมไปถึงออสเตรเลีย อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ฯลฯ

โดยงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงานสัมมนาอย่างเป็นทางการ จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30-11.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ มีตัวแทนภาครัฐของไทยเข้าร่วมมากมาย ได้แก่ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย Mr. Sudhir Dhawan President, FIDIC Asia – Pacific, India ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง ที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ ประธานการจัดงาน FIDIC ASIA PACIFIC 2023

ประเด็นหรือหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจมีมากกว่า 20 หัวข้อ เช่น หัวข้อ Innovations for Green Buildings towards Net Zero หรือนวัตกรรมเพื่ออาคารสีเขียวสู่ Net Zero โดย บริษัท SCG ประเทศไทย , หัวข้อ A Brief Introduction of the Development of Hydrogen Energy Industry in China หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนในประเทศจีน โดย FAP Board Member, China, หัวข้อ A Carbon-Neutral City Achieved Through Community Collaboration: Net-Zero Green City, Suwon หรือการถอดบทเรียนของเมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นกลางได้สำเร็จจากความร่วมมือของชุมชน โดย Director of Plant Department, Yooshin, Korea, หัวข้อ Water Treatment for Net Zero หรือการบำบัดน้ำเสียคือหนทางสู่ Net Zero โดยบริษัท ธรรมสรณ์ จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำกัด ประเทศไทย, หัวข้อ Transformation of EV Ecosystem in Thailand towards Net Zero หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่า EV คือตัวช่วยให้ไทยสู่ Net Zero จริงหรือไม่ โดย บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศไทย เป็นต้น

รวมไปถึงอนาคตและความท้าทายในการทำงานของ FIDIC หรือสหพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนระดับโลกสำหรับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาระดับชาติ และเป็นตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมมากกว่าหนึ่งล้านคนและบริษัท 40,000 แห่งในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ที่จะต้องพาสมาชิกไปสู่เป้าหมาย Net Zero ให้ได้ เรื่องอาคาร Net Zero ในมาเลเซีย เวียดนามกับแนวทางลดการ์บอนในอาคาร อินโดนีเซียกับการสร้างอาคารที่ไม่ก่อให้เกิดขยะ อินเดียกับพลังงานน้ำ ฟิลิปปินส์กับเรื่องพลังงานทดแทน ถอดบทเรียนเรื่องเทคโนโลยีในแบบของชนพื้นเมืองในศรีลังกา การจัดการ Net Zero แบบเนปาล มาตรฐานเรื่อง Net Zero ในสิงคโปร์ เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีกิจกรรม Business Matching แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธุรกิจ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ Soft Power ของประเทศไทย กับเทศกาลลอยกระทงแบบ Low Carbon ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย