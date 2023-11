“พาร์ค ลักชัวรี่” อวดผลงานภาพถ่ายแนวสตรีทสุดอาร์ทจากช่างภาพระดับโลก กับโลเคชั่นกลางกรุงเทพฯ ทองหล่อ-สามย่าน ในงาน Living Expo 2023 วันที่ 23 – 26 พ.ย.นี้

พาร์ค ลักชัวรี่ ร่วมมือ ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ ช่างภาพสตรีทระดับโลก สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายมุมมองใหม่ อวดเสน่ห์สุดจึ้ง พาร์ค ออริจิ้น ทั้ง 5 โครงการระดับ Word-Class Destinations ใจกลางกรุงเทพ ที่อบอวลไปด้วยสุนทรียภาพแห่งกรุงเทพมหานคร นำทัพโดยโครงการ พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ, พาร์ค ออริจิ้น จุฬา สามย่าน, พาร์ค ออริจิ้น พญาไท, พาร์ค ออริจิ้น ราชเทวี, พาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์ พร้อมอวดความอาร์ตผ่าน Exclusive Photo Exibition by Tavepong Pratoomwong ในงาน Living Expo 2023 มหกรรมบ้าน-คอนโดฯ ใกล้รถไฟฟ้า ในวันที่ 23 – 26 พ.ย. 2566 สยามพารากอน ชั้น 1 แฟชั่น ฮอลล์

สายอาร์ตตัวจริงห้ามพลาดชม! ผลงานถ่ายภาพจากมุมมองใหม่ของตัวพ่อสายสตรีทใน Exclusive Photo Exibition by Tavepong Pratoomwong ที่ผุดไอเดียอวดเสน่ห์กรุงเทพฯผ่านภาพถ่ายสไตล์สตรีทที่หาชมได้ยาก ภายใต้แคมเปญ We Live in Park Origin เป็นการดีไซน์ภาพในแต่ละทำเลทั้ง 5 ให้บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์และเสน่ห์ของแต่ละทำเลให้ชัดเจนที่สุด ล่าสุดเปิดผลงานภาพถ่ายให้ชมผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ Tavepong Pratoomwong และ ทางเว็บไซด์ https://origin.co.th/uncovering-the-soul-of-park-origin/ กับ 2 ทำเลทอง พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ และ พาร์ค ออริจิ้น จุฬา สามย่าน ผ่านไอเดียการถ่ายภาพแบบสตรีทคอนเซ็ปต์ Uncovering the Soul of Park Origin ที่เผยเสน่ห์คอนโดที่สูงที่สุดในย่านทองหล่อ ที่ประกอบด้วยตึกสูง วิวสวย ท่ามกลางผู้อาศัยที่หลากหลายเชื้อชาติ และเผยเสน่ห์ของกรุงเทพฯ เห็นวิว 360 องศา อยู่ใจกลางระหว่างหลายๆ แลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพฯ อย่าง Icon Siam และวิวแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมแล้ว! ที่จะยกทัพผลงานจริงมาให้ชมในรูปแบบ Exibition ครั้งแรกของพาร์ค ลักชัวรี่

สำหรับใครที่ต้องการเป็นเจ้าของโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Word-Class Destinations ใจกลางกรุงเทพ ที่อบอวลไปด้วยสุนทรียภาพแห่งกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ทำเลกลางกรุงเทพฯ รีบปักหมุดมาร่วมงาน Living Expo 2023 มหกรรมบ้าน-คอนโดฯ ใกล้รถไฟฟ้า ในวันที่ 23 – 26 พ.ย. 2566 สยามพารากอน ชั้น 1 แฟชั่น ฮอลล์ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 10.9 ล้านบาท เข้าเยี่ยมชมสำนักงานขายได้ทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Yiyj7d หรือสอบถามโทร 1498