FutureSkill for Business ผู้นำด้าน Online Training Solution เปิดเวทีสัมมนาครั้งสำคัญของวงการ HR จัดงาน FutureSkill NEXT: Developing People for Tomorrow’s Success เชิญเหล่ากูรูชั้นนำ ร่วมเจาะลึกแนวทางพัฒนาบุคลากรและองค์กรในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับและพัฒนาการทำงานของบุคลากรให้ก้าวทัน เทรนด์และตอบโจทย์ความต้องการของโลกธุรกิจ พร้อมร่วมเผยทิศทางการบริหารงาน HR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสู่ความท้าทายและโอกาสการแข่งขันในอนาคต

นายโอชวิน จิรโสตติกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FutureSkill (ฟิวเจอร์สกิล) เผยว่า

จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน หลายองค์กรต้องเผชิญกับกระแสความท้าทายในหลากหลายมิติ สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเตรียมความพร้อมด้านทักษะของบุคลากรในทุกด้านเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น FutureSkill for Business ในฐานะของผู้นำด้าน Online Training Solution จึงได้ร่วมกับ Future Trends, Glowfish Workplace, HREX.Asia และ Major Group จัดงาน FutureSkill NEXT: Developing People for Tomorrow’s Success ภายใต้แนวคิด The Next Era of People Development เวทีสัมมนาครั้งสำคัญของแวดวงบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่จะตอกย้ำให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคน การพัฒนาองค์กร รวมถึงเป็นแนวทางให้กับผู้เกี่ยวข้องได้นำไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานบุคคล รองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ทั้งในวันนี้และในอนาคต

“บุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร ที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและนำพาองค์กรไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เราได้เห็นความสำเร็จของหลายองค์กรที่ FutureSkill for Business ได้เข้าไปมีส่วนพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill ให้กับทีมพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูง ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของเรา ที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจ และความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ซึ่งสามารถช่วยยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของแต่ละองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม”

การจัดงาน FutureSkill NEXT: Developing People for Tomorrow’s Success ในครั้งนี้ จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคนและองค์กร รวมถึงผู้บริหารในสายงานทรัพยากรมนุษย์ มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด แชร์ประสบการณ์ และร่วมเสวนากันแบบเจาะลึก ถึงความสำคัญและทิศทางแนวโน้มของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่องค์กรต้องเตรียมพร้อมรับมือในอนาคต ภายใต้หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

สร้างคน สร้างองค์กร ทำไมการลงทุนในตัวพนักงานถึงสำคัญกับการเติบโตขององค์กร

โดย คุณโอชวิน จิรโสตติกุล CEO & Founder of FutureSkill

The Essential of Human Resource Development การเริ่มลงทุนในด้านการพัฒนาคน ความสำคัญที่องค์กรควรเริ่มนึกถึง เผยมุมมองจากผู้มีประสบการณ์จริงที่ลงมือพัฒนาคนเพื่อองค์กร

โดย คุณวีรภัทร กีรติวุฒิกุล Head of HR Ascend Money

Reinventing Organizations ยุคของการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน พร้อมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย คุณณิชา พิทยาพงศกร ที่ปรึกษาและนักวิจัยอิสระ

How to transform organization พบกับ Success Case Sharing จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร โดย

คุณมนต์ชัย ดานุโพธิ์บริบูรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานบริหารองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



คุณภูวเรศน์ ทรายสมุทร CEO & Digital Strategy Consult, Nexdigital Co., Ltd. Mr. Tependra Lohumi Chief Technology and Digital Officer, Betagro Public Co., Ltd. คุณโอชวิน จิรโสตติกุล CEO & Founder of FutureSkill



Exclusive Insight Sharing: Level Up for the Future เผย Insight สำหรับองค์กรและธุรกิจสิ่งสำคัญที่ต้องเริ่มทำในตอนนี้ ถ้ายังไม่เริ่มองค์กรของคุณอาจช้าไปสำหรับการก้าวสู่ปี 2024 โดย

คุณตรัง สุวรรณศิลป์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและ Gamification ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO & Founder of ADGES คุณสารพงศ์ ตุวพลางกูร CHRO, ASSET WISE (Public Company) คุณณิชา พิทยาพงศกร ที่ปรึกษาและนักวิจัยอิสระ

Beyond the Future: The War of Talents เตรียมพร้อมสู่โลกอนาคต เมื่อ “สงครามแย่งชิงคนเก่ง” คือสิ่งที่องค์กรต้องรับมือ โดย ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ The Standard

“เราคาดหวังว่า การจัดงาน FutureSkill NEXT: Developing People for Tomorrow’s Success ในครั้งนี้จะมีส่วนผลักดันให้แต่ละองค์กรได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ด้วยการเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้ที่ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ของการทำงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพ สร้างข้อได้เปรียบและเสริมจุดแข็งให้กับองค์กรได้อย่างแน่นอน” นายโอชวิน กล่าว