“NGG JEWELLERY” อาณาจักรเครื่องประดับแท้ ผู้นำแถวหน้าเมืองไทย รุกตลาดพร้อมจัดโปรส่งท้ายปี ชูคุณภาพระดับเวิลด์คลาสในทุกมิติ

NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติ เพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี เดินหน้าทำตลาดเครื่องประดับฯ เต็มร้อย ชูจุดแข็งครบวงจร โดดเด่น ทั้งด้านดีไซน์และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย สินค้าผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีห้องปฏิบัติการ (Lab) ระดับมาตรฐานสากล พร้อมนักอัญมณีศาสตร์ควบคุมอย่างใกล้ชิด รวมถึงการรับประกันสินค้าแท้ 100% ชี้เป็นจุดแข็งทำให้ NGG JEWELLERY เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้ามาอย่างยาวนาน พร้อมโชว์ความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100% ภายใต้การบริหารมืออาชีพทั้งประสบการณ์และความรู้ตามมาตรฐานสากล ด้วยสินค้าคุณภาพระดับเวิลด์คลาสในทุกมิติ ประกาศเดินหน้ารุกตลาดทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี เน้นบริการครบวงจรเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า

นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดเผยว่า “NGG JEWELLERY” (NGG : natural glamour gift) อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่จำหน่ายสินค้าครบวงจรทั้ง 3 อุตสาหกรรม ทองคำ เครื่องประดับ และนาฬิกา แบรนด์ชั้นนำของโลก โดยเรามุ่งมั่นให้ความสำคัญในทุกมิติ ภายใต้คอนเซปต์ design the happiness to represent your success ทั้งด้านดีไซน์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ULTIMATE MASTER PIECES ด้วยการรังสรรค์ออกมาเป็นเครื่องประดับอันงดงาม ที่รวมเอาความเหมาะสมและโอกาสในการใช้งาน เข้ากับสรีระร่างกาย ผ่านการออกแบบโดยใช้ศาสตร์แห่ง Physi เป็นแนวความคิด ด้านคุณภาพการผลิต ได้รับการยกย่องให้เป็น Expert มีความเชี่ยวชาญอันเหนือชั้นที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้จัดจำหน่ายเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำระดับโลกและภายในประเทศ โดยเรามีโรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าทุกชิ้นผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% ผ่านการตรวจสอบด้วยห้องปฏิบัติการระดับมาตรฐานสากล ควบคุมโดยนักอัญมณีศาสตร์ที่ชำนาญการ และมีประสบการณ์สูง เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นมีความถูกต้อง 100% ด้านการรับประกัน สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกันระดับเวิลด์คลาส (E – Certificate) พร้อมทั้งยังเป็น LUXURY EXPERIENCE ศูนย์บริการการซื้อ ขายและการแลกเปลี่ยน พร้อมบริการหลังการขายอีกด้วย

NGG JEWELLERY รวมเครื่องประดับแท้ระดับเวิลด์คลาสพร้อมรุกทุกช่องทางการจำหน่าย

ผู้นำด้านเครื่องประดับ NGG JEWELLERY แหล่งรวมแห่งอาณาจักรเครื่องประดับแท้ มีสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ NGG Jewellery, CHARMMY, TARIZ, 24K Jewelry, GEMALYN, ZOULLINK, GEMRARITY, DIAMOND TODAY และแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย รวมถึง

คอลเลกชั่นสุดพิเศษที่มีเฉพาะ NGG เท่านั้น ให้คุณเป็นเจ้าของได้ก่อนใครโดยท่านสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่สาขาต่างๆ อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ , เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล เชียงใหม่ , เซ็นทรัล อยุธยา, เซ็นทรัล ศรีราชา, เทอมินอล 21 พัทยา , ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, จังซีลอน ภูเก็ต, สยามเซ็นเตอร์ , เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ (Westville) และ เซ็นทรัล พระราม2 รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีหน้าสาขาทั้งหมด อีกทั้งยังมีด้าน Online เช่น ทาง website NGG , Shopee , Lazada และ Allonline เป็นต้น ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับแท้ ครบทุกมิติ

NGG JEWELLERY ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นมาที่เดียวครบจบทุกความต้องการ ดังนี้

Perfect Life คัดสรร Fine jewelry ระดับพรีเมียม และอัญมณีเม็ดใหญ่หายาก อาทิ เพชรแฟนซี เซ็ตมรกต ไข่มุกเซาต์ซี และเซ็ตเครื่องประดับทับทิมสุดหายาก

Perfect Love ตอบโจทย์คู่รัก และความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ด้วยแหวนแต่งงานหลากหลายดีไซน์ และสัญลักษณ์ของความรัก ทั้งแหวนเพชรเม็ดชูมาตรฐานสากล GIA, แหวนแถว และแหวนหมั้นดีไซน์เรียบหรู

Perfect Moment เอาใจสายแฟชั่นและสายมู กับเครื่องประดับชาร์มทองคำแท้ 99.9%, กำไลหิน, เครื่องประดับสายมูเสริมโชคลาภ มีทั้ง พระพิฆเนศ, นาคเกี้ยว, กิมตุ้ง และอีกหลากหลายคอลเลกชั่น ให้เลือกช้อปตามไลฟ์สไตล์ตามความต้องการ

Perfect Gold ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบทองคำ มีทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% และ 99.9% รวมถึง Art and Decorate Jewelry เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสวยงามและความประณีตของช่างฝีมือคนไทยที่มีรูปปั้นพระพุทธรูปต่าง ให้ได้ชมและเลือกซื้อกันได้อีกด้วย

Perfect Timepieces เป็นผู้แทน จำหน่ายนาฬิกาแบรนด์ระดับโลก (authorized dealer ) เช่น โรเล็กซ์

ชุนโต้ ภายใต้มาตรฐานสากล (International) ด้วยความเป็นมืออาชีพ (Professional)

นอกจากนี้ ล่าสุด NGG JEWELLERY ได้ร่วมกับแบรนด์ระดับโลก จับมือ ELLE เปิดตัวแบรนด์ เครื่องประดับ “GEMALYN” (เจมมาลิน) ออกคอลเลกชั่นสุดพิเศษ ‘DE PARIS COLLECTION’ เครื่องประดับที่มีความงดงามของพลอยแท้จากธรรมชาติ ตั้งแต่ออกแบบ คัดเลือกสีพลอย จนรังสรรค์ออกมาเป็นเครื่องประดับที่รวมสีพลอยไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ได้รับแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์ ซิกเนเจอร์ ELLE และ Paris Signature กับลวดลายของ Eiffel Tower ผสมผสานช่วงเวลาสุดโรแมนติกของกรุงปารีส ดีไซน์เรียบหรูและสีสันอันโดดเด่นของอัญมณี ที่แมทช์ได้กับทุกลุค ทุกโอกาส ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมี Service และการจัดโปรโมชั่นต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบแทนและคืนกำไรให้กับลูกค้า ขณะเดียวกันยังได้สร้างสรรค์ Innovation ที่โดดเด่นให้กับตลาดอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

NGG JEWELLERY พร้อมรุกตลาดจัดโปรโมชั่นส่งท้ายปี

นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสรับเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึง NGG JEWELLERY ได้จัดงานฉลอง Let’s Celebrate the Perfect Gift ให้ลูกค้าได้เลือกช้อปเครื่องประดับเพื่อมอบเป็นของขวัญให้ตัวเอง คนที่คุณรัก ญาติผู้ใหญ่ หรือคู่ค้าด้านธุรกิจ ฯลฯ ได้แล้ววันนี้ที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ NGG JEWELLERY ยังได้รุกตลาดด้วยการจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปี ร่วมส่งต่อช่วงเวลาสุดล้ำค่า ด้วยการมอบของขวัญให้กัน เพียงเลือกช้อปเครื่องประดับชิ้นโปรดชิ้นใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือ แหวน ต่างหู หรือสร้อยคอ ฯลฯ พร้อมให้ทุกท่านมาแมทซ์ตามสไตล์ที่ชอบ ช้อปครบ 35,900 บาทขึ้นไป รับทันที! ของขวัญสุดพรีเมี่ยม เครื่องทำความสะอาดเครื่องประดับด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic jewelry cleaner) 1 เครื่อง เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 มกราคม 2567

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสั่งซื้อสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02- 821-5983 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com Facebook: NGG Jewellery และ LINE OA: @nggjewellery