‘ทันตแพทย์ จุฬาฯ ครบ 84 ปี’ มอบความสุขให้คนไทย ทำฟันฟรี-ราคาพิเศษ 10 รายการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ครบรอบ 84 ปี จัด 10 โครงการบริการทางทันตกรรมพิเศษแก่ประชาชน ทั้งแบบรักษาฟรีและคิดค่ารักษาราคาพิเศษ ทั้งผู้ป่วยเก่า-ใหม่ ลงทะเบียนก่อนรับบริการปี ’67

เพราะสุขภาพช่องปากมีความสำคัญที่ไม่อาจละเลย เนื่องจากส่งผลกระทบไปสู่โรคประจำตัวได้อย่างคาดไม่ถึง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างผลงานวิจัย วิชาการ และการให้บริการวิชาการแก่สังคม จึงพยายามสร้างความตระหนักรู้ โดยเน้นให้ประชาชนป้องกันมากกว่ารักษามาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีบทความและองค์ความรู้ รวมทั้งคำแนะนำต่างๆ ที่ให้ความรู้ประชาชนเรื่องทันตกรรม ผ่านเว็บไซต์ของคณะทันตแพทย์ฯ (http://www.dent.chula.ac.th/) อีกด้วย

และในโอกาสครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ทางคณะฯ จึงจัดกิจกรรมพิเศษ 10 โครงการบริการทางทันตกรรมพิเศษแก่ประชาชนขึ้นเป็นครั้งแรก ทั้งการรักษาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและการคิดค่ารักษาในราคาพิเศษ ทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่

เพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญดังกล่าว และร่วมก้าวสู่ยุคใหม่ของคณะ ภายใต้แนวคิด “the New Era of Excellence and Innovation in Dentistry” เพื่อตอบแทนสังคมและให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมที่ดีขึ้น ซึ่งจะเริ่มให้บริการในช่วงต้นปี 2567 เป็นต้นไป โดยต้องผ่านการลงทะเบียนทางออนไลน์ เพื่อคัดกรองและจองสิทธิ์ก่อน

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า คณะทันตแพทยศาสตร์จะจัดกิจกรรมพิเศษ 10 โครงการบริการทางทันตกรรมพิเศษแก่ประชาชน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ประกอบด้วย

งานทันตกรรมจัดฟัน คิดค่าบริการทันตกรรมจัดฟัน จ่ายแค่ 84 % (ผู้ป่วยทุกรายที่ทำการรักษาระหว่างวันที่

16 กุมภาพันธ์ – 16 พฤษภาคม 2566)

งานทันตกรรมรากเทียม คิดค่าทำรากเทียมซี่ละ 8,400 บาท จำกัดจำนวน 84 ซี่ (รายละ 1 ซี่) พร้อมถ่ายภาพ

รังสี CBCT โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 84 ราย

งานอุดฟัน อุดฟันฟรี 84 วันทำการ โดยรับบริการที่คลินิกปริญญาบัณฑิต (เริ่ม 5 มกราคม 2567 – 8

พฤษภาคม 2567)

งานถอนฟัน ผ่าฟันคุดฟรี 84 ซี่ 84 ราย พร้อมถ่ายภาพรังสีพานอรามิก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 84 ราย

งานทันตกรรมบดเคี้ยว รักษาคนไข้ที่ปวดข้อต่อขากรรไกร ฟรี 56 ราย หากมีต้องใส่เฝือกสบฟัน คิดค่าเฝือกสบ

ฟัน (Splint) 84 บาท (เริ่ม 5 มกราคม 2567)

งานรักษารากฟัน รักษาคลองรากฟันฟรี 84 ซี่ โดยรับบริการที่คลินิกปริญญาบัณฑิต (ไม่รวมค่าบูรณะฟัน หรือ

ค่ารักษาเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) (เริ่ม 5 มกราคม 2567)

งานทันตกรรมสำหรับเด็ก ผู้ป่วยเด็กรักษา Complete Case 84 ราย และรักษาประสาทฟัน พร้อมใส่ครอบฟรี

84 ซี่

งานเภสัช ห้องยา คิดราคายากลุ่ม Steroids Mouthwash 84% ของราคาปกติ เป็นเวลา 84 วัน และ ไม่คิด

ราคาค่าน้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีน (C20) จำนวน 4,800 ขวด (เริ่ม 5 มกราคม 2567)

งานทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน 840 บาท 84 ซี่ (เริ่ม 5 มกราคม 2567)

งานศัลยกรรมผ่าตัดเหงือก ศัลยกรรมผ่าตัดเหงือก รายละ 840 บาท จำนวน 84 ราย (เริ่ม 1 พฤศจิกายน

2566)

ศ.ทพ.ดร.พรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในครั้งนี้ นอกจากการรักษาแล้วยังมุ่งเน้นการป้องกันด้วย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากในด้านต่างๆ

“โรคในช่องปากสามารถเข้าไปถึงโรคประจำตัวได้ เป็นโรคที่เชื่อมต่อทางระบบ ซึ่งมีข้อสรุปชัดเจนว่ามีผลต่อโรคเบาหวาน โรคหัวใจ เราอาจเคยได้ยินข่าวว่า เชื้อจากฟันทำให้ปอดอักเสบ หรือทำให้ติดเชื้อลุกลามได้ ซึ่งปัญหาของโรคช่องปากมีอยู่ 2 อย่างหลักๆ คือ โรคเหงือก กับ ฟันผุ คือแปรงฟันไม่ถูกวิธี มีคราบจุลินทรีย์ที่ไปทำลายฟัน ทำให้เกิดฟันผุ ถ้าไม่รักษา โรคเหงือกก็ทำให้ฟันโยก สุดท้ายต้องถอนฟัน ส่วนฟันผุ พอทะลุโพรงประสาทฟันก็ต้องรักษารากฟัน สุดท้ายก็ต้องถอน

เราไม่ได้อยากให้คนมาหาหมอฟัน เพราะการรักษาเป็นปลายเหตุ อยากให้ทุกคนหันมาป้องกัน การป้องกันง่ายๆ เริ่มจากดูแลช่องปากด้วยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที ใช้ไหมขัดฟัน และควรขูดหินปูนทุก 6 เดือน ส่วนน้ำยาบ้วนปากทั่วไปจะใช้หรือไม่ก็ได้ ทุกวัน แต่ถ้าเป็นน้ำยาบ้วนปากที่มีสารฆ่าเชื้อผสมอยู่ ไม่ควรใช้เกิน 7 วัน คนที่ชอบดื่มกาแฟหรือน้ำหวาน ควรดื่มทีเดียวให้หมดแล้วดื่มน้ำตาม คนไทย 30-50% ในหนึ่งพันคนมี 300 คนฟันผุ สังเกตถ้ามีรอยดำๆ คือฟันผุ เหงือกแดงบวม มีเลือดไหล เป็นโรคเหงือก อย่าละเลย ควรตรวจรักษาตั้งแต่ต้น จึงขอถือโอกาสนี้กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักว่า ปัญหาสุขภาพช่องปากมีความสำคัญอย่างยิ่ง”

ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งเดียวของไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกติดอันดับ TOP 70 ของโลก และ TOP 2 ของอาเซียนจาก QS World University Rankings by Subject 2023

สำหรับโครงการให้บริการทางทันตกรรมในโอกาสพิเศษนี้ ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้คนละ 1 โครงการ โดยขั้นตอนแรกต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code ก่อน เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและจองสิทธิ์ ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.dent.chula.ac.th/anniversary-84th-the-new-era-of-excellence-and-innovation-in-dentistry/