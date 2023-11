“นูทริชั่น โปรเฟส” เผยผลสำเร็จวิจัย โชว์รางวัลนวัตกรรมดูแลดวงตา พร้อมยกระดับความก้าวหน้า

หนึ่งในผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางแบบครบวงจร “Nutrition Prefess” ประกาศผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Yes Care” ระดับเหรียญทอง ที่ช่วยดูแลดวงตาด้วยสารสกัดจากดอกดาวเรือง จากเวทีประกวดงานวิจัยระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2023 (siif 2023) ตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า

“Yes Care” ได้ถูกพัฒนาโดยทีม Research & Development ที่มากด้วยประสบการณ์ โดยยึดหลักมั่นภายใต้สโลแกนขององค์กร Nutrition Profess “เพราะความสุข คือ ยาอายุวัฒนะ” ต่อยอดด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา โดยงานวิจัยที่ได้รับรางวัลสามารถบงชี้ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ Yes Care มีส่วนผสมสารสกัดลูทีน ซีแซนทีนที่ได้จากดอกดาวเรือง การได้มาซึ่งสารสกัดที่เข้มข้นนี้ใช้เทคนิคการสกัดด้วยแสงคลื่นสั้น ที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อสกัดสารสกัดให้ มีกิจกรรมทางชีวภาพ รวมถึงลูทีน ซีแซนทีนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยังมีวิตามิน A E B และแร่ธาตุ Zn ที่ช่วยเสริมการทำงานของร่างกายและดวงตา จากผลที่ได้พิลีมโดยอาสาสมัครจำนวน 24 คน หลังทานผลิตภัณฑ์ Yes Care ไม่มีอาการอื่นข้างเคียงหรือผิดปกติอื่นใด และที่น่าพึงพอใจผลหลังการทานผลิตภัณฑ์ Yes Care สามารช่วยบรรเทาอาการตาแห้ง ความไม่สบายตา เป็นต้น

คุณภาคิณ กิตติภานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด เผยว่ารางวัลงานวิจัยที่ได้ แสดงถึงความสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ของวงการอาหารเสริมไทย ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยรองรับ ที่ทดสอบกับผู้บริโภคจริงๆ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้เป็นที่ยอมรับและผู้บริโภคมั่นใจได้จริง

บริษัท “Nutrition Profess” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครบวงจร แบรนด์เรียลอิลิคเซอร์ (Real Elixir) ภายใต้สโลแกน “เพราะความสุข คือ ยาอายุวัฒนะ” และผู้นำอาหารเสริมเพื่อดวงตา “Yes Care” ยังคงแน่วแน่ในภารกิจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการที่ทันสมัยซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด นำไปสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น