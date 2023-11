ชีส์ต้า ปุณิกา สินธุวณิก ผันตัวทำเบื้องหลังจริงจัง นั่งแท่นผู้บริหาร Here We Go Agency

เติบโตในวงการดนตรีมายาวนานกว่า 20 ปี ด้วยใจรักในเสียงดนตรีและการร้องเพลง นักร้องสาวมาดเท่ “ชีส์ต้า ปุณิกา สินธุวณิก” ล่าสุด “ตอนนี้นั่งแท่นเป็นผู้บริหาร บริษัท Here We Go Agency มีทั้งหมด 3 ส่วนงานด้วยกัน 1) งานออแกนไนซ์ รับจัดงานเปิดตัวสินค้า งานแกรนด์โอเพนนิ่ง งานแต่ง จัดอีเวนต์ทุกรูปแบบ งานปาร์ตี้ คอนเสิร์ต 2) งานโปรดักส์ชั่น รับถ่ายงานแอดโฆษณา หนัง เอ็มวี ซีรีส์ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับโปรดักส์ชั่นจะอยู่ในส่วนนี้ค่ะ 3) งานมิวสิค ทำค่ายเพลงเป็นของตัวเอง”

เราเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายเพลงตัวเอง ?

“ใช่ค่ะ ชีส์ต้า เป็นศิลปินคนแรกของค่าย เริ่มต้นทำทุกอย่างเองทั้งหมดทุกขั้นตอน ทั้งคอนเซปส์เพลง แนวเพลง ดนตรี เนื้อร้อง ทำนอง ชีส์ต้า มีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอน ค่ะ ชีส์ต้า ชอบร้องเพลงและคิดว่าจะไม่ทิ้งการร้องเพลงค่ะ”

อนาคตมีโอกาสหันไปทำงานเบื้องหลังเต็มตัว ?

“แน่นอนค่ะ ตอนนี้ ชีส์ต้า ก็ให้เวลากับการทำงานเบื้องหลังเต็มที่ เพราะมีผู้ใหญ่ให้โอกาในการทำงาน เราก็ไม่ทิ้งโอกาสและทำเต็มที่ในทุกๆงานที่ได้รับมาค่ะ ช่วงแรกๆเราก็ทำยังไม่ค่อยเต็มตัวเท่าไหร่พอ 2-3 ปีหลังมานี้ก็ได้มาทำแบบจริงจังเต็มตัว แล้วก็ค้นพบว่าตัวเองก็ทำงานเบื้องหลังได้ และก็ชอบงานเบื้องหลังด้วยค่ะ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้โอกาสและไว้วางใจให้ ชีส์ต้า ทำงานให้นะคะ”

แล้วงานเพลงตอนนี้ ?

“ก็มีออกซิงเกิ้ลเรื่อยๆนะคะ เมื่อต้นปีได้ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ไป 1 ซิงเกิ้ลแล้วค่ะ “The Story Of Love” เรื่องราวความรัก เพลงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความรักในมุมมองของ ชีส์ต้า ทีมองเรื่องราวของความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอค่ะ เป็นเพลงที่สะท้อนมุมบวกบอกเล่าเรื่องราวของความรักแบบตรงไปตรงมาในสไตล์ของ ชีส์ต้า เองค่ะ ดนตรีเป็นแบบฟังง่ายๆมีจังหวะสบายๆโยกตามได้มีส่วนผสมของดนตรีแบบดิสโก้นิดๆที่ผสานแนวดนตรีสมัยใหม่ฟังสบายสไตล์พลังบวก ในช่วงปลายปีนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ฟังเพลง “The Story Of Love” เรื่องราวความรัก กัน ใครที่ยังไม่มีคู่ในช่วงปลายปีที่เป็นช่วงฉลองปีใหม่ก็ไม่เป็นไรนะคะ เราก็สามารถรักตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ค่ะ ฉลองปีใหม่และให้รางวัลกับตัวเองค่ะ”

“นอกจากนี้ “ชีส์ต้า”ก็ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนเรื่องราวของความรักในครังนี้และสนับสนุน ชีส์ต้า ในทุกๆกิจกรรมด้วยดีเสมอมา ทั้งเครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL , เครื่องสำอาง PURE CARE BSC และพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของ “ชีส์ต้า”ทุกคน ที่รักและสนับสนุน “ชีส์ต้า” มาโดยตลอด” ชีส์ต้า กล่าวทิ้งท้าย

