ประธานกสทช. สร้างผลงานโดดเด่นด้านบริหารจัดการเทคโนโลยี ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และวิสัยทัศน์การแพทย์ทางไกลเพื่อประโยชน์สาธารณะ ล่าสุดได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช.ได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติประจำปี 2566” จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกย่องบุคลากรทรงคุณค่า ผู้สร้างผลงานโดดเด่นตลอดปีที่ผ่านมา และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาประโยชน์สาธารณะ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล พร้อมคณาจารย์และผู้บริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์คลินิกนพ.สรณ รับตำแหน่งประธาน กสทช. เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2565 มีผลงานยกระดับการกำกับกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมของประเทศ จนได้รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 ด้านเทคโนโลยี” หรือ QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2023 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) พร้อมบรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame) ของมูลนิธิฯ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของผู้ประสบความสำเร็จ ในการบริหารองค์กรชั้นนำ ผู้อุทิศตนเพื่อกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

“ขอขอบคุณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เห็นความสำคัญและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2566 ครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนี้ทั้ง 17 ท่าน ทุกคนคือความภูมิใจและแรงบันดาลใจส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต”

ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ รับตำแหน่ง ประธานกสทช. เป็นเวลากว่า 1 ปี และมีผลงานในการขับเคลื่อนยกระดับธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง การนำเทคโนโลยี 5G ไปพัฒนาสาขาต่างๆ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ส่งเสริมระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ให้รวดเร็วและทันสมัย พร้อมมีบทบาทสำคัญรณรงค์หาเสียงให้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาบริหาร สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ประจำปี 2023-2026

ทั้งนี้ งานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา