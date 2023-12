ชูซอฟท์พาวเวอร์อาหารจานด่วนประจำชาติไทย

สยามพารากอน และ ออล ออฟ ลัค โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย “ผัดกะเพรา” จัดงานฟู้ด เฟสติวัล “The Winners Pad Kaphrao Food Festival” (เดอะ วินเนอร์ส ผัด กะเพรา ฟู้ด เฟสติวัล) รวบรวม 10 สุดยอดร้านกะเพราระดับแชมป์ทั่วประเทศ มาให้ลิ้มลองความอร่อย 1-3 ธันวาคม 2566 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน

คุณธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามพารากอน เปิดเผยว่า “สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็น ‘World Class Destination’ สุดยอดจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่หนึ่งในใจทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพลังในการผลักดันซอฟท์พาวเวอร์อาหารไทยให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น และการจัดงาน “The Winners Pad Kaphrao Food Festival” ในครั้งนี้ จะเป็นการชูจุดเด่นด้านอาหารของไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจผ่านเมนู ‘ผัดกะเพรา’ ซึ่งเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับคนไทยและเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ ซอฟท์พาวเวอร์ด้านอาหาร ถือเป็นจุดเด่นหลักที่นำเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่โดดเด่น ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ จนประสบความสำเร็จไปทั่วโลก และรัฐบาลไทยยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลักดัน Soft Power และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ที่จะให้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและขยายศักยภาพสู่การส่งออกในระดับสากล”

ด้าน คุณจีรภรณ์ ปักปิ่นเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออล ออฟ ลัค จำกัด เปิดเผยว่า “การได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “The Winners Pad Kaphrao Food Festival” ในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดนำ 10 สุดยอดร้านผัดกะเพราที่ดีที่สุดจากเวทีการแข่งขัน “World Kaphrao Thailand Grand Prix 2023” ที่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาร่วมผลักดัน Soft Power ส่งเสริมให้เมนูประจำชาติไทยอย่าง “กะเพรา” เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นดังเช่นเมนูอาหารไทยอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติ อาทิ พะแนง มัสมั่นไก่ ต้มยำกุ้ง ผัดไทย เป็นต้น ซึ่งมั่นใจอย่างยิ่งว่าการได้ร่วมสนับสนุนจัดงานนี้จะช่วยตอกย้ำให้เมืองไทยเป็นหนึ่งใน Food Destination ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับผู้ประกอบการไทยและประเทศได้อย่างแน่นอน”

ไฮไลท์สำคัญของงาน “The Winners Pad Kaphrao Food Festival” ในครั้งนี้ จะเป็นครั้งแรกของการรวมสุดยอดแชมป์กะเพราจากเวทีมหกรรมกะเพราเขย่าโลก “World Kaphrao Thailand Grand Prix 2023” จำนวน 10 ร้านดัง ทั่วไทย ที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดร้านผัดกะเพราที่ดีสุดในประเทศไทย โดยจะมารวมตัวมอบประสบการณ์ความอร่อยใจกลางกรุง ณ สยามพารากอน พร้อมนำเสนอเมนูผัดกะเพราทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและเมนูกะเพราสุดครีเอทีฟ

พบกับสำหรับไฮไลท์เมนูผัดกะเพราจาก 10 สุดยอดร้านผัดกะเพรา ดังนี้

ภาคเหนือ

ร้านกะเพราตาหนวด – เมนูกะเพราเนื้อล้านนา / ร้านครัวเนื้อหอม – เมนูกะเพราเนื้อโคขุนดรายเอจ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้านกะเพราซาวห้า – เมนู 9 ซาวห้า กะเพราแห่งสยาม / ร้าน THE FRIENDSHIP NONGKHAI – เมนูกะเพราเนื้อ NK๒๕ หนองคายวากิว

ภาคกลาง

ร้านจิตสดชื่น – เมนูกะเพราจิตสดชื่น / ร้านสำเภานาวา – เมนูกะเพราชาวอยุธยา

ภาคตะวันออก

ครัวบินหลา – เมนูกะเพราร้อนแรง / ร้านกินกะเพรา – เมนูกินกะเพรา

ภาคใต้

ร้านลมหวนชวนหอม – เมนูลมหวนชวนหอม / ร้านสะหวา – เมนูกะเพราอีเคย

และสำหรับเหล่า Foodies ที่ต้องการลิ้มลองรสชาติความอร่อยของเมนูกะเพราที่หลากหลายครบทั้ง 10 ร้าน สามารถใช้คูปองตั๋วชิมเพียง 1 ใบ ชิมครบจบ 10 ร้านกะเพราได้เลย และภายในงานยังมีความพิเศษจากเชฟมิชลิน เชฟแบล็ค ภานุภน บุลสุวรรณ จากร้าน Blackitch Artisan Kitchen, เชฟหนุ่ม ธนิธร จันทรวรรณ จากร้าน Chim by Siam Wisdom และเชฟกิ๊ก กมล ชอบดีงาม จากร้านเลิศทิพย์ ที่จะมารังสรรค์เมนูผัดกระเพราให้ชิมฟรี และภายในงานยังมีร้านสตรีทฟู้ด ขนม – ของว่าง – เครื่องดื่ม ชื่อดังอีกมากมาย อาทิ ขนมถ้วยทานทอง (มิชลิน), หยกสด, โบ๊กเกี๊ยะบางลำภู เอี๊ยบแท่งอิ๋ว, ป้ากรี ปลากริมไข่เต่า, ลอดช่องเซ็นต์หลุยส์ 3, ฟู่ แตงโมปั่น, What the FRESH, ไอศครีม Moodaengs Amphawa สำหรับสายเฮลท์ตี้ห้ามพลาดตลาดออร์แกนิกจาก สวนเย็นสวรรค์, สวนป่ามะพร้าวลุงวิก, ชุมชนพูนสุข และตลาดฟาร์มช้อป พร้อมกิจกรรมความบันเทิงการบรรเลงตนตรีไทยจากวงเทพบาร์ทุกวันตลอดงาน

เดอะ วินเนอร์ส ผัดกะเพรา ฟู้ด เฟสติวัล (The Winners Pad Kaphrao Food Festival) ได้รับการสนับสนุนหลักจาก สยามพารากอน ออล ออฟ ลัค และพันธมิตรจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, น้ำตาลวังขนาย, หมูชีวา, น้ำดื่มสปริงเคิล, BANGKOK STREET FOOD, บจก. ประกอบ บีฟ โปรดักส์, สไมล์เรดิโอ และเครื่องดื่มเป๊ปซี่ ร่วมกันสร้างความอร่อยและมอบความสุขให้นักชิมตลอดงาน

ผู้สนใจสามารถร่วม ชิม ชม ช้อป แชร์ ได้ในงาน “The Winners Pad Kaphrao Food Festival” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ชั้น เอ็ม พาร์ค พารากอน สยามพารากอน