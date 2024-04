กรุงเทพมหานคร สานพลังภาคี ส่งต่อองค์ความรู้ ผ่านนิทรรศการ The Air We Share มุ่งแก้ไขปัญหาฝุ่นเมือง

–ผ่านกิจกรรม Mini Workshop

–การทำเครื่องฟอกอากาศ DIY

–คลินิกตรวจสุขภาพปอดให้ปลอดฝุ่น

–ด้านการขนส่งทางเลือก ลดฝุ่น

-Mini survey

เสียงสะท้อนของคนกรุงเทพฯ และการสื่อสารสาธารณะ

มาร่วมกัน I’m in ลดฝุ่นตั้งแต่ต้นทาง เพื่อสุขภาพของเรากันนะครับ

* ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง

* แอปพลิเคชัน AirBKK

* www.airbkk.com

พบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue

