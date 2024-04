ยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานชาวไทยด้วยท็อป 5 แอปพลิเคชัน AI ชั้นนำอย่าง ELSA Speak

โปรแกรม “Empower the Workforce of Tomorrow” หรือการเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในอนาคต เป็นกิจกรรมประจำปีซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ELSA Corp ผู้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน AI การสื่อสารภาษาอังกฤษชั้นนำในระดับท็อป 5 ที่จะมอบบัญชีฟรีสำหรับพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยในปีนี้ทางโปรแกรมมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยและไต้หวัน

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานชาวไทย

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่จำกัดของพนักงานอาจทำให้องค์กรพลาดโอกาสดี ๆ ทางธุรกิจ และอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดกันได้โดยง่ายเนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท (EF English Proficiency Index for Companies, 2016) เพื่อลดช่องโหว่ของทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานชาวไทย โปรแกรม “Empower the workforce of tomorrow” จึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือธุรกิจต่าง ๆ ในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานด้วยการฝึกอบรม ELSA Speak English โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ด้วยโปรแกรมนี้ ELSA หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ยกระดับความสามารถของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ และยกระดับแบรนด์ธุรกิจไปอีกขั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในปี 2022 และ 2023 ELSA ได้ประสบความสำเร็จในการจัดโปรแกรมนี้ในประเทศเวียดนาม และได้ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนกว่า 10,000 คนได้ยกระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

หลังจากลงทะเบียนสำหรับโปรแกรม “Empower the Workforce of Tomorrow” (เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในอนาคต) แต่ละองค์กรจะได้รับบัญชี ELSA Premium ที่สามารถใช้งานได้เป็นจำนวน 14 วันสำหรับพนักงานไม่เกิน 100 คน

ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าในการเรียนรู้ และรับผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ของพนักงานบน ELSA Dashboard ได้อย่างง่ายดาย โดยโปรแกรมจะนำเสนอผลิตภัณฑ์หลัก 2 ผลิตภัณฑ์สำหรับทั้งผู้เรียนและผู้จัดการ ได้แก่ :

ELSA Premium : การเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่จะช่วยสร้างความยืดหยุ่นในด้านเวลาและสถานที่เรียน แอปพลิเคชันจะมีเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลสำหรับผู้เรียนแต่ละคน เหมาะสำหรับการจัดฝึกอบรมขนาดใหญ่ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหัวข้อยอดนิยมมากกว่า 200 หัวข้อ และบทเรียนมากกว่า 7,000 บท โดยเน้นไปที่เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมบริการ การผลิต ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียนสามารถฝึกสนทนาด้วยสถานการณ์ที่หลากหลายในฟีเจอร์ ELSA AI ซึ่งสร้างขึ้นจาก Generative AI ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความมั่นใจและทักษะในการปรับตัวในบทบาทของชีวิตจริงได้

ELSA dashboard : ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายบริหารได้ติดตามความคืบหน้าในการเรียนรู้ของพนักงานและการวัดประสิทธิภาพของการจัดฝึกอบรม

องค์กรในไทยที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรม “Empower the Workforce of Tomorrow” (เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในอนาคต) สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง ลิงก์นี้

ขั้นตอนที่ 2 : ELSA ยืนยันข้อมูลและให้คำแนะนำอย่างละเอียด

ขั้นตอนที่ 3 : ELSA ช่วยเหลือบริษัทในการเปิดโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 4 : ELSA นำส่งสรุปรายงาน

ELSA Business – โปรแกรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

ELSA Speak เป็นแอปพลิเคชันภาษาอังกฤษ AI ท็อป 5 ของโลกที่ได้รับการลงทุนจาก Google และกลุ่มผู้ลงทุนชั้นนำ ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะการออกเสียงและการพูด โดยแอปจะทำหน้าที่เป็นโค้ช AI ส่วนตัวที่ฟังวิธีการออกเสียงของผู้คน จากนั้นระบุข้อผิดพลาดอย่างตรงจุดและให้ข้อเสนอแนะด้วยความแม่นยำที่สูงกว่า 95%

โดยเมื่อไม่นานมานี้ ELSA Speak ได้พัฒนาและเปิดตัวเครื่องมือ AI อันทรงพลังอีกสองอย่างที่ยกระดับภาษาอังกฤษของผู้ใช้ไปอีกขั้น คือ ELSA AI การฝึกสนทนาโดยสวมบทบาทในโลกแห่งความเป็นจริงกับ AI และอีกหนึ่งเครื่องมือคือ Speech Analyzer ที่จะได้รับข้อเสนอแนะโดยละเอียดสำหรับสุนทรพจน์หรือการพูดแบบยาวที่มีรูปแบบเป็นอิสระ

ELSA มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 50 ล้านครั้งในกว่า 195 ประเทศ และในปัจจุบันพร้อมให้บริการแก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ ELSA ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและบริษัทต่าง ๆ กว่า 600 แห่งในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต อุตสาหกรรมบริการ ฯลฯ ทั่วโลก เพื่อสนับสนุนโปรแกรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ซึ่ง ELSA มุ่งเน้นไปที่การจัดการกับอุปสรรคทั่วไปที่พบได้บ่อยในการฝึกภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุนี้จึงได้ออกแบบโปรแกรม ELSA Business ด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับองค์กรในทุกขนาด