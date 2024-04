บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศนักขายประจำปี Krungthai-AXA Agency Annual Award 2023 โดยได้รับเกียรติจาก โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชัย บุญนำศิริ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (คนที่ 2 จากขวา) นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอกซ่า ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประเทศเกาหลีใต้ (คนที่ 2 จากซ้าย) และนายชัณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดจำหน่าย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (คนขวาสุด) ดร.อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทนและฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดหน่าย พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายขาย (คนซ้ายสุด) ร่วมเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลแก่ตัวแทนที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งงานในปีนี้ได้ถูกรังสรรค์ภายใต้ธีม “Live The Dream Symphony of Success” ค่ำคืนแห่งความฝันสู่ท่วงทำนองของความสำเร็จ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสุดยอดตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ทั้งในระดับตัวแทน ผู้จัดการตัวแทน รวมถึงตัวแทนที่ติดคุณวุฒิ AXA Prime คุณวุฒิ MDRT และ GAMA กว่า 800 คน ที่ทุ่มเท มุ่งมั่น และสร้างผลงานยอดยี่ยมในคุณวุฒิแต่ละด้านตลอดปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นให้การสนับสนุน และยกระดับให้ฝ่ายขายประสบความสำเร็จในอาชีพตั้งแต่เริ่มต้น จนก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ ในปี Year of Double Growth ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ทุกคนจะยึดมั่นจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป