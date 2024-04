ROBERTA’S ร้านพิซซ่าสไตล์อเมริกันแนวใหม่ ที่บรูคลิน นิวยอร์ค ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องพิซซ่าเตาฟืนและความเป็นฮิปสเตอร์ เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2550 จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของ Roberta’s Pizza เติบโตขึ้นจนมีร้านอาหาร 10 แห่งทั่วนิวยอร์ค และอีกมากมาย อาทิ ลอสแอนเจลิส แนชวิลล์ ไมอามี่ และสิงคโปร์ โดยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ล่าสุด พร้อมแล้วกับกาเปิดร้านแห่งแรกในประเทศไทย ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่

Roberta’s มีความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร โดยให้ความสำคัญ 3 ประการ คือ วัตถุดิบคุณภาพดี, ความคุ้มค่า และการมีช่วงเวลาที่ดี ในการทำให้พิซซ่าและอาหารเมนูต่างๆ จะคงคุณภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และมีราคาที่เข้าถึงง่าย

ล่าสุดเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา NEW YORK TIMES ได้จัดอันดับ 100 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในนิวยอร์กซิตี้ประจำปี 2024 โดยร้านอาหารในเครือ Roberta มีสองร้านติดอันดับ Best Restaurants in New York ได้แก่ อันดับที่ 2 ร้าน BLANCA และอันดับที่ 53 ร้าน Foul Witch ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐอเมริกา

สำหรับการเปิดตัวในประเทศไทยที่น่าตื่นเต้นของ Roberta’s สาขาแรกในกรุงเทพฯ จะมีขึ้น ในวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยได้รับเกียรติจาก “คาร์โล มิราชิ” ผู้ร่วมก่อตั้งและระดับเชฟมิชลิน บินตรงมาร่วมงานเปิดตัวที่สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยจะเป็นร้านแบบ Full Service คือ มีทั้งเมนูสำหรับมื้อกลางวัน และเมนูสำหรับดินเนอร์ นอกจากนี้ ช่วงบ่ายยังเสิร์ฟพิซซ่าสไลซ์เป็นชิ้นเหมาะสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา เสิร์ฟอาหารอร่อยภายใต้บรรยากาศอบอุ่นสไตล์ Roberta’s ซึ่งพร้อมให้บริการรวม 65 Seats ในเวลาเดียวกัน ท่ามกลางการตกแต่งร้านที่ยกสไตล์จากบรูคลินมากรุงเทพฯ

สำหรับเมนูแนะนำ ได้แก่ Must Try Pizzas : พิซซ่าที่ต้องลอง คือ Bee Sting และต้นฉบับแบบออริจิ , Must Try Items ได้แก่ สตาชัชเทล่าชีสโฮมเมด ทานคู่กับขนมปัง, ซี่โครงหมูอ่อน ,พาสต้าหางวัว และ Must Try Drinks เครื่องดื่มที่ต้องลอง คือ น้ำมะนาว และ Arnold Palmer

นอกจากนี้ ยังมี Roberta’s Art Program จากบรูคลินสู่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานของศิลปินชื่อดัง แลกเปลี่ยนผลงานมานำเสนอภายในร้าน โดยมีผลงานของศิลปินชาวอเมริกัน Jason Woodside และ ผลงานของศิลปินชาวสเปน MURFIN มาจัดแสดงในร้านสาขาพรุงเทพแห่งนี้ พร้อมกันนี้ ยังมีศิลปินไทยได้แก่ Artty Rock และ Anar ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโปรแกรมมานำเสนอผลงานที่นี่ และจะหมุนเวียนไปจัดแสดงที่ลอสแอเจลิส และนิวยอร์ก ต่อไป

พบกับความอร่อยที่ไม่เหมือนใคร และเป็นที่แรกในกรุงเทพฯ ได้ที่ ร้าน Roberta’s ชั้น 3 Flavor Lab สยามดิสคัฟเวอรี่ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Instagram : robertaspizza_asia