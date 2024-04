Far East Fame Line DDB เจาะลึก Immersive Marketing ในงานสัมมนา In Action 2024



Far East Fame Line DDB Group กลุ่มบริษัทเอเยนซี่โฆษณาชั้นนำของไทย จัดงานสัมมนา “Immersive Marketing in Action” เพื่อนำเสนอการตลาดด้วยแนวคิด Immersive จาก Marketing 6.0 ซึ่งช่วยให้แบรนด์สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและมีส่วนร่วมสำหรับกลุ่มเป้าหมายได้ลึกซึ้งมากกว่าเดิม ด้วยการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น VR (Virtual Reality), Gamification, Social Media และ Precision Marketing เพื่อกระตุ้นความรู้สึก อารมณ์ และการรับรู้ของผู้บริโภค เสริมสร้างการเชื่อมต่อที่มีความหมาย โดยในงานนี้ได้เน้นการอัปเดตโซลูชั่นใหม่ๆ ในการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณเกษแก้ว อิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้เริ่มทดลองแนวคิดนี้ในปีที่ผ่านมา เราได้สร้างเป็นแคมเปญต่าง ๆ เช่น Hopster Relax Fest งาน Virtual Event ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Metaverse “LIONVERSE” ประสบการณ์โลกเสมือน ถ่ายทอดผ่านห้องพักต่าง ๆ ในบ้าน เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ การจดจำ ความชอบ และความตั้งใจในการซื้อได้มากขึ้น ตลอดจนสร้างการบอกต่อ และเกิดกระแสในโซเซียลมีเดียเชิงบวก เรายังได้รับการยอมรับจนคว้ารางวัล Adman x Meta Award : Best Collaboration with Creator ถึง 2 รางวัล Bronze ด้าน Social & Influencer และ Entertainment จากเวที Adman Awards & Symposium ปี 2023 เราเชื่อว่าแนวคิด Immersive จาก Marketing 6.0 จะเป็นอนาคตของการโฆษณา เพราะช่วยให้แบรนด์เชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้ในระดับที่ลึกซึ้ง และมีความหมายมากขึ้น ทำให้แบรนด์สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมในใจของผู้บริโภค” คุณเกษแก้ว กล่าว

ดร.ชาลินี ฮิราโน รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท กล่าวถึงการสร้าง Immersive Campaign ว่า “การสร้าง Immersive Campaign ในปัจจุบัน ต้องยกระดับเป็น Sensorial Marketing คือการสร้างแบรนด์หรือทำการตลาดผ่านทางประสบการณ์ที่ผสานทั้ง 5 สัมผัส (Multisensory) ทั้งการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น และการลิ้มรส กับ Technology เพื่อเป็นการสร้าง Long Term Memory หรือ ความทรงจำส่วนลึก และสร้างความผูกพันอย่างมีประสิทธิภาพ”

คุณจงจิตร สมิทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ ย้ำว่า “การสร้างประสบการณ์แบบ Immersive ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนเสมอไป แต่จะเป็นตัวช่วยในการเล่าเรื่องของแบรนด์ และโน้มน้าวให้มีส่วนร่วมในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น”

งานสัมมนา Immersive Marketing in Action ที่จัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ SCBx NextTech ศูนย์การค้าสยามพารากอน มีนักการตลาดเข้าร่วมมากกว่า 200 ราย และมีวิทยากรที่มาจากหลากหลายสาขามาร่วมแบ่งปันแนวคิดในการทำ Immersive Campaign อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท The Zero Publishing จำกัด เจ้าของเว็บ Mango Zero, Parents One, Thumbsup, MacThai และ RAiNMaker ซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้ Apple Vision Pro รวมถึงคุณสโรจ เลาหศิริ ที่ปรึกษาด้าน Marketing Transformation และคุณเสถียร บุญมานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท Metaverse XR จำกัด และ คุณฐาปกรณ์ หาญรักษ์ Head of Product and Solution บริษัท Brainergy จำกัด

คุณเกษแก้ว กล่าวว่า สัมมนาครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมาก จากลูกค้าและนักการตลาด และทางบริษัทฯ มีแผนที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแนวคิดการตลาด 6.0 แบบ Immersive ในอนาคตเพิ่มเติม ผู้ที่สนใจสร้างแคมเปญ Immersive เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.fareastfamelineddb.com หรือ Facebook Fan Page “Far East Fame Line DDB” www.facebook.com/fareastfamelineddb

“เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้บุกเบิกแนวคิด Immersive และ Marketing 6.0 ในประเทศไทย และเราหวังว่า Immersive Campaign จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการเข้าถึงผู้บริโภค สร้าง Brand Engagement / Brand Loyalty และส่งผลต่อยอดขาย นอกจากนี้ เรายังยินดีรับ partner เพื่อร่วมกันพัฒนา Immersive Solution ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภค” – คุณเกษแก้ว กล่าว