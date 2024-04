ไอคอนสยาม ร่วมกับ Hong Kong Disneyland Resort สร้างปรากฏการณ์สุดพิเศษ ชวนร่วมขบวนสนุก ในงาน “Journey to Magic! เช็คอินดินเเดนมหัศจรรย์”

พบกับ “Duffy” และ “LinaBell” คาแรคเตอร์สุดน่ารักจากแก๊งค์ Duffy and Friends ครั้งแรกในประเทศไทย!

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำความเป็น Global Destination หมุดหมายแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก ร่วมกับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท จัดงาน “Journey to Magic! เช็คอินดินเเดนมหัศจรรย์” ตั้งเเต่ 19 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2567 ที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ! ที่จะเชิญชวนทุกคนไปพบกับการเดินทางสุดมหัศจรรย์ มุ่งสู่ปราสาทจำลอง “คาสเซิล ออฟ เมจิคอล ดรีมส์” (Castle of Magical Dreams) สุดอลังการ และ Duffy and Friends Picnic Bus สุดน่ารักที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของมิตรภาพ ไปจนถึงจุดถ่ายภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น และที่พิเศษไปกว่านั้นพบกับ Duffy (ดัฟฟี่) และ LinaBell (ลินาเบลล์) คาแรคเตอร์สุดฮิตจากแก๊งค์ Duffy and Friends แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2567 เพื่อพบกับแฟนคลับชาวไทยและสร้างความทรงจำอันแสนอบอุ่นร่วมกัน

ไอคอนสยาม และ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ชวนทุกคนมาร่วมเปิดประสบการณ์ ในงาน “Journey to Magic! เช็คอินดินเเดนมหัศจรรย์” ร่วมออกเดินทางครั้งสำคัญสุดมหัศจรรย์ด้วยกันที่จุดถ่ายภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ที่ทุกคนจะได้พบกับน้ำพุแห่งมิตรภาพจำลองแห่งเมืองเอเรนเดลล์ พร้อมทั้งอันนา เอลซ่าและ โอลาฟที่รอต้อนรับทุกคนอยู่ ต่อด้วยร่วมปิคนิกฤดูใบไม้ผลิกับ Duffy and Friends ในรถ Duffy and Friends Picnic Bus สุดน่ารัก พร้อมผองเพื่อนตุ๊กตา Duffy and Friends ภายในรถ แล้วชม Duffy and Friends ในเสื้อผ้าชุดใหม่ล่าสุดประจำฤดูใบไม้ผลิที่ทุกคนรอคอย แล้วตื่นตาตื่นใจกับ “คาสเซิล ออฟ เมจิคอล ดรีมส์” (Castle of Magical Dreams) ปราสาทจำลองอันสง่างามของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ที่รอคุณอยู่ที่เจริญนคร ฮอลล์ จุดประกายแห่งจินตนาการ เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ความหวัง และความเป็นไปได้ คาสเซิล ออฟ เมจิคอล ดรีมส์ คือ สัญลักษณ์สุดฮอตของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่ทุกคนห้ามพลาด

Duffy and Friends ได้รับความรักมากมายจากแฟนๆ ทั่วเอเชีย ในงานครั้งนี้ Duffy และ LinaBell จึงมาเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนๆ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ขอเชิญทุกคนมาร่วมแชร์และรังสรรค์ช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นด้วยกัน และสนุกไปกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ในงาน “Journey to Magic! เช็คอินดินแดนมหัศจรรย์” ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.1338 และ Facebook: ICONSIAM