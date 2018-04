ทีเอ็มบี ชูกลยุทธ์ Get MORE with TMB อัดสิทธิประโยชน์เต็มที่ให้เอสเอ็มอี ‘ได้มากกว่า’

เมื่อเร็วๆ นี้ – ทีเอ็มบี เดินหน้าตอบโจทย์ความต้องการที่ตรงใจลูกค้า สร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้บริการธนาคาร เพื่อให้ลูกค้าเอสเอ็มอี “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) พร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกให้เอสเอ็มอีไทย กับรีวอร์ดโปรแกรม “TMB BIZ WOW” ที่เปลี่ยนธุรกรรมเป็นสิทธิประโยชน์ ช่วยต่อยอดธุรกิจSME โดยเฉพาะ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นธนาคารที่ลูกค้าชื่นชอบและบอกต่อมากที่สุดในประเทศไทย (The Most Advocated Bank in Thailand)

นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีเอ็มบีเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยย้ำความสำคัญกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต มุ่งสร้างความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง (Make THE Difference) เพราะทีเอ็มบี เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจของเอสเอ็มอีเติบโต เราจึงสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้บริการธนาคารที่ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลเพื่อให้เอสเอ็มอี ‘ได้

มากกว่า’ (Get MORE with TMB) โดยยกระดับประสบการณ์ให้ลูกค้าเอสเอ็มอีใน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่

1. More Benefits – สิทธิประโยชน์ที่มากกว่า เพื่อต่อยอดธุรกิจ ด้วยการเปิดตัว TMB BIZ WOW รีวอร์ดโปรแกรมครั้งแรกเพื่อ SME โดยเฉพาะ ที่จะเปลี่ยนธุรกรรมการเงินเป็นสิทธิประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อเอสเอ็มอีให้ธุรกิจเติบโตและคล่องตัวขึ้น ด้วย ความรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำไร ไปกับคอร์สเวิร์คช้อป การสร้างสินค้าอย่างไรให้โดนใจลูกค้า การบริหารการลงทุนและภาษี ตัวช่วยเพื่อธุรกิจราบรื่น เพิ่มช่องทางการเก็บสินค้า ส่งของทันต้นทุนถูก การตลาดเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และ ไลฟ์สไตล์เหนือระดับแบบเจ้าของธุรกิจ ทั้งการพักผ่อนและเดินทาง

2. More Time – คล่องตัวและมีเวลามากขึ้น ด้วยโซลูชั่น TMB SME One Bank บัญชีธุรกิจหนึ่งเดียวที่ช่วยประหยัดเวลาและไม่มีค่าธรรมเนียม ใช้คู่กับ TMB BIZ TOUCH โมบายล์แอปพลิเคชันแรกที่ออกแบบมาเพื่อเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ สามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา รับ โอน จ่าย ใช้วงเงิน OD อายัดเช็ค และโอนเงิน

ไปต่างประเทศ ได้บนมือถือ และล่าสุดได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Online Loan Request ครั้งแรกที่เอสเอ็มอีสามารถคำนวณวงเงิน ให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจ เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เร็วและง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

3. More Possibilities – ต่อยอดธุรกิจ SME ด้วยคำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน ด้วย TMB BIZ Advisory บริการให้คำปรึกษาด้านการเงินจากผู้เชี่ยวชาญของทีเอ็มบี ด้วยระบบ VDO Conference ในห้องรับรองส่วนตัว ที่สาขาของทีเอ็มบี และโครงการ LEAN Supply Chain by TMB เน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร ด้านการบริหารจัดการการผลิต ลดสินค้าคงคลัง เพิ่มผลผลิตในองค์กร และลดระยะเวลาในการทำงาน โดยมีบริษัทร่วมอบรมแล้วกว่า 1,200 ราย

นางสาวเทียนทิพย์ กล่าวเสริมว่า “ทีเอ็มบีเข้าใจดีว่าเอสเอ็มอียุคนี้ต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันรอบด้าน และจากสถิติเราพบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีธุรกิจเกิดใหม่กว่า 70,000 รายต่อปี แต่มีเพียง 50% เท่านั้นที่ก้าวผ่านปีแรกไปได้ ทีเอ็มบีจึงสร้างสรรค์ตัวช่วยทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเอสเอ็มอี ต้องได้มากกว่าและโตได้มากกว่าเมื่ออยู่กับเรา เช่น เราทราบว่าเอสเอ็มอีทำธุรกรรมเฉลี่ยกว่า 80-100 ครั้งต่อเดือน หรือมากกว่ามนุษย์เงินเดือนถึง 4 เท่า แทนที่จะปล่อยให้สูญเปล่า ลูกค้าสามารถร่วมรีวอร์ดโปรแกรม TMB BIZ WOW ที่เปลี่ยนธุรกรรมเป็นรางวัลที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตแบบยั่งยืนของ SME โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เราภูมิใจที่เป็นธนาคารแรกที่เปิดกว้างด้านสิทธิประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อเติมเต็มในสิ่งเอสเอ็มอีขาดโดยที่ลูกค้าไม่ต้องร้องขอ ซึ่งเป็นเป้าหมายของเราเพื่อให้ทีเอ็มบีเป็นธนาคารที่ลูกค้าชื่นชอบและแนะนำมากที่สุดในประเทศไทย (The Most Advocated Bank in Thailand) ภายใน 5 ปีนับจากนี้”

