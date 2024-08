“กรุงศรี” ร่วมแสดงวิสัยทัศน์แบ่งปันมุมมองบนเวที “Techsauce Global Summit 2024” ชี้ประเด็นการบริการทางการเงินที่มี AI เป็นแกนหลัก คือต้องให้ความสำคัญกับมนุษย์ บนนวัตกรรมทางการเงินและบริการที่ตรงใจลูกค้า

“Techsauce Global Summit 2024” งานประชุมสุดยอดด้านเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ครั้งนี้มาภายใต้ธีม “The World of Tomorrow With AI” ชูประเด็น AI ที่จะขับเคลื่อนอนาคตของโลก โดยปีนี้ “กรุงศรี” มาพร้อมกับ “Krungsri Showcase” นำเสนอการพัฒนาโซลูชันต่างๆ ด้วย AI ผ่านบูธที่จัดแสดงเทคโนโลยี ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ที่เน้นย้ำโซลูชันที่เป็นเอกลักษณ์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตในระดับโลก

นอกจากนี้ภายในงาน “Techsauce Global Summit 2024” ยังได้รับเกียรติจาก Speaker นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญสายเทคโนโลยีจากหลากหลายสาขา มาแบ่งปันประสบการณ์บนเวทีสัมมนา และ “กรุงศรี” โดย “คุณตุลย์ โรจน์เสรี” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานข้อมูลและการวิเคราะห์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ก็ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ บนเวที “FINTECH STAGE” ในหัวข้อ “AI at the Core: Reimagining Financial Services for Inclusion” มองว่า การบริการของธนาคารระดับแนวหน้าของประเทศไทยอาจจะไม่ต่างกันมากนัก มีข้อมูล (DATA) มีนวัตกรรมอย่าง AI มีการให้บริการทางการเงิน แต่คนไทยกว่า 70 ล้านคน มีเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยเท่านั้นที่รับเงินเดือนและเป็นพนักงานประจำ หลายคนประกอบอาชีพอิสระ หลายคนไม่ได้อยู่ในระบบจริงๆ แล้วธนาคารจะให้บริการที่ดีขึ้นกับคนที่ไม่ได้มีเงินเดือนและไม่ได้เป็นพนักงานประจำได้อย่างไร

“โดยทั่วไปแล้วในตอนทำธุรกรรม ธนาคารจะมองหาและขอรายการเดินบัญชี ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือมีจดหมายจากนายจ้าง แต่ตอนนี้เราต้องเปลี่ยน และมองหาข้อมูลทางเลือกหรือวิธีการประเมินแบบอื่น ด้วยการเข้าถึงจากความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์เพื่ออนุมัติธุรกรรมหรือสินเชื่อให้กับคนเหล่านั้น ที่ไม่ได้มีรายรับประจำ จึงมั่นใจว่าเราจะสามารถทำอะไรได้อีกมากมายในอนาคต”

“คุณตุลย์ โรจน์เสรี” ยังได้ยกตัวอย่างความสามารถของ AI ที่กรุงศรีนำมาให้บริการ “กรุงศรีใช้ AI มาเป็นเวลานานแล้ว แต่เป็นระบบการทำงานหลังบ้าน ที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและการบริการ ซึ่งลูกค้าอาจจะไม่ทราบ เช่น วิธีการที่เรานำ AI มาช่วยเรื่อง Property Value Assessment ประเมินราคาคอนโด ประเมินราคาบ้าน โดยใช้ AI ดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องส่งผู้ประเมินราคาไปดูสถานที่อีกต่อไป เราใช้ AI ในการคำนวณ ทำให้ประหยัดต้นทุน”

“รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพตู้ ATM กรุงศรีก็ใช้ AI เข้ามาช่วยในการคำนวณจำนวนเงิน เพื่อนำเงินไปเติมตู้ ATM จะได้ไม่มีเงินค้างในตู้ ATM เยอะเกินไป ลูกค้าก็ได้ประโยชน์โอกาสที่จะไปเจอตู้ ATM ที่เงินหมดก็จะน้อยลง เป็นการมอบบริการที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้งาน และประหยัดต้นทุนของเราด้วยเช่นกัน”

“อีกข้อหนึ่งก็คือ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง จากภายในกรุงศรีของเราเอง ไม่ว่าจะเงินฝาก การลงทุนผ่านกองทุนและหลักทรัพย์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต สินเชื่อยานยนต์ รวมถึงประกันภัย พอเราได้ข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ทำให้เราสามารถมองลูกค้า เป็นลูกค้าหนึ่งคนได้จริงๆ ไม่ได้มองเป็นโปรดักส์ ไม่ใช่เฉพาะลูกค้าธนาคาร ลูกค้าบัตรเครดิต ลูกค้ากรุงศรีออโต้ อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เพราะในความเป็นจริงแล้วคือลูกค้าคนเดียวกัน ดังนั้นพอเราเห็นภาพรวมของลูกค้าได้มากขึ้น เป็น Customer 360 ก็จะปรับปรุงการให้บริการได้ดีขึ้น เพราะเรามองลูกค้าเป็นศูนย์กลางนั่นเอง”

คุณตุลย์ ยังแชร์มุมมองด้วยว่า สถาบันการเงินเป็นธุรกิจแถวหน้าที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาในหลายๆ มิติ ซึ่งเชื่อมั่นว่ายังคงมีแนวทางในการพัฒนาอีกมากในหลายๆ มิติ

“กรุงศรี” ยังคงพัฒนาภายใต้แนวคิด “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” บนนวัตกรรมที่ทันสมัยอย่าง AI เป็นการตอบโจทย์ ในการทำให้ชีวิตของลูกค้าสะดวกสบายง่ายขึ้น บนเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผ่านแนวคิด Technology for People มองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เข้าใจพฤติกรรม และสามารถนำเสนอโปรดักส์อื่นๆ เพิ่มเติมที่ตรงใจ ลูกค้าจะสามารถใช้บริการอื่นๆ ของกรุงศรี ที่เหมาะสมกับความต้องการได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน