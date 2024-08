เดอะ ปาร์ค สนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ไร้ขอบเขตจัดกิจกรรม “Growing Together”ร่วมกับSaturday Schoolและพันธมิตรทุกภาคส่วน

เมื่อการศึกษาไม่ใช่เพียงความรู้ทางวิชาการ แต่เป็นปัจจัยสูงสุดที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งทางจิตใจ ทัศนคติ และความคิดวิเคราะห์ เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะภายใต้แนวคิด

“Life Well Balanced” ร่วมกับ Saturday School Foundation (มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์) และ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี “Growing Together” ร่วมรังสรรค์พื้นที่บริเวณ เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ เพื่อการเรียนรู้ไร้ขอบเขต เพิ่มโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย พร้อมพื้นที่ได้แสดงผลงานอย่างภาคภูมิใจ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเดอะ ปาร์ค ด้านการสร้างพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่สมดุลอย่างแท้จริงให้แก่ผู้ใช้อาคารและชุมชน ในฐานะโครงการที่ได้รับรองมาตรฐาน WELL แห่งแรกในไทย

คุณกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารโครงการ เดอะ ปาร์ค กล่าวว่า เดอะ ปาร์ค ไม่เพียงใส่ใจด้านชีวิตการทำงานที่สมดุลเท่านั้น ตามพันธกิจของโครงการในการเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และสุขภาวะที่ดีของทุกเพศทุกวัย รวมถึงเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาที่เปรียบเสมือนปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ตลอดจนความประพฤติอันดีงามของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ ได้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผลักดันศักยภาพในการค้นหาตัวตน และตอบรับกับอาชีพในอนาคต ตลอดจนเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน

คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ของเราเดินหน้าสร้างโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนมาตลอด 10 ปี มีนักเรียนเข้าร่วมแล้วมากถึง 18,043 คน ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา 5,283 คน ในพื้นที่ทั้งหมด 14 จังหวัด ด้วยความมุ่งมั่นในการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น ต่อยอดวิสัยทัศน์ของมูลนิธิฯ ที่อยากเห็นประเทศไทยเต็มไปด้วยเด็กที่กล้าเดินตามความฝัน และกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนและสังคม เพราะไม่มีอะไรมีค่ามากกว่าการมอบประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความสามารถที่แท้จริงเพื่อพัฒนาศักยภาพในอนาคต

โดยในครั้งนี้พวกเราชาว Saturday School รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จาก เดอะ ปาร์ค ภายใต้แนวคิดพัฒนาโครงการเพื่อชีวิตที่สมดุล ซึ่งสอดคล้องกับหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนแบบบูรณาการคือ “ความสมดุล” ในการผสมผสานองค์ความรู้ตั้งแต่ 2 องค์ความรู้ขึ้นไปเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและเป็นระบบ และนำเสนอผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงอิสระบนเวที, Workshop, การจัดแสดงผลงาน และวีดีโอบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น ส่งเสริมให้นักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเนื้อหาที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ พัฒนากระบวนการคิด ขยายขอบเขตความรู้ ความคิด และประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดจนเกิดเป็นทักษะด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณเกว็นโดลิน คาร์ดโน อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาร่วมเปิดงาน “Growing Together” อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ เช่น งานอาสา เปลี่ยนการศึกษาได้จริงหรือไม่ และ

ธุรกิจ x การศึกษา : ROI อยู่ตรงไหน ซึ่งเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้พัฒนาดียิ่งขึ้น พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ ที่เติบโตไปในสังคมด้วยกันอย่างยั่งยืน

จากความสำเร็จตลอด 10 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการต่อยอดความรู้ที่ไม่สิ้นสุด จากการตอบรับ ความสนับสนุน และให้ความร่วมมือจากพันธมิตรผู้ร่วมอุดมการณ์ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เดอะ ปาร์ค ที่เปิดพื้นที่เป็นสื่อกลางให้ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมไปถึงมอบทัศนคติที่ดีให้แก่กัน ด้วยความเชื่อที่ว่า The Future of Our Education is in Your Hands คุณสรวิศ กล่าวทิ้งท้าย

