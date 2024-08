หนุ่ม กรรชัย ขึ้นแท่น Brand Ambassador คนแรกของหอแว่น ร้านแว่นตาที่ให้บริการปรึกษาปัญหาสายตา และตรวจวัดสายตาที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดสายตาและตัดประกอบแว่นตา

หอแว่น (Better Vision) ร้านแว่นตาที่ให้บริการปรึกษาปัญหาสายตา และตรวจวัดสายตาที่มีมาตรฐานระดับสากล ให้บริการตรวจ วัดสายตาและประกอบแว่น และให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพ ทั้งกรอบแว่นตา เลนส์ แว่นกันแดด และคอนแทคเลนส์ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดสายตาและตัดประกอบแว่นตา ที่มีผู้จัดการร้านที่มีความเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี

ล่าสุดได้เปิดตัว Brand Ambassador คนแรกของหอแว่น หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกร ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ที่มีประสบการณ์การใช้แว่นตาในชีวิตประจำวัน และไว้วางใจให้หอแว่น Better Vision ดูแลมาตลอดระยะเวลากว่าหลายปี

กรรชัย เปิดเผยว่า ในการทำงานโดยเฉพาะงานด้านงานผู้ประกาศข่าว งานพิธีกรที่ต้องอ่านตัวหนังสือจำนวนมาก ต้องบอกว่าแว่นเป็นสิ่งสำคัญ เป็นวิสัยทัศน์ในการมอง ซึ่งผมค่อนข้างให้ความใส่ใจในการเลือกสรรสิ่งดีๆ ให้กับตัวเอง และได้เลือกหอแว่น Better Vision เพราะได้รับการบริการจากผู้เชี่ยวชาญ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบถ้วน ที่สำคัญที่นี่มีการทำแว่นที่มีความซับซ้อนอย่าง progressive lens ให้ใส่ได้สบาย พร้อมกับมีกรอบแว่นในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถเลือกให้เหมาะสมกับเรา เป็นการเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจของเราได้ รวมถึงเลนส์ที่หลากหลายราคาให้เราได้เลือกเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราครับ

โดยแว่นที่พิธีกร ผู้ประกาศข่าวคนดัง กรรชัย กำเนิดพลอย เลือกใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ FENDI BVLGARI, MOSCOT, MYKITA, Celine, Loewe และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมายเนื่องจากที่หอแว่น Better Vision เป็นแหล่งรวบรวมแว่นตาระดับชั้นนำทั่วโลก ที่สำคัญเรื่องเลนส์ที่ได้รับความไว้ใจจากลูกค้ามาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี การันตีคุณภาพระดับโลก โดยเพิ่งเปิดตัวเลนส์พรีเมียม LEICA EYECARE จากประเทศเยอรมนีสู่สายตาชาวไทยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ด้วยเลนส์สายตาที่มีความบางน้ำหนักเบาเพื่อให้การสวมใส่ที่แสนสบาย เทคโนโลยีขั้นสูงสุด Always at Cutting edge of Technology เลนส์ทุกคู่ผ่านการผลิตด้วยงานคราฟท์ที่มาตรฐานเดียวกับเลนส์กล้องถ่ายภาพ Uncompromising clear vision ด้วย AQUADURA@ VISION PRO โค้ทเคลือบผิวเลนส์สีโรสโกลด์ ให้เลนส์มีความใสกลมกลืนไปกับผิว เพิ่มประสิทธิภาพการลดการสะท้อนบริเวณผิวเลนส์

สำหรับ หอแว่น (Better Vision) ไม่เพียงแค่เป็นร้านแว่นตาเท่านั้น แต่เป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญเบอร์ 1 ในธุรกิจแว่นตาที่อยู่มานานกว่า 70 ปี ตั้งแต่การผลิตเลนส์จากโรงงานระดับโลก Thai Optical Group จนมาถึงร้านหอแว่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดสายตาและตัดประกอบแว่นตา มีร้านมากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ

แม้จะเป็นร้านแว่นเชน แต่มีความเชี่ยวชาญด้านเลนส์สายตา เราเชี่ยวชาญในการจัดการปัญหาสายตาซับซ้อน (สายตาสั้นและสายตาเอียง,การตัดแว่นโปรเกรสซีฟ) โดยผู้เชี่ยวชาญของหอแว่น หรือ BVAX Master ทุกสาขา มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการการวัดสายตา การตัดประกอบแว่น และการ ปรับ ดัดแว่น และดูลูกค้าเคสจริงๆมานับไม่ถ้วน พร้อมมีประกัน BVAX warranty บริการหลังการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดอายุการใช้งาน รับประกันเปลี่ยนเลนส์ฟรี หากใส่ไม่สบายนานถึง 1 ปี โดยสามารถเช็คสาขาของหอแว่นได้เพิ่มเติมที่ https://go.horwan.com/vvs0w0

