OLYMP เปิดตัวคอลเลกชั่น Autumm 2024 “Business Meets Campus” ผสานความคลาสสิกร่วมสมัย

OLYMP แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำจากประเทศเยอรมนี เตรียมเปิดตัวคอลเลกชั่น Olymp Autumm 2024 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Business Meets Campus” ที่ผสมผสานความเป็นมืออาชีพเข้ากับสไตล์ preppy ได้รับแรงบันดาลใจจากแฟชั่นนักศึกษาอเมริกาในยุค 1950

เสื้อเชิ้ตที่ผสมผสานความคลาสสิกและทันสมัยเข้าด้วยกัน ซึ่งไฮไลท์ของคอลเลกชั่น Autumm 2024 เป็นเสื้อเชิ้ตทำงานรูปทรงสมาร์ทที่มีคุณสมบัติไม่ต้องรีด ใช้วัสดุนวัตกรรมอย่างผ้าฝ้ายและเส้นใยไลโอเซลล์

โดยการนำลุคยีนส์มาประยุกต์เข้ากับชุดทำงาน เน้นสวมใส่สบายแบบเสื้อลำลอง สามารถแมทช์กับเสื้อได้หลากหลาย แต่ยังคงความเนี้ยบในแบบ Olymp

นอกจากนี้ ยังมีไลน์ “Preppy Varsity” ที่ได้แรงบันดาลใจจากกีฬารักบี้และคริกเก็ต รวมถึงคอลเลกชันพิเศษ “Back to Work” และ “Dress Up to Party” ที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการสังสรรค์ โดยโทนสีหลักของคอลเลกชันประกอบด้วยสีกรมท่า ฟ้า ขาวนวล เบจ แดงคลาสสิก และเขียวเซจ พร้อมด้วยลวดลายที่หลากหลาย ตั้งแต่ลายทางไปจนถึงลายดอกไม้และลายพิมพ์แบบ Fair Isle

ทั้งนี้ OLYMP ยังให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ “Green Choice” ที่ใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไลโอเซลล์และเทนเซล ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน

คอลเลกชั่น “Business Meets Campus” จะวางจำหน่ายในประเทศไทย เดือนกันยายน 2024 สามาถเข้าชมคอลเลคชั่นใหม่ได้ที่ชอปของ Olymp ดังนี้

เซนทรัลเวิลด์ ชั้น 5 แผนกแต่งกายชาย / เซ็นทรัล (สาขาอีสต์วิลล์) ชั้น 2 แผนกแต่งกายชาย/เซ็นทรัล(เวสต์เกต) ชั้น 3 แผนกแต่งกายชาย/พารากอน ชั้น 2 แผนกแต่งกายชาย/เดอะมอลล์(งามวงศ์วาน) ชั้น 3 แผนกแต่งกายชาย และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ FB:OLYMP Thailand