กรุงเทพฯ 29 สิงหาคม 2567 – ปุ๋ยตรากระต่าย โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย นำโดยนายวิโรจน์ เตือนวีระเดช รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจปุ๋ย ตอกย้ำความสำเร็จของแคมเปญบนสื่อออนไลน์แพลตฟอร์ม TIKTOK คว้ารางวัล Best Use of Social Awards ประเภท Bronze จากสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ในงานประกวดรางวัลด้านสื่อและโฆษณาประจำปี 2567 (ครั้งที่ 4) ที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับแคมเปญสื่อโฆษณาที่โดดเด่นในสาขาต่างๆ โดยปุ๋ยตรากระต่ายได้ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ Bom Cassava นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบ Edutainment ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดี มียอดรับชมแบบออร์แกนิกที่สูง และติดอันดับ 1 ใน 5 จากคำค้นหา นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มยอดผู้ติดตามช่องปุ๋ยตรากระต่ายบนแพลตฟอร์ม TIKTOK ได้ ซึ่งรางวัลนี้นอกจากการันตีความสำเร็จของกลยุทธ์ในการเลือกใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และความเข้าใจในพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความเป็นตัวจริงเรื่องปุ๋ยของปุ๋ยตรากระต่ายได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามเคล็ดลับทางการเกษตรกับปุ๋ยตรากระต่ายบนแพลตฟอร์ม TIKTOK ได้ที่ช่อง puitrakratai หรือ https://www.tiktok.com/@puitrakratai