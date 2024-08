ร่วมเป็นกำลังใจและลุ้นไปกับนักร้อง โก๋&กี๋ รุ่นใหม่ ถ่ายทอดบทเพลงในตำนาน ของศิลปินนักร้องดังแห่งยุคโก๋หลังวัง ชมฟรี ลาน EDEN ชั้น 3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ศูนย์รวมของผู้เกี่ยวข้องในวงการบันเทิงทั้งด้านภาพยนตร์โขน ละครและดนตรี ในยุคสมัยคุณพ่อคุณแม่ยังสาวย่านหลังวังบูรพาแห่งนี้เป็นจุดนัดพบของดารา นักร้อง วัยรุ่นและผู้คน ที่ต่างแวะเวียนกันมาเลือกซื้อสินค้า ชมภาพยนตร์ที่ศาลาเฉลิมกรุงหรืองโรงภาพยนตร์ในย่านหลังวัง

โดยก่อนเริ่มการฉายภาพยนตร์จะมีวงดนตรีวัยรุ่นไทยหลากหลายวงดังมาขับร้องและเล่นดนตรีสไตล์ “ชาโดว์” ร้องเพลงสากลฮอตฮิตติดชาร์ตของศิลปินนักร้องดังที่ครองตลาดเพลงโลกและครองใจวัยรุ่นไทยสมัยนั้น ซึ่งเป็นที่รู้จักเรียกขานกันมาจนถึงสมัยนี้ว่า “ยุคโก๋หลังวัง” ซึ่งปัจจุบันศาลาเฉลิมกรุงยังคงจัดคอนเสิร์ตงานเพลงเอลวิส เพรสลี่ย์ และคอนเสิร์ตโก๋หลังวังขึ้นเป็นประจำทุกปี มีแฟนเพลงขยายไปจนถึงกลุ่มผู้ชมโก๋กี๋ยุคใหม่ที่หลงไหลมนต์เสน่ห์ของเพลงดังในตำนานแห่งยุค “โก๋หลังวัง”

โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เปิดเวทีอันทรงเกียรติ …จัดโครงการประกวดร้องเพลงสากลยุค “โก๋หลังวัง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ค้นหาดาวดวงเด่น…ประดับวงการเพลงสากลอมตะยุคโก๋หลังวัง ถ่ายทอดบทเพลงในตำนาน…ของศิลปินนักร้องดังแห่งยุคโก๋หลังวัง จาก 5 นักร้องต้นแบบชาย เอลวิส เพรสลีย์, จอห์นนี ทิลลอตสัน, พอล แองคา, นีล เซดากา, คลิฟฟ์ ริชาร์ด 5 นักร้องต้นแบบหญิง เบรนดาลี, ซู ทอมป์สัน, แมรี ฮอปกิน, แวนด้า แจ็คสัน และคอนนี่ ฟรานซิส และศิลปินนักร้องคณะเดอะบราเธอร์ส โฟร์ ซึ่งบทเพลงดังของศิลปินนักร้องเหล่านี้ ยังคงมีเสน่ห์มาจนถึงปัจจุบัน อาทิ Always on my mind, Love me tender, I Don’t Like to Sleep Alone, One Way Ticket, Yellow Bird, Sad Movies, If You Love Me, Those Were the Days, Stupid Cupid, Where the Boys Are เป็นต้น

การจัดการประกวดร้องเพลงสากลยุค “โก๋หลังวัง” ได้รับความสนใจจากเยาวชนที่ชื่นชอบเพลงสากล ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ขณะนี้การประกวดร้องเพลงสากลยุค “โก๋หลังวัง” ได้ทำการคัดเลือกเยาวชน ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกบนเวที รอบที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้รับเกียรติจากศิลปินนักร้องชื่อดังแห่งยุคโก๋หลังวังมา ร่วมเป็นกรรมการและร่วมขับร้องเพลงดังยุค 60’s

จึงขอเชิญชวนโก๋&กี๋ ทุกรุ่นร่วมชมการประกวดร้องเพลงสากลยุคโก๋หลังวัง และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักร้องโกกี๋รุ่นใหม่ ถ่ายทอดบทเพลงยุคโก๋หลังวัง…ชมฟรี ลาน EDEN ชั้น 3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

ฟังบทเพลงดังยุค 60’s จากศิลปินนักร้องดังแห่งยุคโก๋หลังวังที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นกรรมการ อาทิ วินัย พันธุรักษ์(ศิลปินแห่งชาติ), จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, วิชัย ปุญญะยันต์, กล ภาคสุวรรณ, เมธินี อ่วมเจริญ(หน่อย เบรนดาลี), ผุสดี เอื้อเฟื้อ, เกล ดีล่า พร้อมด้วยนักร้องแชมป์จากเวทีศาลาเฉลิมกรุงที่มาร่วมสร้างสีสัน ร้องเพลงดังยุค 60’s อาทิ สปาย ภาสกรณ์, ผิงผิง สรวีย์, กีต้าร์ ตันติกร, กองปราบ ปณิธาน, บาร็อก ชลธาร, มุก เปมิกา, แอล ชวัลณัฐ, ซอ เชิญพร ฯลฯ

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดร้องเพลงยุคโก๋หลังวัง โดยการประกวดทุกรอบ บรรเลงดนตรีโดย วง Big Band เฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดยโก๋รุ่นเก๋า อ.วิรัช อยู่ถาวร( ศิลปินแห่งชาติ) รอบคัดเลือก (ชมฟรี) รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2567 เวลา 14.00 น. รอบคัดเลือก รอบที่ 2 ในระหว่างวันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน เวลา 14.00 น. ลาน EDEN ชั้น 3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

(สำหรับรอบชิงชนะเลิศ กำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ เวที ศาลาเฉลิมกรุง บัตรราคา 500 บาท จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร 0-2225-8757-8)