สมาชิกแมริออท บอนวอย รับโบนัสสูงสุด 4,000 คะแนน เมื่อเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป

ฤดูใบไม้ร่วงนี้ นักเดินทางเตรียมพบกับโอกาสมากมายในการสร้างความทรงจำที่ยาวนาน หนึ่งในนั้น คือ โปรโมชั่นระดับโลกจากแมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกรับโบนัสได้สูงสุดถึง 4,000 คะแนน เมื่อเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป

นอกจากโปรโมชั่นระดับโลกแล้ว สมาชิก Marriott Bonvoy Card ทั่วโลกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากโปรโมชั่น It’s in the Cards® และรับโบนัส 2,000 คะแนน เมื่อเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป ณ โรงแรมในเครือแมริออท บอนวอย ที่เข้าร่วมรายการ สมาชิก Marriott Bonvoy Card สามารถลงทะเบียนเพื่อรับทั้งโปรโมชั่นระดับโลกในฤดูใบไม้ร่วงนี้และโปรโมชั่น It’s in the Cards® เมื่อลงทะเบียนแล้ว สมาชิก Marriott Bonvoy Card สามารถสะสมคะแนนโบนัสเพิ่มเติมตามสิทธิ์ได้หลังจากการเข้าพักตามเงื่อนไขที่กำหนด

แมริออท บอนวอย โปรแกรมการเดินทางที่ได้รับรางวัลของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) เชิญชวนสมาชิกให้ใช้คะแนนของตนเพื่อปลดล็อกประสบการณ์การเข้าพักที่โรงแรมชั้นเยี่ยมในกว่า 30 แบรนด์และ 10,000 จุดหมายปลายทางทั่วโลก เพื่อสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือน สมาชิกสามารถใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์การเข้าพักในอนาคตในโรงแรมในพอร์ตโฟลิโอของแมริออท บอนวอย หรือใช้คะแนนเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำแบบใครจากแมริออท บอนวอย โมเมนต์ส (Marriott Bonvoy Moments) ซึ่งจะทำให้การเดินทางในฐานะสมาชิกน่าประทับใจยิ่งขึ้น

โปรโมชั่นระดับโลก

สมาชิกแมริออท บอนวอย ที่ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2567 และเข้าพักที่โรงแรมในเครือแมริออท บอนวอยที่ร่วมโปรโมชั่นเป็นเวลา 2 คืนขึ้นไประหว่างวันที่ 10 กันยายน – 26 พฤศจิกายน 2567 จะได้รับโบนัส 2,000 คะแนนสำหรับการเข้าพักแต่ละครั้ง (ไม่รวมสิทธิ์ตามโปรโมชั่น) นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถรับโบนัสเพิ่มเติม 2,000 คะแนนสำหรับการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไปที่โรงแรมและรีสอร์ทในพอร์ตโฟลิโอที่ไม่มีใครเทียบได้ของ MGM Collection with Marriott Bonvoy โดยสมาชิกจะได้รับโบนัสสูงสุด 4,000 คะแนนต่อการเข้าพักและสัมผัสความบันเทิงที่ยอดเยี่ยม ร้านอาหาร และรีสอร์ทที่มอบบริการไม่ซ้ำแบบใคร สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ดูที่นี่ : https://www.marriott.com/sign-in.mi?returnTo=%2Floyalty%2Fpromotion.mi%3Fpromotion%3DSN24

MGM Collection with Marriott Bonvoy เป็นคอลเลคชั่นที่มีความพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งนำเสนอการเข้าถึงประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่มีใครเทียบได้ รวมถึงช่วงเวลาแห่งการลิ้มลองรสชาติอาหารที่ไม่เหมือนใคร ความบันเทิงระดับโลก และการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ ๆ โรงแรมที่โดดเด่นเหล่านี้มีตัวเลือกจุดหมายปลายทางให้เลือกมากมาย เช่น มันฑะเลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ คาสิโน (Mandalay Bay Resort and Casino), เอ็มจีเอ็ม คอลเล็กชัน (MGM Collection), เอ็มจีเอ็ม แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คาสิโน (MGM Grand Hotel & Casino), บอร์กาตา โฮเทล คาสิโน แอนด์ สปา (Borgata Hotel Casino & Spa), เอ็มจีเอ็ม คอลเล็กชัน (MGM Collection), เบลลาจิโอ (Bellagio), อะ ลักชัวรี คอลเล็กชัน รีสอร์ท แอนด์ คาสิโน ลาสเวกัส (a Luxury Collection Resort & Casino, Las Vegas), อารีอา รีสอร์ท แอนด์ คาสิโน, ออโต้กราฟ คอลเล็กชัน (ARIA Resort & Casino, Autograph Collection) และจุดหมายปลายทางอื่น ๆ เพิ่มเติมในลาสเวกัสและทั่วสหรัฐอเมริกา

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร: IT’S IN THE CARDS ®

สมาชิก Marriott Bonvoy Card ที่ถือบัตรเครดิตร่วม (cobranded) ที่ แมริออท บอนวอย จับมือกับแบรนด์บัตรเครดิตชั้นนำ 32 รายทั่วโลก สามารถลงทะเบียนเปิด Marriott Bonvoy® Account ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2567 ถึง 12 พฤศจิกายน 2567 เพื่อรับโบนัส 2,000 คะแนน สำหรับการเข้าพักที่เป็นไปตามเงื่อนไข 2 คืนขึ้นไประหว่างวันที่ 10 กันยายน – 26 พฤศจิกายน 2567 ในโรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการ สมาชิกบัตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต้องมีบัตรเครดิตแมริออท บอนวอยภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 จึงจะมีสิทธิ์ สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ดูที่นี่ : http://www.marriottbonvoy.com/CardMemberExclusive