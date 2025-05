Big C ประกาศผล แพนเค้ก-ชนิดาภา ว่าที่คุณหมอจากรั้วมหิดล คว้าตำแหน่ง Big C Super Girl คนแรกของเมืองไทย พร้อมขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ Big C และว่าที่นักแสดงดาวรุ่ง ช่องวัน31

เวทีเฟ้นหาผู้หญิงยุคใหม่ที่ทั้ง สวย ฉลาด กล้าแสดงออก ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ กับกิจกรรม “Big C Super Girl” ที่จัดขึ้นโดย กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค บรรจุภัณฑ์ และห้างค้าปลีก Big C และช่องวัน31 ผู้นำด้านคอนเทนต์บันเทิงชั้นนำของประเทศที่เป็นมากกว่าช่องทีวี

ที่ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสให้สาวๆ ทั่วประเทศได้พิสูจน์ตัวเอง จนได้สาว 20 คนสุดท้ายมาทำภารกิจสุดท้าทาย และคลาสเวิร์กช็อปเสริมทักษะจากมืออาชีพ เพื่อค้นหาสาวเก่งในแบบฉบับ Big C Super Girl ตัวจริง พร้อมมาประชันความสวย เก่ง และโชว์ทาเลนท์ครั้งสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศ (Final Round) เพื่อหา 4 สาวผู้ที่จะคว้าตำแหน่ง “Big C Super Girl” ไปครอง พร้อมรับบทบาทสำคัญในฐานะ พรีเซนเตอร์คนใหม่ของ Big C และเตรียมเดินหน้าก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงกับช่องวัน31 เมื่อวันพุธที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ บิ๊กซี ราชดำริ ชั้น 5

งานนี้จัดเต็มทั้งความตื่นเต้นและบรรยากาศสุดประทับใจ เปิดฉากการประกวดรอบ Final Round สุดยิ่งใหญ่ กับขบวน Green Carpet จากทัพนักแสดงดาวรุ่งจากช่องวัน31 แจม-รชตะ, ต้าห์อู๋-ออฟโรด, ก้อง-วิทยา, เพิร์ล-ศัจกร, พีค-ภีมพล, ตั้งต้น-จิณภพ, พูม่า-ภูปภพ, พีช-พิชญ์อร, ปริม-ปริณดา, โอเบย์-ปัณณวิชญ์ และหนุ่มหล่อจากโปรเจ็กต์ One Trainee นอร์ท-ปริชญ์ดิศรณ์, ทีม-สุธีมนต์, มาร์ค-ธนณัฏฐ์, คาณ-กาณฑ์, พาย-ลัทธนันท์, ตูน-ชัยนิติ, เก้า-โปรดเกล้า ก่อนที่พิธีกร แคน-อติรุจ จะเชิญ 20 สาวสวยตบเท้าออกมาอวดโฉมและแนะนำตัว พร้อมใช้ทักษะที่ติวเข้มมาอย่างหนัก โชว์ปฏิภาณไหวพริบ ตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ชมภายในงานที่มาร่วมให้กำลังใจกันคับคั่ง

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจาก Big C คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี, คุณอรนิดา วิมลวัฒนาภัณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิรูปองค์กร, คุณกชกร อาคมธน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และสื่อสารการตลาด พร้อมด้วย คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการจาก ช่องวัน31 คุณนิพนธ์ ผิวเณร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร, คุณพงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ, คุณธนวัจน์ ปัญญารินทร์ ผู้กำกับละครช่องวัน31 พร้อมด้วยนักแสดงแถวหน้าของวงการ คุณเมทินี กิ่งโพยม นักแสดง, CEO & Founder MUSE BY METINEE และคุณรชตะ หัมพานนท์นักแสดงช่องวัน31 ที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินพร้อมส่งพลังใจและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าแข่งขันตลอดการแข่งขัน

พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีโชว์พิเศษจากศิลปิน ต้าห์อู๋-ออฟโรด 2หนุ่มสุดฮอต และโชว์จาก แจม-รชตะ มาสร้างสีสันและให้กำลังใจสาวๆ ก่อนถึงวินาทีประกาศผล ซึ่งผู้ชนะเลิศที่คว้าตำแหน่ง “Big C Super Girl” คนแรกของเมืองไทยไปครอง ได้แก่ แพนเค้ก-ชนิดาภา สิงหเสนี อายุ 19 ปี สาวสวยยิ้มหวาน ว่าที่คุณหมอจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเงินรางวัล 500,000 บาท

รองชนะเลิศทั้ง 3 ได้แก่ แก้ม-จีรนันท์ แจ่มจักษุ, นับทอง-นับทอง หวานแก้ว และ จีน่า-ชาลิสา ชยะสุนทร โดยมี คุณนิพนธ์ ผิวเณร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ขึ้นมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล 100,000 บาท โดยหลังคว้ารางวัลทั้ง 4 สาวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ Big C เป็นระยะเวลา 1 ปี และเตรียมเดินหน้าก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงกับช่องวัน31

การประกวดเฟ้นหา “Big C Super Girl” ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นเวทีที่สร้างพรีเซนเตอร์หน้าใหม่ แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเก่งได้เปล่งประกายอย่างมั่นใจ ในแบบของตัวเอง ทั้งในฐานะผู้หญิงยุคใหม่ และดาวดวงใหม่ของวงการบันเทิงไทยอีกด้วย