บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สร้างกระแสอาหารโปรตีนทางเลือกเขย่าเวที THAIFEX – Anuga Asia 2025 ด้วยเมนู Asian Series “ปอเปี๊ยะแกงแดงโปรตีนจากพืช” จากแบรนด์ MEAT ZERO ที่คว้ารางวัล Best of Texture จากเวที Alternative Protein Taste & Flavour Challenge ด้วยคะแนนโหวตกว่า 200 เสียงจากผู้ร่วมงานที่ยกให้รสชาติและเนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อจริง

จุดเด่นของปอเปี๊ยะแกงแดง MEAT ZERO มาจากรสชาติไทยแท้ที่มาพร้อมแป้งบางกรอบสีเหลืองทอง ห่อไส้โปรตีนพืชปรุงรสแกงแดง หอมกลิ่นสมุนไพรและเครื่องเทศแบบเข้มข้น สร้างประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ โดยไม่ใช้เนื้อสัตว์แม้แต่นิดเดียว

ไม่เพียงโดดเด่นบนเวทีประกวด เมนูเดียวกันนี้ยังถูกพัฒนาเพื่อวางจำหน่ายในตลาดโลกภายใต้แบรนด์ Kitchen Joy โดยเตรียมเปิดตัวที่ Tesco UK ในช่วงกลางปีนี้ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการอาหารพร้อมรับประทานที่ทั้งอร่อยและรักษ์โลก

นอกจากนี้ MEAT ZERO ยังประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของซีพีเอฟในการขับเคลื่อนแบรนด์ Plant-Based สู่ระดับโลก