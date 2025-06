ในโอกาสที่ Griffith Foods Limited หรือ บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด เข้าร่วมงาน “Future Food System Conference & Show 2025” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งจัดโดย Bio Buddy ร่วมกับ Tastebud Lab และ Future Food Network ภายใต้ธีม “Re-generative Food & AI: Transforming Our Food System.” เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งนักลงทุน ผู้ประกอบการ สตาร์ตอัป หน่วยงานภาครัฐและองค์กรผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนักลงทุนด้าน FoodTech จากทั่วโลก ร่วมหารือแนวทางการฟื้นฟูและผลักดันระบบอาหารแห่งอนาคตเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา

โดยในช่วงการเสวนาในหัวข้อ “Re-generative Food System” ซึ่งได้เปิดเวทีเชื่อมโยงองค์กรหรือสตาร์ตอัปด้านนวัตกรรมอาหาร และนักลงทุน ให้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการเปลี่ยนแปลงระบบอาหาร เพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การเป็นแหล่งโภชนาการที่ดี และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร

คุณหมิง จู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการลงทุนและความร่วมมือ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Nourish Ventures ในเครือ Griffith Foods ได้กล่าวถึงแนวทางของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตว่า “การใช้ประโยชน์จากเกษตรกรรมแบบฟื้นฟูและเทคโนโลยีที่สนับสนุน ก็เพื่อสร้างเครือข่ายอาหารที่ยั่งยืน ฟื้นฟูระบบนิเวศ ส่งเสริมศักยภาพให้เกษตรกร และผลักดันการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์”

อีกทั้งยังสะท้อนแนวคิดทิศทางการลงทุนในบริษัทสตาร์ตอัปด้วยว่า นวัตกรรมอาหารเชิงฟื้นฟูที่มีศักยภาพในการขยายผลที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน มักมีลักษณะสำคัญ คือ “มีรากฐานมาจากความต้องการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง มีผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ สามารถปรับใช้ได้กับบริบทท้องถิ่น และมีโมเดลธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพาการอุดหนุนระยะยาว”

ซึ่ง Griffith Foods เองได้ยึดแนวทางเดียวกันนี้มาโดยตลอด ด้วยหลัก “ปณิธาน 2030” (2030 Aspirations) ประกอบด้วย 3 แกนหลัก ได้แก่

การร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายระบบอาหารที่ยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและยั่งยืน การสร้างตลาดใหม่และตอบสนองกลุ่มตลาดที่ยังไม่ได้รับการดูแล

นอกจากนี้ Griffith Foods ยังนำเสนอเมนูอาหารภายในงาน ซึ่งออกแบบขึ้นตามแนวคิดใหม่และให้สอดรับกับทิศทางของระบบอาหารแห่งอนาคตที่ต้องการมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการครบทุกด้านตามหลัก “โภชนาการที่ดี อร่อย และยั่งยืน” รวม 3 เมนู

Crispy Creamy Tofu with Vegan Mayo & Sichuan Sprinkle

เมนูเต้าหู้ครีมทอดกรอบที่ให้เนื้อสัมผัสนุ่มแน่น กับซอสมายองเนสวีแกน พร้อมผงโรยรสเสฉวน เสิร์ฟในรูปแบบขนมทานเล่นที่ได้กินได้อย่างเพลิดเพลินและยังได้รับคุณค่าทางอาหารสูง

Egg White Ramen with Spicy Thai Kua Kling Glaze

ผสมผสานวัฒนธรรมอาหารสองชาติ ด้วยผลิตภัณฑ์ราเมนจากไข่ขาวโปรตีนสูง พร้อมซอสเคลือบรสคั่วกลิ้งรสเผ็ดร้อนแบบอาหารภาคใต้ของไทย รสชาติเข้ากันลงตัวและรับประทานง่าย

Thai Basil Style Nutritional Yeast Topping on Keto Rice

ผงโรยข้าวสไตล์กะเพราที่ทำจากยีสต์โปรตีน เสริมโปรตีน เส้นใย วิตามินเอ และธาตุเหล็กสูง เหมาะกับสายคลีนหรือผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ

ทั้ง 3 เมนูอาหารนี้ รังสรรค์โดยคำนึงถึงรสชาติ โภชนาการ และความยั่งยืนอันสะท้อนศักยภาพของวัตถุดิบแห่งอนาคต โดยการพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของทีม Griffith Foods และพาร์ตเนอร์ ซึ่งการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสบนเวทีโลกของ Griffith Foods ครั้งนี้ เป็นการย้ำถึงเป้าหมายขององค์กรในการ “ผสมผสานความใส่ใจและความคิดสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก (Blend Care and Creativity to Nourish the World)” ผ่านการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อผู้คน สังคม และระบบอาหารในระยะยาว

สำหรับบริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ เป็นผู้ผลิตและพัฒนาส่วนผสมอาหารระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาส่วนผสมอาหารที่อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ และยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการบริการอาหาร ผู้ผลิต ผู้แปรรูปอาหาร ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีกทั่วโลก บริษัทเป็นพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก โดยมีพันธกิจในการผสมผสานความใส่ใจและความคิดสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก (Blend Care and Creativity to Nourish the World) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย ผงปรุงรสและเครื่องเทศ ซอส น้ำสลัด แป้งชุบทอด ซุป และแป้งผสม ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ ค.ศ. 1919 และได้รับการเลือกใช้จากบริษัทอาหารชั้นนำระดับโลกมากมาย ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ดำเนินงานโดยครอบครัว Griffith Foods ทำงานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อนำเสนอรสชาติและวัตถุดิบที่หลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท : www.griffithfoods.com