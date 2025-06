ฉลองเดือน Pride Month ด้วยการต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของศิลปิน นักร้องสาวมาดเท่ “ชีส์ต้า” ปุณิกา สินธุวณิก ทายาท ครูดนตรี อ.ประกาย สินธุวณิก เจ้าของโรงเรียนดนตรีวาทินี ที่ช่วงหลัง “ชีส์ต้า” ผันตัวนั่งแท่นเป็นผู้บริหาร บริษัท Here We Go Agency รับงานเบื้องหลังกันแบบรัวๆ ทั้งงานออแกนไนซ์ เปิดตัวสินค้า งานแกรนด์โอเพนนิ่ง จัดอีเวนต์ทุกรูปแบบ งานคอนเสิร์ต รวมถึงรับงานโปรดักส์ชั่น ถ่ายงานโฆษณา หนัง เอ็มวี ซีรีส์ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับโปรดักส์ชั่น และงานด้านดนตรี ก็ยังคงทำค่ายเพลงเป็นของตัวเองในชื่อ SClub Entertainment

ล่าสุด “ชีส์ต้า” กลับมาพร้อมผลงาน ซิงเกิลใหม่ในชื่อ “Dangerous (ผู้หญิงอันตราย)” ซึ่งถือเป็น อีกก้าวสำคัญในเส้นทางสายดนตรีของ “ชีส์ต้า” ที่ไม่เพียงสะท้อนถึงพลังของ สาวมาดเท่ หรือ T – Transgender อีกหนึ่งตัวย่อของ LGBTQ+ ในยุคนี้ แต่ยังมาพร้อมภาพลักษณ์ ที่มีเสน่ห์น่าค้นหา ในแบบฉบับเฉพาะตัวของ “ชีส์ต้า”

“Dangerous (ผู้หญิงอันตราย)” เป็นเพลงแนว Pop Rock ที่นำเสนอเรื่องราวของผู้หญิง ที่สวยสะกดทุกสายตา และโดดเด่นท่ามกลางผู้คน มีความเป็นตัวของตัวเองในโลกที่ เต็มไปด้วยกรอบ ค่านิยม เป็นดนตรีร่วมสมัยเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ และเพื่อส่งผ่านข้อความของเพลง ให้ทรงพลัง มากยิ่งขึ้น “ชีส์ต้า” ได้ร่วมงานกับทีมครีเอทีฟมืออาชีพชั้นนำของเมืองไทย อาทิ เขียนเนื้อร้อง โดย นาโต้ , ทำนอง นราธิป ปานแร่ และได้ป๋วย P2WARSHIP ที่คร่ำหวอดในวงการดนตรีมายาวนาน มาเรียบเรียงและทำดนตรีให้ในซิงเกิลนี้ ส่วนการร้องก็เปลี่ยนไปจากเดิมมีการร้องแร็ปเข้ามาผสมในการร้อง ซึ่งก็ท้าทายสำหรับ “ชีส์ต้า”

New Look ในส่วนของทีมงานที่อยู่เบื้องหลังลุคใหม่ของ “ชีส์ต้า” ในซิงเกิลใหม่นี้ นำโดย

– Stylist : สรัญธรณ์ จตุลักษมีพัทธ์ ที่มารับหน้าที่ออกแบบลุคใหม่ให้ดูโดดเด่น สื่อถึงความมีอิสระทางความคิดและมีเสน่ห์ในแบบเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า โทนสีหรือ ดีไซน์โดยรวม ล้วนถูกปรับให้เข้ากับบุคลิก ของ “ชีส์ต้า”

– Makeup Artist : ปราชญา แก้วพรม กับงานเมคอัพที่เน้นเสน่ห์เฉียบคม ทรงพลัง

– Hair Stylist : ธีรภัทร ยังสายไพร ผู้ดีไซน์ทรงผมให้รับกับใบหน้าและคาแรคเตอร์ของ “ชีส์ต้า”

– Photographer: เติมสิทธิ์ ศิริพานิช ช่างภาพผู้มากประสบการณ์ที่สามารถจับอารมณ์ และจังหวะ ของตัวศิลปินได้อย่างมีมิติ ผ่านภาพถ่ายโปรโมตที่ทั้งเข้มและน่าค้นหา



ขอขอบคุณอีกหนึ่งเบื้องหลังความสำเร็จของโปรเจกต์นี้คือ เครื่องสำอาง ARTY PROFESSION แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำที่อยู่เคียงข้าง “ชีส์ต้า” มาโดยตลอดในฐานะผู้สนับสนุนหลักไม่เพียงแต่ ในด้านความสวยงาม แต่ยังสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สื่อถึงพลังภายในของผู้หญิง และ LGBTQ+ ได้อย่างลงตัว สุดท้าย “ชีส์ต้า” ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสในการทำงานและให้การสนับสนุนตลอดมา ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาอย่างต่อเนื่อง… “ชีส์ต้า” กล่าวทิ้งท้าย



สามารถติดตามรับฟัง “Dangerous (ผู้หญิงอันตราย)” ได้เร็วๆ นี้ บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง และติดตามเบื้องหลังการทำงาน รวมถึงข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ช่องทางโซเชียลของ “ชีส์ต้า”

Facebook : punika.sinthuvnik / FANPAG : Shes.taa.SClub

IG : SHES_TAA / TikTok : PunikaSinthuvnik